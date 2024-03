PIPPITEL! - SU RAI1 L’ULTIMA PUNTATA DI “MÀKARI 3” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.1% DI SHARE E 4.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” NON VA OLTRE IL 13.1% - SU RAI3 “INDOVINA CHI VIENE A CENA” AL 5.1% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.1% - SU TV8 LA MOTO GP AL 5.7% - NELLA NOTTE GLI OSCAR SU RAI1 AL 15.2% - AMADEUS (26.6%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.3%). BORTONE (3.1%). SCAMPINI (3.1%) GRAMELLINI (4.4%) -

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

makari 3 8

Nella serata di ieri, domenica 10 marzo 2024, su Rai1 l’ultima puntata di Màkari 3 ha conquistato 4.386.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 1.998.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 671.000 spettatori (3.2%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 656.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Biancaneve e il Cacciatore ha collezionato 901.000 spettatori con il 5.2% di share.

Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 980.000 spettatori con il 5.1% (anteprima a 803.000 e il 3.9%, ultimi 5 minuti a 573.000 e il 3.4%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 556.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 356.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Gran Premio del Qatar di Moto GP ha registrato 1.150.000 spettatori con il 5.7% (Grid nel pre e nel post: 603.000 – 2..9%).

lo show dei record 4

Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.152.000 – 5.7%), Che Tempo Che Fa segna 1.997.000 spettatori con il 9.7% nella prima parte in onda dalle 20.36 alle 22.10 e 1.020.000 spettatori con il 7.4% nella seconda parte chiamata Il Tavolo (L’Importante È Finire: .000 – %). Sul 20 Il Risolutore – A Man Apart ha coinvolto 450.000 spettatori con il 2.4%. Su Iris 42 ha ottenuto 288.000 spettatori (1.5%). Su RaiMovie Pinocchio di Matteo Garrone interessa 189.000 individui (1%). Su RaiPremium The Voice Senior in replica intrattiene 182.000 spettatori (1%).

makari 3 7

Access Prime Time

Bortone cala al 3.1%.

Su Rai1 Affari Tuoi fa sintonizzare 5.354.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.770.000 spettatori (13.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.221.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 631.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 608.000 spettatori (3%) nella prima parte e 659.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 908.000 spettatori pari al 4.4%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 3.026.000 spettatori con il 19.2% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 4.289.000 spettatori con il 24.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 2.357.000 spettatori (15.5%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 3.150.000 spettatori (18.3%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (422.000 – 3.1%), Novantesimo Minuto ha registrato 637.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 358.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’. Squadra Speciale Cobra 11 segna 414.000 spettatori e il 2.1%.

indovina chi viene a cena

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 375.000 spettatori (2.3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 572.000 spettatori (3%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.286.000 spettatori con il 12.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha appassionato 538.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Brubaker registra 311.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 la gara di Moto 2 del Gp del Qatar raduna 532.000 spettatori (3.5%). La gara di Moto 2 del Gp del Qatar raggiunge 636.000 spettatori (share del 3.3%). Sul Nove Little Big Italy sigla 348.000 spettatori (2.3%) mentre Che Tempo Che Farà raccoglie 482.000 spettatori (2.6%).

makari 3 6

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 261.000 spettatori (13.4%) nella presentazione, 621.000 spettatori (17.4%) nella prima parte e 1.456.000 spettatori (22.5%) nella seconda parte. Tra la prima e seconda parte il TG1 delle 8 ha interessato 980.000 spettatori (20.1%). Check Up è visto da 1.322.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 377.000 spettatori (15.4%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.118.000 spettatori con il 21%. Speciale TG5 in replica sigla 829.000 spettatori (11.9%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 1.281.000 telespettatori con il 16.8% di share.

lo show dei record 2

Su Rai2 TG2 Dossier accoglie 229.000 spettatori (3.7%) e Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 266.000 spettatori con il 3.7% (Saluti a 341.000 e il 4.5%). Su Italia1 Will & Grace colleziona 159.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 189.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita raduna 51.000 spettatori (1.8%) mentre Sulla Via di Damasco convince 71.000 spettatori (1.8%). Agorà Weekend ha raccolto 159.000 spettatori con il 2.7% (presentazione a 71.000 e l’1.5%) e Mi Manda RaiTre ha interessato 360.000 spettatori pari al 5% (presentazione a 186.000 e il 2.8%) mentre O Anche No è la scelta di 199.000 spettatori (2.6%).

makari 3 5

Su Rete4 il doppio episodio di Poirot ha coinvolto 104.000 spettatori con l’1.8%. Casa Vianello segna 165.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 162.000 spettatori con il 5.4% nelle News e, dopo il TG La7 a 272.000 spettatori (6.7%), di 186.000 spettatori con il 3% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 170.000 spettatori (2.3%).

