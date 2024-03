PIPPITEL! - SU RAI1 LA PRIMA PUNTATA DE “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 3” VOLA AL 27.7% DI SHARE CON OLTRE 5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO” NON VA OLTRE IL 19% - SU RAI2 IL RITORNO DI “BOSS IN INCOGNITO” AL 6.9% - SU RAI3 “PRESADIRETTA” AL 3.3%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.3% - SU LA7 “LA TORRE DI BABELE” AL 6.3% - VESPA (22.2%), AMADEUS (26.5%), “STRISCIA” (15%) – DAMILANO (6.8%), BERLINGUER (3.1%), GRUBER (7.6%)

Nella serata di ieri, lunedì 4 marzo 2024, su Rai1 la prima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 ha conquistato 5.191.000 spettatori pari al 27.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.432.000 spettatori con uno share del 18% (Night a 1.030.000 e il 28.3%, Live a 589.000 e il 17.7%). Su Rai2 il ritorno di Boss in Incognito è la scelta di 1.177.000 spettatori pari al 6.9% (presentazione a 828.000 e il 3.7%).

Su Italia1 Fast & Furious 8 ha incollato davanti al video 1.180.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Presadiretta segna 689.000 spettatori pari al 3.3% (presentazione a 737.000 e il 3.3%, Più a 434.000 e il 2.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 662.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 1.271.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 479.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Little Big Italy raduna 382.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Lone Survivor è scelto da 343.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Resident Evil: Welcome to Raccoon City arriva a 247.000 spettatori pari all’1.2%. Su Iris Gli spietati arriva a 358.000 spettatori (1.8%). Su RaiMovie I professionisti sigla 247.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti è visto da 4.884.000 spettatori (22.2%) e Affari Tuoi conquista 6.002.000 spettatori (26.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.388.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post segna 630.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.519.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.484.000 spettatori (6.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.733.000 spettatori (7.6%).

Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 693.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.734.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 100% Italia è visto da 476.000 spettatori pari al 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 768.000 spettatori (3.4%). Su La5 Uomini e Donne arriva a 333.000 spettatori con l’1.5% (Finale a 339.000 e l’1.5%). Su RealTime la replica di Casa a Prima Vista totalizza 492.000 spettatori (2.2%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.562.000 spettatori pari al 24.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.914.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.363.000 spettatori (17.3%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.788.000 spettatori (21.7%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 345.000 spettatori (2.9%) e TGSport Sera totalizza 419.000 spettatori (3.2%), mentre Castle raccoglie 528.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 727.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 449.000 spettatori con il 2.9% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 747.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.608.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 1.161.000 spettatori (5.5%) e Caro Marziano raccoglie 1.348.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 545.000 spettatori (2.6%). Su La7 Padre Brown raduna 220.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 427.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è scelto da 595.000 spettatori con il 3%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina interessa 404.000 spettatori con il 10% (all’interno il TG1 delle 7 a 418.000 e il 12.4%) e il TG1 delle 8 è seguito da 963.000 spettatori con il 19.2%. A seguire Unomattina intrattiene 1.024.000 spettatori con il 21.1% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 966.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 600.000 spettatori con il 18.4% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.011.000 spettatori con il 20.1%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 911.000 spettatori con il 18.6% nella prima parte e 920.000 spettatori con il 19.6% nella seconda parte (I Saluti a 877.000 e il 18.1%).

Su Rai2, dopo l’anteprima Mattin Show! di 10 minuti (378.000 – 10.7%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 987.000 spettatori (19.6%) e …E Viva il Videobox si porta a 268.000 spettatori (5.4%). A seguire il TG2 delle 8:30 raggiunge 276.000 spettatori (5.5%) e Radio2 Social Club è visto da 342.000 spettatori (7.1%), mentre TG2 Italia Europa arriva a 320.000 spettatori (6.7%) e TG2 Flash a 375.000 spettatori (7.1%). Su Italia1 Georgie ottiene un ascolto di 124.000 spettatori (2.5%) e Chicago Fire sigla 164.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 186.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. A seguire Chicago P.D. raduna 190.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 470.000 spettatori (12.2%) e TGR Buongiorno Regione convince 564.000 spettatori (10.8%). A seguire Agorà intrattiene 292.000 spettatori (5.9%) nella presentazione e 282.000 spettatori (5.8%), mentre Re Start totalizza 225.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Monk ha raccolto 65.000 spettatori (1.3%) e A-Team è visto da 115.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 97.000 spettatori (2.4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 196.000 spettatori (3.8%), di 201.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 211.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 Un amore da favola è visto da 46.000 spettatori (0.9%) e Una tata sotto copertura da 77.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.125.000 spettatori (18.8%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.856.000 spettatori (17.7%). Su Canale5, dopo la striscia del Grande Fratello (875.000 – 16.5%), Forum totalizza 1.482.000 spettatori con il 18.8%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (377.000 – 6.9%), I Fatti Vostri raduna 625.000 spettatori (9.6%) nella prima parte e 1.065.000 spettatori (10.7%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago P.D. registra un netto di 230.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 493.000 spettatori (4%), mentre Sport Mediaset coinvolge 707.000 spettatori (5.2%) e 499.000 spettatori (3.7%) nella parte finale di 5 minuti chiamata Extra.

