Edorardo Pasquini per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 27 febbraio 2024, su Rai1 l’ultima puntata di Gloria ha conquistato 3.199.000 spettatori pari al 17.4% di share (primo episodio a 3.357.000 e il 16.5%, secondo episodio a 3.045.000 e il 18.6%). Su Canale5 – dalle 21:39 alle 23:54 – Ciao Darwin Rewind ha incollato davanti al video 2.166.000 spettatori pari al 12.6%. Su Rai2 la seconda puntata di Dalla Strada al Palco ha convinto 1.039.000 spettatori pari al 6.3% (presentazione a 880.000 e il 4.1%).

Su Italia1, dopo una presentazione a 1.170.000 e il 5.4%, Le Iene ha interessato 1.393.000 spettatori pari al 9.7% (Cosa vi siete persi: 635.000 – 13.7%). Su Rai3 – dalle 21:23 alle 23:03 – Petrolio ha coinvolto 450.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 735.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.680.000 spettatori con uno share del 9.9% (Più: 480.000 – 7.4%). Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 584.000 spettatori con il 2.9% (episodio in replica in seconda serata a 379.000 e il 2.9%).

Sul Nove lo spettacolo Sento la terra girare ha raccolto 505.000 spettatori con il 2.8%. Sul 20 Safe registra 670.000 spettatori con il 3.3%. Su Iris Forsaken – Il fuoco della giustizia ha totalizzato 513.000 spettatori (2.5%). Su RaiMovie Incontri ravvicinati del terzo tipo raduna 255.000 spettatori (1.3%). Su La5 la replica di Grande Fratello intrattiene 137.000 spettatori (1%). Su Real Time Primo Appuntamento Hotel colleziona 322.000 spettatori (1.6%). Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 296.000 individui (1.4%).

Access Prime Time

Solo il 2.5% per Prima di Domani.

Su Rai1 Cinque Minuti sigla 4.664.000 spettatori (22.2%) mentre Affari Tuoi registra un netto di 5.617.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 3.572.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 TG2 Post sigla 574.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.523.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.609.000 spettatori (7.5%) e Un Posto al Sole ha appassionato 1.739.000 spettatori (7.9%).

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 542.000 individui all’ascolto pari al 2.5%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.911.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 100% Italia ha intrattenuto 478.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica ha raccolto 681.000 spettatori con il 3.1%. Su RaiPremium Don Matteo 11 colleziona 383.000 spettatori (1.8%) nell’episodio delle 20:20. Su La5 la replica di Uomini e Donne si porta a 386.000 spettatori (1.8%). Su Real Time Casa a Prima Vista in replica raduna 615.000 spettatori (2.8%).

Preserale

Caro Marziano sale al 7.2%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.572.000 spettatori (24%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.893.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 Avanti il Primo! ha segnato 2.269.000 spettatori (16.2%) mentre Avanti un Altro! ha divertito 3.654.000 spettatori (21.3%). Su Rai2 l’amichevole di calcio femminile Inghilterra-Italia appassiona 244.000 spettatori con l’1.6% (primo tempo a 256.000 e il 2.1%, secondo tempo a 231.000 e l’1.3%; durante l’intervallo TG Sport Sera a 285.000 e il 2%). A seguire La Conferenza Stampa ha raccolto 235.000 spettatori (1.2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 531.000 spettatori con il 3.4% e C.S.I. – Scena del Crimine ha collezionato 668.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.765.000 spettatori con il 14.9%. Blob segna 1.247.000 spettatori con il 6.2% mentre Caro Marziano colleziona 1.497.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 498.000 individui all’ascolto (2.5%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 175.000 spettatori (1%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 429.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica registra 525.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai4 Hudson & Rex sigla 344.000 spettatori (2.5%) nell’episodio delle 18:23.

Daytime Mattina

Radio2 Social Club sfiora l’8%.

Su Rai1 TgUnoMattina ha raccolto 401.000 spettatori con il 9.4% (all’interno TG1 delle 7: 326.000 – 9%) e il TG1 delle 8 ha informato 1.037.000 spettatori con il 18.7%. Unomattina dà il buongiorno a 1.027.000 telespettatori con il 19.2% e la prima parte di Storie Italiane registra 934.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 543.000 spettatori con il 15.7% e il TG5 Mattina delle 8 ha raccolto 1.057.000 spettatori con il 19.1%.

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 927.000 spettatori con il 17.3% nella prima parte e 928.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte (I Saluti: 841.000 – 15.7%). Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show (338.000 – 9.4%), Viva Rai2! raccoglie 1.045.000 spettatori (19.8%) mentre …E viva il Videobox ha siglato 357.000 spettatori (6.5%). Il TG2 delle 8:30 colleziona 316.000 spettatori (5.8%) e Radio2 Social Club raccoglie 420.000 spettatori (7.9%) mentre TG2 Italia Europa informa 364.000 spettatori (6.9%). Su Italia1 Georgie ha collezionato 180.000 spettatori (3.3%) mentre Chicago Fire ha ottenuto 188.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 221.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 393.000 spettatori (9.5%) mentre TGR Buongiorno Regione conquista 541.000 spettatori (9.8%). Agorà fa sintonizzare 328.000 spettatori (6%) nella presentazione e 376.000 spettatori con il 7% mentre Re Start colleziona 256.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Monk segna 93.000 spettatori (1.7%) e A-Team realizza una media di 110.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 145.000 spettatori con il 3.3% nelle News e, dopo il TG La7 a 218.000 spettatori (3.9%), di 231.000 spettatori con il 4.3% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 266.000 spettatori pari al 5%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri oltre il 10% in entrambe le parti.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.101.000 spettatori con il 17.4% mentre È Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.812.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale5, dopo una breve pillola del GF (921.000 – 16%), Forum raccoglie 1.585.000 telespettatori con il 18.9%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno (451.000 – 7.7%), I Fatti Vostri raccoglie 705.000 spettatori con il 10.2% nella prima parte e 1.060.000 spettatori con il 10.1% nella seconda parte. Su Italia1 Chicago P.D. ha raggiunto 248.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio e 313.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, il daytime di Grande Fratello ha raccolto 534.000 spettatori (4.2%) e Sport Mediaset ha radunato 659.000 spettatori con il 4.8%.

