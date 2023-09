PIPPITEL! SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DI “SISTER ACT” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 13.9% CON 2.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 IL FILM “SAPORE DI TE” SI FERMA AL 12.4% - SU LA7 “IN ONDA - PRIMA SERATA” RACIMOLA IL 4.1% - “TECHETECHETÈ” (17.2%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14.7%) “IN ONDA” (6.5%), “CONTROCORRENTE” (5.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 31 agosto 2023 vedono la vittoria del classico con Whoopi Goldberg Sister Act - Una svitata in abito da suora che totalizza il 13.9% con 2.120.000 spettatori, battendo il film di Carlo Vanzina Sapore di te, che ha invece divertito 1.764.000 individui all'ascolto con il 12.4%.

Non molto sostanzioso in prime time il riscontro di In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese, che hanno racimolato il 4.1% con 639.000 affezionati, battendo tuttavia il film di Rete4, la Conference League su Tv8 e il documentario su Rai3. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero si spettatori:

1) Sister Act (Rai1) - 2.120.000

2) Sapore di te (Canale5) - 1.764.000

3) Chicago Fire (Italia1) - 1.193.000

4) Il lato oscuro della mia famiglia (Rai2) - 656.000

5) In Onda Prima Serata (La7) - 639.000

6) Unstoppable - Fuori controllo (Rete4) - 619.000

7) Conference League (Tv8) - 396.000

8) Materia viva (Rai3) - 325.000

9) Il contadino cerca moglie (Nove) - 280.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 raccoglie il 17.2%, mentre Paperissima Sprint Estate segna il 14.7%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Aprile-Telese su La7 totalizza il 6.5%, Controcorrente con Alessandra Viero su Rete4 sigla il 4.8% e il 5.4% e Tg2 Post Estate il 4.2%.

Al pomeriggio, da segnalare l'exploit di Tg4 - Il diario del giorno che, senza Andrea Giambruno e condotto invece da Elena Tambini (forse per evitare "conflitti d'interesse" e ulteriori polemiche visto che la puntata era perlopiù dedicata alla visita di Giorgia Meloni a Caivano...), è volato al 7% di share. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Sister Act 2.120.000 (13.9%). Canale5: Sapore di Te 1.764.000 (12.4%). Rai2: Il Lato Oscuro della Mia Famiglia 656.000 (4.3%). Italia1: Chicago Fire 1.193.000 (7.4%). Rai3: Materia Viva 325.000 (2.3%). Rete4: Unstoppable – Fuori controllo 619.000 (4.2%). La7: In Onda Estate 639.000 (4.1%). Tv8: Conference League 396.000 (2.5%), 119 Giorni alla Deriva 148.000 (1.4%). Nove: Il Contadino Cerca Moglie 280.000 (2.2%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.027.000 (17.2%). Canale5: Paperissima Sprint 2.581.000 (14.7%). Rai2: Tg2 Post Estate 739.000 (4.2%). Italia1: NCIS 1.102.000 (6.4%). Rai3: Atletica Leggera - Diamond League 826.000 (4.8%). Rete4: Controcorrente 823.000 (4.8%) nella prima parte, 950.000 (5.4%), nella seconda. La7: In Onda 1.149.000 (6.5%). Tv8: Conference League Fiorentina-Rapid Vienna (Playoff) 753.000 (4.5%). Nove: Cash or Trash 514.000 (2.9%).

marianna aprile luca telese

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.201.000 (21.4%), Reazione a Catena 3.378.000 (26%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.053.000 (10.8%), The Wall 1.749.000 (14%). Rai2: Hawaii Five O 401.000 (3.4%), nel primo episodio, 617.000 (4%), nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 288.000 (2.6%). CSI Miami 534.000 (3.6%). Rai3: TGR 2.220.000 (15.9%). Qui Venezia Cinema 954.000 (6.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 607.000 (3.8%). La7: Padre Brown 121.000 (1.4%) nel primo episodio, 137.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 198.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash 439.000 (2.9%).

Seconda Serata

Rai1: La Notte dei Serpenti 644.000 (8.9%), presentazione 1.054.000 (10.5%). Canale5: TG5 Notte 566.000 (l’8%). Rai2: Confusi 247.000 (2.3%) nel primo episodio, 160.000 (1.9%) nel secondo, Venezia Daily 132.000 (2%). Rai3: Tg3 Linea Notte 341.000 (3.9%). Italia1: Chicago Med 749.000 (8.1%), The Cleaning Lady 240.000 (6%). Rete4: Lo Squalo III 215.000 (3.6%).