Su Rai3, dopo una presentazione (256.000 – 5%), Elisir ottiene 401.000 spettatori (6.5%) e il TG3 delle 12 informa 907.000 spettatori (10.7%), mentre Quante Storie conquista 651.000 spettatori (5.4%) e Passato e Presente è seguito da 549.000 spettatori (4%). Su Rete4 Carabinieri 2 totalizza 158.000 spettatori (2.8%). Dopo il TG, Il Segreto raduna 118.000 spettatori (1.1%) e La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 624.000 spettatori (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 308.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 472.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 Cucine da Incubo è scelto da 154.000 spettatori (2.2%) e 4 Ristoranti raduna 246.000 spettatori (2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.462.000 – 18.3%), La Volta Buona ha collezionato 1.435.000 spettatori con l’11.1% nella presentazione e 1.695.000 spettatori con il 16%. A seguire Il Paradiso delle Signore registra 1.874.000 spettatori con il 20.1% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.474.000 – 15.6%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.903.000 spettatori con il 19.8% nella presentazione e di 2.345.000 spettatori con il 21.1%. Su Canale5, dopo la pillola del Grande Fratello (.000 – %), Beautiful raggiunge 2.905.000 spettatori pari al 21.5% e Terra Amara incolla davanti al video 3.213.000 spettatori pari al 24.7%, mentre Uomini e Donne interessa 3.066.000 spettatori pari al 28% (Finale a 2.244.000 e il 23.7%).

A seguire Amici fa sintonizzare 1.754.000 spettatori (18.9%) e La Promessa segna 1.749.000 spettatori (18.6%), mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.560.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 1.534.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte (I Saluti a 1.522.000 e il 12.3%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (960.000 – 7.1%), Ore 14, in onda in forma ridotta dalle 14:04 alle 15, interessa 983.000 spettatori pari al 7.7%, mentre il Ciclismo – Tirreno-Adriatico appassiona 422.000 spettatori pari al 3.9%. A seguire BellaMa’ segna 591.000 spettatori pari al 6.3% e Radio2 Happy Family colleziona 342.000 spettatori pari al 3.5% (Saluti a 249.000 e il 2.4%).

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 512.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 560.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 444.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio, mentre N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 369.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 399.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. A seguire The Mentalist raduna 371.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.152.000 spettatori (16.2%), mentre La Seconda Vita – Il Paradiso può Attendere coinvolge 288.000 spettatori (2.9%). A seguire Aspettando… Geo segna 456.000 spettatori (4.9%) e Geo conquista 1.333.000 spettatori (12.1%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 768.000 spettatori con il 6.3%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 336.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Maigret e l’uomo dalla doppia vita sigla 262.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Tagadà è visto da 406.000 spettatori pari al 3.2% nella presentazione e da 385.000 spettatori pari al 3.8% (#Focus a 235.000 e il 2.5%), mentre C’era una Volta… il Novecento arriva a 155.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 La confraternita totalizza 183.000 spettatori (1.5%), Sogno d’inverno 230.000 spettatori (2.4%) e L’amore in uno scatto 280.000 spettatori (2.5%). Sul Nove L’assassino è in città arriva a 136.000 spettatori (1.2%), Storie Criminali a 124.000 spettatori (1.3%) e Little Big Italy a 285.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 XXI Secolo – Quando il Presente diventa Futuro sigla 637.000 spettatori con l’8.3% e Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 236.000 spettatori con il 7% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte interessa 468.000 spettatori (16%) negli 8 minuti rilevati fino alle 1:59. Su Rai2 Tango raccoglie 213.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Sport Mediaset Monday Night segna 392.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Dottori in Corsia totalizza 364.000 spettatori (2.7%) e TG3 Linea Notte informa 252.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Harrow è la scelta di 97.000 spettatori (2.2%). Su La7 Berlinguer ti voglio bene è visto da 528.000 spettatori (4.9%), mentre TGLa7 Notte congeda 119.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 l’episodio in replica di 4 Hotel arriva a 241.000 spettatori (1.7%). Sul Nove l’episodio in replica di Little Big Italy interessa 176.000 spettatori (1.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.260.000 (23.8%)

Ore 20:00 5.026.000 (23.7%)

TG2

Ore 13:00 1.846.000 (14.4%)

Ore 20:30 1.057.000 (4.8%)

TG3

Ore 14:25 1.509.000 (11.7%)

Ore 19:00 2.055.000 (12.5%)

TG5

Ore 13:00 2.981.000 (23.1%)

Ore 20:00 4.578.000 (21.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.168.000 (11%)

Ore 18:30 571.000 (4.4%)

TG4

Ore 11:55 264.000 (3.3%)

Ore 18:55 534.000 (3.2%)

TG LA7

Ore 13:30 626.000 (4.6%)

Ore 20:00 1.408.000 (6.5%)