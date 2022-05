PIPPITEL! - SU RAI1 LA REPLICA DI “MINA SETTEMBRE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.7% DI SHARE E 2.9 MILIONI DI SPETTATORI. BATTUTO SU CANALE5 “AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA” CHE SI FERMA AL 13.1%. SU RAI3 “CHE TEMPO CHE FA” CHIUDE AL 10.4% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.4%, SU LA7 “NON È L’ARENA” AL 5.3% - AMADEUS (23.4%), “PAPERISSIMA” (15%), GENTILI (4%), PARENZO – DE GREGORIO (4.3%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 29 maggio 2022, su Rai1 Mina Settembre ha conquistato 2.901.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale 5 Avanti un altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.120.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.004.000 spettatori (5.3%) e Passeggero 23 di 809.000 (4.9%). Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro ha intrattenuto 935.000 spettatori con il 6.1% di share.

Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.47 alle 22.20, ha raccolto davanti al video 1.954.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 24.14, interessa a 1.419.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 586.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.3% con 723.000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti è la scelta di 296.000 spettatori (1.7%) mentre sul Nove La mia Vita è uno Zoo segna l’1.6% con 256.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 23.4% con 4.357.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.794.000 spettatori con uno share del 15%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.205.000 spettatori (6.6%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 619.000 spettatori nella prima parte (3.4%) e a 742.000 (4%) nella seconda. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 1.089.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 In Onda sigla il 4.3% con 789.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.9% con 534.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 233.000 (1.3%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.496.000 spettatori (19.1%) e L’Eredità 3.459.000 spettatori (23.1%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.645.000 spettatori con il 12.9% di share e Avanti un Altro! 2.540.000 (17.2%). Su Rai2 NCIS New Orleans interessa a 227.000 spettatori (1.6%) e NCIS Los Angeles a 537.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 il TGR segna il 10.9% con 1.702.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 462.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 629.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 TGLa7 Speciale si porta al 2.2% con 294.000 spettatori. Su TV8 il Gran Premio di Formula 1 di Monaco registra il 18.3% con 2.463.0000 spettatori. Sul Nove Cambio Moglie registra lo 0.6% con 88.000 spettatori.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 338.000 spettatori con il 17.3% di share nella presentazione e 641.000 (18.7%) nella prima parte; l’Edizione Straordinaria del Tg1 ha informato 1.095.000 spettatori con il 19.8% mentre la seconda parte di Uno Mattina in Famiglia ha conquistato 1.347.000 spettatori (21.8%). Paesi che Vai sigla il 18.7% con 1.228.000 spettatori, A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.435.000 spettatori pari ad uno share del 18.8% e la Santa Messa è stata seguita da 1.544.000 spettatori (20.9%).

Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.266.000 telespettatori con il 24.6% di share mentre la Santa Messa segna il 14.6% con 979.000 spettatori. Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 102.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 171.000 spettatori con uno share del 2.8% nel primo episodio e 294.000 spettatori (4.4%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 238.000 spettatori con il 4.4% di share, Mi Manda Raitre 308.000 (4.9%) e Le Parole per Dirlo 277.000 (4.1%). Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 154.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 187.000 (2.8%) nel secondo. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 101.000 spettatori con il 3.6% di share nelle News e 180.000 spettatori (3.2%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 il Regina Coeli è stato seguito da 2.186.000 spettatori (23.6%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.042.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 818.000 spettatori (11.4%) nella prima parte e a 1.102.000 (14.2%) nella seconda, mentre Melaverde ha interessato 1.875.000 spettatori con il 18% di share. Su Rai2 Dream Hotel conquista 389.000 spettatori con uno share del 4.2%.

Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 3.6% con 266.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 887.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Radici registra 281.000 spettatori con uno share del 2%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a 250.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 83.000 spettatori con l’1.1% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.6.45.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e di 2.319.000 spettatori (18%) nella seconda (presentazione 2.170.000 – 15.3%, i Saluti di Mara 1.675.000 – 13.4%). Da Noi… A Ruota Libera segna il 13.3% con 1.645.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè fa compagnia a 2.140.000 spettatori pari al 15% di share. Beautiful ha raccolto 1.825.000 spettatori con il 12.8%, Una Vita 1.685.000 (12.5%), Verissimo – Le Storie 1.472.000 (11.7%) nel Pre-Show, 1.565.000 (12.8%) nella prima parte e 1.576.000 (12.6%) nella seconda.

Su Rai2 il Giro d’Italia si porta al 10.5% di share con 1.429.000 spettatori nella Diretta e al 15.5% con 1.941.000 all’Arrivo, Processo alla Tappa ha convinto 1.083.000 spettatori (8.9%) e il Gran Premio Roma di Equitazione 243.000 (1.9%). Su Italia1 4 Amiche e un paio di Jeans segna il 3% con 408.000 spettatori e Richard – Missione Africa il 2.5% con 313.000 spettatori. Su Rai3 il TGR è stato seguito da 1.758.000 spettatori (12.4%), Mezz’Ora in Più da 735.000 spettatori (5.4%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla il 4.2% con 532.000 spettatori; Rebus interessa a 516.000 spettatori (4.1%), il TGR – Speciale Salone Nautico a 319.000 spettatori (2.6%) e Kilimangiaro Collection a 535.000 (4.3%). Su Rete 4 Tg4 – Diario di Guerra ha registrato 255.000 spettatori con il 2%. Su La7 Atlantide Files ha appassionato 229.000 spettatori (share dell’1.7%) nella prima puntata e 317.000 (2.5%) nella seconda.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 388.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 654.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate è stata vista da 372.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 I Figli degli Uomini segna un netto di 314.000 ascoltatori con il 7.4% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 428.000 spettatori (7.7%). Su Rete 4 Barriere è la scelta di 168.000 spettatori (5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.739.000 (26.4%)

Ore 20.00 4.199.000 (24.9%)

TG2

Ore 13.25 1.478.000 (11%)

Ore 20.30 1.118.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.15 1.328.000 (9.3%)

Ore 19.00 1.180.000 (8.3%)

TG5

Ore 13.00 2.699.000 (19.8%)

Ore 20.00 3.671.000 (21.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.038.000 (9.1%)

Ore 18.30 375.000 (3%)

TG4

Ore 12.00 234.000 (2.5%)

Ore 18.55 407.000 (2.8%)

TGLA7

Ore 13.30 430.000 (3%)

Ore 20.00 762.000 (4.5%)