Daytime Mezzogiorno

zona bianca

Risale Melaverde.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.501.000 spettatori con il 16.9%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.590.000 spettatori con il 14.8% e l’Angelus raccoglie 2.205.000 spettatori con il 20.5%. Linea Verde ha registrato 3.247.000 spettatori con il 23.1% (breve presentazione: 2.429.000 – 19.9%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.116.000 spettatori (13.5%) e 1.432.000 spettatori (15.8%) mentre Melaverde raccoglie 2.411.000 spettatori con il 20.1%. Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 396.000 spettatori (5.1%) nella presentazione e 461.000 spettatori con il 5.3%, nella prima parte di 20 minuti, e 621.000 spettatori con il 5.3%. Tra la presentazione e il programma il TGSport Giorno segna 436.000 spettatori e il 5.3%.

makari 3 4

Su Italia1 Young Sheldon ha intrattenuto 182.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 191.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 807.000 spettatori con il 5.2% (Magazine XXL: 585.000 – 3.8%). Su Rai3 Timeline è la scelta di 188.000 spettatori (2.4%) mentre il TG3 delle 12 registra 683.000 spettatori (6.2%) e Posti in Piedi raccoglie 295.000 spettatori (1.9%). Su Rete4, dopo una presentazione (271.000 – 3.5%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 315.000 spettatori con il 3.8% (I Saluti: 320.000 – 3.4%). Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 349.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto segna 129.000 spettatori (1.5%). L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 203.000 spettatori (1.4%).

lo show dei record 1

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.217.000 spettatori (14.6%) nella presentazione in onda dalle 14.01 alle 14.30, 2.396.000 spettatori (16.7%) nella prima parte, 2.598.000 spettatori (19.8%) nella seconda parte e 2.300.000 spettatori (17.7%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 2.034.000 spettatori con il 15.2%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.860.000 spettatori con il 18.3%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.580.000 spettatori (25.2%) mentre Verissimo ha convinto 2.608.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e 2.400.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

makari 3 3

Su Rai2 Paesi che Vai ha radunato 594.000 spettatori (4%) mentre Origini ha convinto 510.000 spettatori (3.7%) e, a seguire, il ciclismo con la Tirreno-Adriatico è seguito da 471.000 spettatori pari al 3.6% mentre la Parigi-Nizza segna 379.000 spettatori e il 2.9%. Su Italia1 E-Planet raccoglie 362.000 spettatori (2.4%) mentre ha interessato .000 spettatori (%). Colpo Grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2 ha registrato 332.000 spettatori (2.4%) mentre Walker colleziona 303.000 spettatori (2.4%) e 251.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.335.000 spettatori con il 15%. In Mezz’Ora ha ottenuto 983.000 spettatori (6,7%) nella prima parte e 666.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’.

notte degli oscar su rai1

Dopo una presentazione (530.000 – 4.1%), Rebus ha coinvolto 579.000 spettatori con il 4.5% mentre Kilimangiaro ha raccolto 739.000 spettatori (5.8%) nella presentazione, 873.000 spettatori (6.8%) nella breve parte Un Nuovo Viaggio, e 1.157.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Firefox – Volpe di Fuoco ha registrato 332.000 spettatori (2.4%). Su La7 Inchieste da Fermo in replica è visto da 276.000 spettatori (1.9%) e La7 Doc arriva a 324.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 Italia’s Got Talent si porta a 217.000 spettatori (1.6%). La replica del Gran Premio di Formula 1 segna 367.000 spettatori e il 2.9%.

Seconda Serata

makari 3 2

Maratona Mentana raggiunge il Tavolo di Fazio.

Su Rai1 Oscars – La Notte in Diretta ha conquistato un ascolto di 1.905.000 spettatori (15.7%), nella prima breve parte in onda dalle 23.33 alle 23.55, e 900.000 spettatori con il 15.2% fino all’1.59. Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 477.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 811.000 spettatori (4.8%) nella presentazione e 853.000 spettatori con il 7.7% mentre L’Altra DS ha siglato 238.000 spettatori (4.1%). Speciale Elezioni Regionali segna 155.000 spettatori con il 4.1%.

gerry scotti lo show dei record

Su Italia1, dopo una presentazione di 6 minuti (433.000 – 4.3%), Pressing segna un netto di 345.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai3 Illuminate ha raggiunto 269.000 spettatori (1.9%) mentre TG3 Mondo è visto da 209.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 Matrimonio con l’ex è la scelta di 82.000 spettatori (2.4%) nella prima parte. Su La7 TGLa7 Speciale segna 700.000 spettatori con il 7.7% (presentazione di 9 minuti: 463.000 – 2.6%). Su Tv8 convince .000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza in replica è la scelta di .000 spettatori (%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 4.205.000 (26.8%) Libri 3.866.000 (25.3%)

Ore 20:00 4.636.000 (23.2%)

TG2

Ore 13:00 1.468.000 (9.8%)

Ore 20:30 1.113.000 (5.4%)

TG3

Ore 14:15 1.689.000 (11.3%)

makari 3 1

Ore 19:00 1.799.000 (10.8%)

TG5

Ore 13:00 3.404.000 (22.7%)

Ore 20:00 4.086.000 (20.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.128.000 (8.5%)

Ore 18:30 506.000 (3.4%)

TG4

Ore 11:55 307.000 (2.8%)

Ore 18:55 517.000 (3.1%)

TG LA7

Ore 13:30 620.000 (4%)

Ore 20:00 1.311.000 (6.5%)

john cena nudo agli oscar. 5 emma stone con il vestito rotto agli oscar ryan gosling canta i'm just ken agli oscar. 6