PIPPITEL! SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DI “TALI E QUALI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.9% DI SHARE E 2 MILIONI DI TELEMORENTI - SU CANALE5 LA SERIE TURCA “LA RAGAZZA E L’UFFICIALE” SI FERMA AL 12.9% - BENE SU RETE4 LA CRONACA NERA DI “QUARTO GRADO - LE STORIE” AL 10.1% - “TECHETECHETÈ” (16.9%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.7%) - APRILE E TELESE (7.3%), GENTILI (5.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

tali e quali show 2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 7 luglio 2023 vedono, in prima serata, la vittoria della replica - l'ennesima su Rai1, ma il canone si paga sempre... - di Tali e Quali, condotto da Carlo Conti, che ha totalizzato 2.064.000 spettatori con il 15.9% di share, superando la serie turca La Ragazza e l'Ufficiale, fermo a 1.599.000 con il 12.9%.

Bene su Rete4 la cronaca nera di Quarto Grado - Le Storie che, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, segna 1.131.000 appassionati con il 10.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

la ragazza e l ufficiale 3

Tali e Quali (Rai1) - 2.064.000

La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.599.000

Chicago P.D. (Rete4) - 1.218.000

Quarto Grado - Le Storie (Rete4) - 1.131.000

L'isola delle 30 bare (Rai2) - 607.000

Il cattivo poeta (Rai3) - 534.000

Mississippi Burning (La7) - 490.000

I migliori fratelli di Crozza (Nove) - 376.000

I delitti del BarLume (Tv8) - 328.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 16.9%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie il 15.7%. Per l'approfondimento particolarmente infuocato per via delle vicende giudiziarie che coinvolgono il Governo, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese sigla il 7.3%, Controcorrente Estate su Rete4 il 5.4% e il 5.3% e Tg2 Post Estate il 5.1%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

carlo conti tali e quali show

Prima Serata

Rai1: Tali e Quali 2.064.000 (15.9%). Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.599.000 (12.9%). Rai2: L’Isola delle 30 Bare 607.000 (4.4%). Italia1: Chicago P.D. 1.218.000 (8.4%). Rai3: Il cattivo poeta 534.000 (3.7%). Rete4: Quarto Grado – Le Storie 1.131.000 (10.1%). La7: Mississippi Burning – Le radici dell’odio 490.000 (3.7%). Tv8: I delitti del BarLume – Il telefono senza fili 328.000 (2.4%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 376.000 (2.6%).

la ragazza e l ufficiale 2

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.490.000 (16.9%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.307.000 (15.7%). Rai2: Tg2 Post Estate 751.000 (5.1%). Italia1: N.C.I.S. 1.080.000 (7.4%). Rai3: Via dei Matti n° 0 604.000 (4.3%), Un Posto al Sole 1.333.000 (9%). Rete4: Controcorrente Estate 771.000 (5.4%) nella prima parte, 763.000 (5.3%) nella seconda. La7: In Onda Estate 1.080.000 (7.3%). Tv8: 4 Hotel 378.000 (2.6%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 192.000 (1.3%).

Preserale

quarto grado 2

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.117.000 (23.9%), Reazione a Catena 3.045.000 (27.4%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.139.000 (13.4%), Caduta Libera 1.708.000 (15.9%). Rai2: Hawaii Five-0 464.000 (4.6%), N.C.I.S. 659.000 (5.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 288.000 (3%) e C.S.I. 437.000 (3.5%). Rai3: Tg Regione 1.625.000 (13.7%), Blob 595.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 612.000 (4.6%). La7: Padre Brown 91.000 (1.2%) nel primo episodio, 113.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 225.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 311.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Codice – La Vita è Digitale 392.000 (7.8%). Canale5: Station 19 363.000 (7.6%). Rai2: Calcio Totale Estate segna 205.000 (2.3%). Italia1: Law & Order: Organized Crime 582.000 (5.2%) nel primo episodio, 319.000 (4.6%) nel secondo. Rai3: Petrolio (Il meglio di) 238.000 (2.3%). Rete4: All Rise 255.000 (8%). La7: TgLa7 128.000 (2.9%).