Su Rai3, dopo una presentazione (262.000 – 4.7%), Elisir raccoglie 417.000 spettatori con il 6.3% mentre il TG3 delle 12 ha informato 1.019.000 spettatori (11.1%). Quante Storie ha raccolto 731.000 spettatori (5.8%) e Passato e Presente ha interessato 548.000 spettatori (4%). Su Rete4 Carabinieri 2 ha appassionato 150.000 spettatori con il 2.5%. Dopo il TG, Il Segreto ha raccolto 185.000 spettatori (1.7%) e La Signora in Giallo ha ottenuto 716.000 spettatori (5.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 388.000 spettatori con uno share del 5.9% nella prima parte e 627.000 spettatori con uno share del 5.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Bene Lo Sportello di Forum.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.592.000 – 19%), La Volta Buona ha ottenuto 1.524.000 spettatori con l’11.7% nella presentazione e 1.574.000 spettatori con il 14.5%. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.795.000 spettatori con il 18.4% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.328.000 – 13.7%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.803.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione e 2.349.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale5, dopo una breve pillola del GF (2.435.000 – 17.4%), Beautiful ha appassionato 2.643.000 spettatori con il 19.1%. Terra Amara si porta a 2.935.000 spettatori (22.3%) mentre Uomini e Donne ha intrattenuto 2.861.000 spettatori pari al 25.6% (Finale a 1.996.000 e il 20.4%).

Il daytime di Amici è seguito da 1.843.000 spettatori con il 18.8% e La Promessa ha ottenuto 1.744.000 spettatori con il 17.9%. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.500.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e a 1.441.000 spettatori (12.7%) nella seconda parte (Saluti a 1.449.000 e l’11.3%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (945.000 – 6.9%), Ore 14 ha raccolto 1.013.000 spettatori con l’8.2%. BellaMa’ ha interessato 614.000 spettatori con il 6.2% e il TG2 delle 17:15 ha informato 378.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 491.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 535.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio e 424.000 spettatori (3.6%) nel terzo episodio. NCIS: Los Angeles ha siglato 405.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 480.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio mentre The Mentalist ha raggiunto 390.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato visto da 2.325.000 spettatori con il 17.2% mentre La seconda vita – Il Paradiso può attendere ha raccolto 411.000 individui all’ascolto (4%). Aspettando… Geo segna 708.000 spettatori con il 7.2% e Geo registra 1.547.000 spettatori con il 13.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum viene seguito da 853.000 spettatori con il 6.8% e TG4 Diario del Giorno ha interessato 418.000 spettatori (4.2%) mentre Uomini selvaggi è la scelta di 374.000 spettatori (3.4%).

Su La7, dopo una presentazione (504.000 – 3.9%), Tagadà ha interessato 464.000 spettatori con il 4.4% (#Focus: 342.000 – 3.5%) mentre C’era una volta… il Novecento ha interessato 180.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Un Weekend sulla Neve 2 segna 222.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy sigla 261.000 spettatori (2%). Su Rai4 Hudson & Rex registra 261.000 spettatori (2.3%) nell’episodio delle 17:38. Su RaiPremium Un ciclone in convento arriva a 216.000 spettatori (2.2%) mentre Provaci ancora Prof 5 si porta a 252.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

La Confessione cala al 2.7%.

Su Rai1 Porta a Porta ha totalizzato 609.000 spettatori con l’8.4% (all’interno TG1 a 755.000 e il 7.9%) mentre Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 263.000 spettatori (8.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte informa 638.000 spettatori (8.5%) mentre Station 19 conquista 422.000 spettatori (9.5%) e 294.000 spettatori (9.7%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Raidue segna 375.000 spettatori con il 5.8% (Ancora Cinque Minuti: 207.000 – 5%) mentre Generazione Zeta (rilevazione fino alle 1:59) tiene svegli 141.000 spettatori (4.3%).

Su Italia1 Gioco Sporco – I misteri dello sport in replica è visto da 344.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 La Confessione registra 349.000 spettatori (2.7%) mentre TG3 Linea Notte segna 237.000 spettatori (3.6%). Su Rete4, dopo una presentazione (139.000 – 3.2%), Dalla Parte degli Animali viene scelto da 106.000 spettatori con il 3.3% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 TG La7 Notte ha registrato 185.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 4 Hotel fa sintonizzare 154.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Unabomber segna 111.000 spettatori (1.9%). Sul 20 Focus – Niente è come sembra coinvolge 317.000 spettatori (3.1%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.236.000 (23.3%)

Ore 20:00 4.944.000 (24.4%)

TG2

Ore 13:00 1.747.000 (13.3%)

Ore 20:30 850.000 (4%)

TG3

Ore 14:25 1.494.000 (11.6%)

Ore 19:00 2.222.000 (13.6%)

TG5

Ore 13:00 2.746.000 (20.7%)

Ore 20:00 4.306.000 (21%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 984.000 (9%)

Ore 18:30 591.000 (4.4%)

TG4

Ore 11:55 310.000 (3.5%)

Ore 18:55 490.000 (3%)

TG LA7

Ore 13:30 757.000 (5.5%)

Ore 20:00 1.394.000 (6.8%)