DAYTIME

Mattina

nancy brilli sapore di te

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 231.000 (11.2%), Tg1 Ore 7.00 468.000 (15.3%), TgUnoMattina Estate 813.000 (19.7%), Tg1 Ore 8.00 1.034.000 (23.5%), Uno Mattina Estate 665.000 (15.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 462.000 (17.8%), Tg5 Mattina 1.078.000 (24.4%), Morning News 850.000 (19.6%) nella prima parte, 735.000 (19%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 180.000 (4.4%).

Italia1: Dr House 96.000 (2.2%) nel primo episodio, 168.000 (4.4%) nel secondo, CSI: NY 204.000 (4.9%). Rai3: Agorà Estate (presentazione) 189.000 (4.3%), Agorà Estate 245.000 (5.6%), Agorà Extra 158.000 (4%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 149.000 (3.8%). Rete4: Un Detective in Corsia 40.000 (1%). La7: Omnibus 117.000 (3.8%), Omnibus (Dibattito) 172.000 (4%), Coffee Break 141.000 (3.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.074.000 (15.1%), Camper 1.531.000 (14.9%). Canale5: Forum 1.290.000 (19.6%). Rai2: La Nave dei Sogni 384.000 (5.6%). Italia1: CSI: NY 293.000 (4.9%), Sport Mediaset 871.000 (7.4%), Sport Mediaset Extra 551.000 (4.6%). Rai3: Doc Martin 240.000 (5%), Tg3 Ore 12.00 776.000 (10.8%), Quante Storie 460.000 (5%), Passato e Presente 326.000 (2.7%). Rete4: Carabinieri 117.000 (2.8%), Il Segreto 146.000 (1.6%), La Signora in Giallo 387.000 (3.3%). La7: L’Aria che Tira Estate 181.000 (3.8%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 297.000 (3.2%).

Pomeriggio

luca telese marianna aprile in onda 4

Rai1: Tg1 Economia 2.146.000 (18.2%), Don Matteo 1.210.000 (12.4%), Sei Sorelle 811.000 (11%), Tg1 872.000 (12.3%), Estate in Diretta (presentazione) 1.225.000 (17%), Estate in Diretta 1.524.000 (18.4%). Canale5: Beautiful 2.448.000 (20.4%), Terra Amara 2.576.000 (22.9%), La Promessa 2.167.000 (23.2%), My Home My Destiny 1.558.000 (20.6%), Inga Lindstrom – Lettere d’Amore 932.000 (12.1%). Rai2: Gli Omicidi del Lago 294.000 (2.4%), Squadra Speciale Cobra 11 382.000 (4.8%) nel primo episodio, 372.000 (5.2%) nel secondo. Italia1: I Simpson 426.000 (3.6%) nel primo episodio, 415.000 (3.7%) nel secondo, American Dad 361.000 (3.6%) nel primo episodio, 276.000 (3%) nel secondo, NCIS New Orleans 235.000 (3%) nel primo episodio, 227.000 (3.2%) nel secondo, Cold Case 255.000 (3.3%).

Rai3: Tgr 2.127.000 (18.2%), Overland 22 540.000 (7.6%), Geo Magazine 789.000 (9.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 997.000 (9.4%), 886.000 (7.9%) nella prima parte, 1.166.000 (12.1%) nella seconda, Tg4 - Diario del Giorno (presentazione) 741.000 (8.5%), Tg4 - Diario del Giorno 554.000 (7%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 195.000 (2.2%). Tv8: L’Amore, Per Davvero 168.000 (2.1%). Nove: L’Assassino è in Città 210.000 (2.8%), 159.000 (2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.092.000 (25.7%)

20.00 - 4.049.000 (25.4%)

TG2

13.00 - 1.477.000 (13%)

20.30 - 1.227.000 (7.1%)

TG3

14.25 - 1.470.000 (13.3%)

19.00 - 1.564.000 (13.5%)

TG4

11.55 - 348.000 (5.2%)

18.55 - 472.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.765.000 (24.1%)

20.00 - 2.865.000 (17.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.249.000 (13.5%)

18.30 - 347.000 (3.7%)

TGLA7

13.30 - 640.000 (5.3%)

20.00 - 1.003.000 (6.2%)