la ragazza e l ufficiale 1

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 320.000 (13.3%), Tg1 ore 7.00 555.000 (16.7%), TgUnomattina Estate 711.000 (18%), Tg1 ore 8.00 871.000 (20%), Unomattina Estate 660.000 (16.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 557.000 (20.3%), Tg5 Mattina 970.000 (22.6%), Morning News 681.000 (17.8%) nella prima parte, 710.000 (19.9%) nella seconda. Rai2: Mystery 101 50.000 (1.3%), Tg2 ore 8.30 151.000 (3.8%), Radio2 Happy Family 157.000 (4.2%), Tg2 Storie 116.000 (3.2%), Tg2 Flash 184.000 (4.6%).

tali e quali show 1

Italia1: Dr. House – Medical Division 70.000 (1.8%) nel primo episodio, 88.000 (2.5%) nel secondo, C.S.I. New York 103.000 (2.7%). Rai3: Agorà Estate 195.000 (5%), presentazione 192.000 (4.4%), Extra 112.000 (3.2%), Elisir – A Gentile Richiesta 147.000 (4.1%). Rete4: Agenzia Rockford 48.000 (1.3%), Detective in Corsia 53.000 (1.5%). La7 Omnibus 148.000 (3.8%), Coffee Break 162.000 (4.5%).

Mezzogiorno

la ragazza e l ufficiale 5

Rai1: Camper in Viaggio 1.178.000 (16.9%), Camper 1.602.000 (16.3%). Canale5: Forum 1.230.000 (19.6%). Rai2: Tg Sport 179.000 (4.4%), Un’estate a Maiorca 365.000 (5.5%). Italia1: C.S.I. New York 188.000 (3.4%), Studio Aperto, Sport Mediaset 678.000 (6.1%). Rai3: Doc Martin 167.000 (3.8%), Tg3 ore 12.00 509.000 (7.8%), Quante Storie 441.000 (5.3%) nella prima parte, 460.000 (4.5%) nella seconda, Passato e Presente 410.000 (3.6%). Rete4: Carabinieri 4 93.000 (2.2%), Il Segreto 163.000 (1.9%), La Signora del West 210.000 (1.9%). La7: L’Aria che Tira Estate 204.000 (4.6%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 303.000 3.3%.

quarto grado 1

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.902.000 (17.1%), Don Matteo 9 1.058.000 (11%) nel primo episodio, 998.000 (12.3%) nel secondo, Sei Sorelle 857.000 (11.8%), Tg1 1.044.000 (14%), Estate in Diretta 1.501.000 (20%), presentazione 1.167.000 (16.2%). Canale5: Beautiful 2.385.000 (20.7%), Terra Amara 2.350.000 (23.1%), La Promessa 1.794.000 (20.8%), Un Altro Domani 1.039.000 (14%), Innamorati per caso 904.000 (12.2%). Rai2: Road To Mondiali di calcio femminile 390.000 (3.6%), Tour de France 826.000 (10.5%), Tour Diretta 735.000 (9.1%), Tour all’Arrivo 1.091.000 (14.9%), Toureplay 473.000 (6.5%)

la ragazza e l ufficiale 3

Italia1: I Simpson 442.000 (3.9%) nel primo episodio, 387.000 (3.9%) nel secondo, I Griffin 356.000 (3.9%), American Dad! 248.000 (2.9%), Magnum P.I. 239.000 (3.1%) nel primo episodio, 259.000 (3.6%) nel secondo, Person of Interest 279.000 (3.8%). Rai3: Tg Regione 1.958.000 (18%), Alla scoperta del ramo d’oro 358.000 (4.4%), Italia: viaggio nella bellezza 349.000 (4.8%), Overland 531.000 (7.3%), Geo Magazine 613.000 (7.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 588.000 (6.1%), Tg4 – Diario del Giorno 491.000 (6.3%). Tre uomini in fuga 231.000 (3.1%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 198.000 (2.4%).

tali e quali 1

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.651.000 (23.2%)

20.00 - 3.205.000 (24%)

TG2

13.00 - 1.325.000 (12.2%)

20.30 - 1.075.000 (7.5%)

TG3

14.25 - 1.261.000 (13%)

19.00 - 1.195.000 (12%)

TG4

11.55 - 346.000 (5.3%)

18.55 - 485.000 (4.7%)

TG5

13.00 - 2.738.000 (25.1%)

20.00 - 2.587.000 (19.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.133.000 (12.7%)

18.30 - 424.000 (5.3%)

TGLA7

13.30 - 483.000 (4.3%)

la ragazza e l ufficiale 2

20.00 - 778.000 (5.8%)

tali e quali 2