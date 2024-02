PIPPITEL! - SU RAI1 LA SECONDA E ULTIMA PUNTATA DI “MAMELI – IL RAGAZZO CHE SOGNÒ L’ITALIA” CALA, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19% DI SHARE E 3.3 MILIONI DI SPETTATORI – GLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE LIPSIA-REAL MADRID AL 12.4% - SU RAI2 “MAD IN ITALY” RACIMOLA IL 4.5% - SU ITALIA1 BENE “LE IENE” ALL’11.2% - SU RETE4 BERLINGUER (4.8%), SU LA7 FLORIS (8.2%) – VESPA (22.8%), AMADEUS (25.9%). “STRISCINA” (15.3%), DAMILANO (8.2%) E BERLINGUER IN ACCESS (3.5%), GRUBER (8%)

Nella serata di ieri, martedì 13 febbraio 2024, su Rai1 la seconda e ultima puntata di Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia ha conquistato 3.310.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 – dalle 21:00 alle 22:53 – l’andata degli ottavi di finale di Champions League: Lipsia-Real Madrid ha incollato davanti al video 2.486.000 spettatori pari al 12.4%.

Su Rai2 Mad in Italy ha divertito 752.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 Le Iene ha interessato 1.574.000 spettatori pari all’11.2% (presentazione a .000 e il %, Cosa vi siete persi a .000 e il %). Su Rai3 il documentario in prima tv A modo mio – Patty Pravo ha interessato 711.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (4.8%). Su La7 DiMartedì ha registrato 1.366.000 spettatori con l’8.2%.

Su Tv8 Io prima di te segna 541.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Sono nata il 23 ha raccolto 557.000 spettatori (3.1%). Sul 20 Gemini Man registra .000 spettatori con il %. Su Rai4 La fiera delle illusioni ha appassionato .000 spettatori (%). Su Iris In a Valley of Violence – Nella valle della violenza ha totalizzato .000 spettatori (%). Su RaiMovie Starman raduna .000 spettatori (%). Su RaiPremium Sognando Parigi coinvolge .000 spettatori (%). Su La5 la replica di Grande Fratello intrattiene .000 spettatori (%). Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di .000 individui (%).

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti sigla 4.769.000 spettatori (22.8%), mentre Affari Tuoi registra un netto di 5.600.000 spettatori (25.9%). Su Canale5 Striscina la Notizina di 12 minuti segna 3.245.000 spettatori con il 15.3%. Su Rai2 TG2 Post interessa 658.000 spettatori (3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha registrato 1.487.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.752.000 spettatori (8.2%) e Un Posto al Sole ha appassionato 1.726.000 spettatori (7.9%).

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 762.000 individui all’ascolto pari al 3.5% (breve presentazione a 251.000 e l’1.2%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.740.000 spettatori (8%). Su Tv8 100% Italia ha intrattenuto 489.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 721.000 spettatori (3.3%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.626.000 spettatori (25%), mentre L’Eredità ha raccolto 4.786.000 spettatori (27.4%). Su Canale5 Avanti il Primo! ha segnato 1.963.000 spettatori (14.4%), mentre Avanti un Altro! ha divertito 3.626.000 spettatori (20%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera a 457.000 spettatori (3.2%), Castle ha raccolto 586.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 726.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag totalizza 450.000 spettatori con il 2.9% e C.S.I. Miami ha collezionato 666.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.541.000 spettatori con il 14%, Blob segna 1.262.000 spettatori con il 6.3% e Caro Marziano colleziona 1.280.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 518.000 individui all’ascolto (2.7%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 196.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 346.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica registra 562.000 spettatori (3%).

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnoMattina ha raccolto 415.000 spettatori con il 10.8% (all’interno TG1 delle 7 a 427.000 e il 13.2%) e il TG1 delle 8 ha informato 1.041.000 spettatori con il 20.5%. A seguire Unomattina dà il buongiorno a 1.021.000 spettatori con il 21.1% e la prima parte di Storie Italiane registra 1.057.000 spettatori con il 23%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 498.000 spettatori con il 15.9% e il TG5 Mattina delle 8 ha raccolto 950.000 spettatori con il 18.8%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 828.000 spettatori con il 17% nella prima parte e 816.000 spettatori con il 17.9% nella seconda parte (I Saluti a 766.000 e il 16.4%).

Su Rai2 Mattin Show! di 10 minuti dà il buongiorno a 336.000 spettatori (10.5%) e Viva Rai2! raccoglie 1.072.000 spettatori (22.5%), mentre …E Viva il Videobox ha siglato 285.000 spettatori (5.7%). A seguire Il TG2 delle 8:30 colleziona 261.000 spettatori (5.3%) e Radio2 Social Club raccoglie 315.000 spettatori (6.6%), mentre TG2 Italia Europa informa 229.000 spettatori (5%) e TG2 Flash 221.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Georgie ha collezionato 115.000 spettatori (2.3%) e il doppio episodio di Chicago Fire ha ottenuto 115.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 381.000 spettatori (10.6%) e TGR Buongiorno Regione conquista 502.000 spettatori (10.1%).

A seguire Agorà fa sintonizzare 287.000 spettatori (5.7%) nella presentazione e 325.000 spettatori (6.7%), mentre Re Start colleziona 189.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Monk segna 54.000 spettatori (1.1%) e A-Team realizza una media di 104.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 76.000 spettatori con il 2% nelle News e, dopo il TG La7 a 155.000 spettatori (3.1%), di 148.000 spettatori con il 3% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 165.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 Amore sotto le stelle ha raccolto 47.000 spettatori (0.9%) e Cercando la normalità ha segnato 83.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.158.000 spettatori con il 22.2%, mentre È Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.834.000 spettatori con il 18.2%. Su Canale5, dopo una breve pillola del Grande Fratello (.000 – %), Forum raccoglie 1.382.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2 TG2 – Inaugurazione Anno Giudiziario, dalle 10:49 alle 11:56, ha interessato 191.000 spettatori (3.6%) e I Fatti Vostri raccoglie 704.000 spettatori con il 9.3% nella prima parte e 1.034.000 spettatori con il 10.2% nella seconda parte. Su Italia1 il doppio episodio di Chicago P.D. ha raggiunto 216.000 spettatori pari al 3.9%.

Dopo Studio Aperto, il daytime di Grande Fratello ha raccolto 496.000 spettatori pari al 4.1% e Sport Mediaset ha radunato 809.000 spettatori pari al 6.1% (Extra a 645.000 e il 4.9%). Su Rai3, dopo una presentazione (212.000 – 4.5%), Elisir è seguito da 342.000 spettatori (6.3%), il TG3 delle 12 ha informato 811.000 spettatori (10.2%), Quante Storie ha raccolto 623.000 spettatori (5.2%) e Passato e Presente ha interessato 565.000 spettatori (4.2%).

Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 104.000 spettatori con il 2.1%. Dopo il TG, Il Segreto ha raccolto 138.000 spettatori (1.4%) e La Signora in Giallo ha ottenuto 604.000 spettatori (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 255.000 spettatori con il 4.7% nella prima parte e 374.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti coinvolge 99.000 spettatori (1.6%) e 4 Hotel sigla 163.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.560.000 – 19.4%), La Volta Buona ha ottenuto 1.709.000 spettatori con il 13.5% nella presentazione e 1.646.000 spettatori con il 15.6%. A seguire Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.777.000 spettatori con il 18.9% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.616.000 – 17.7%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.024.000 spettatori con il 21.3% nella presentazione e 2.548.000 spettatori con il 22.6%. Su Canale5, dopo una breve pillola del Grande Fratello (.000 – %), Beautiful ha appassionato 2.793.000 spettatori (20.9%) e Terra Amara si porta a 3.056.000 spettatori (24%), mentre Uomini e Donne ha intrattenuto 2.670.000 spettatori pari al 24.8% (Finale a 2.149.000 e il 22.2%).

A seguire Il daytime di Amici è seguito da 2.034.000 spettatori (21.5%) e La Promessa ha ottenuto 1.688.000 spettatori (18.5%), mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.416.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e 1.351.000 spettatori (12.3%) nella seconda parte (Saluti a 1.381.000 e l’11.1%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (806.000 – 6%), Ore 14 ha raccolto 706.000 spettatori con il 5.9% e BellaMa’ ha interessato 572.000 spettatori con il 5.8%. Dopo il TG2 delle 16:40 (450.000 – 4.9%), la terza giornata di finali e semifinali di Nuoto: World Aquatics ha radunato 420.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 545.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 545.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 513.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio, N.C.I.S. Los Angeles ha siglato 408.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 398.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio e The Mentalist ha raggiunto 306.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato visto da 2.077.000 spettatori con il 15.9%, mentre Il Carnevale di Viareggio ha incollato davanti al video 470.000 individui all’ascolto con il 4.8%. A seguire Aspettando… Geo segna 806.000 spettatori con l’8.7% e Geo registra 1.402.000 spettatori con il 12.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum viene seguito da 753.000 spettatori con il 6.3% e TG4 Diario del Giorno ha interessato 394.000 spettatori con il 4%, mentre L’ultima caccia è la scelta di 408.000 spettatori con il 3.8%.

Su La7, dopo una presentazione (401.000 – 3.2%), Tagadà ha interessato 361.000 spettatori con il 3.6% (#Focus a 247.000 e il 2.7%), mentre C’era una Volta… il Novecento ha interessato 163.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8 Chi ha rubato la mia vita? segna 173.000 spettatori (1.4%), I colori dell’amore coinvolge 223.000 spettatori (2.3%) e La rosa di San Valentino sigla 267.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy in replica alle 18 raccoglie 212.000 spettatori (1.7%).

