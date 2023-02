PIPPITEL! SU RAI1 LA SERIE “BLACKOUT” CHIUDE CON IL 21.5% E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON 3.9 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 GLI SVIPPATI DEL “GF VIP” SI FERMANO AL 20.6%. SU RAI2 L'ULTIMA PUNTATA DI “BOSS IN INCOGNITO” AL 7.7%. SU RAI3 L'ESORDIO DELLA NUOVA STAGIONE DI “PRESA DIRETTA” CON IL 6.7% SUPERA “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 (5.5%) – “PRIMAFESTIVAL” (20.8%). SEGUE AMADEUS CHE CON IL 25.1% SUPERA “STRISCIA” (19.7%) – DAMILANO (7.3%), GRUBER (6.8%), PALOMBA (4%)

Prime time televisivo ancora pre-sanremese quello di ieri, lunedì 6 febbraio 2023, in attesa della rivoluzione che questa sera caratterizzerà il palinsesto e i relativi ascolti Tv e dati Auditel con l'inizio della kermesse canora di Rai1.

Rai1 che, ieri, ha visto la serie Blackout – Vite sospese interpretata da Alessandro Preziosi e prodotta da Luca Barbareschi concludersi con 3.976.000 spettatori (21.5%) superando, su Canale5, il Grande Fratello Vip e i suoi 2.780.000 spettatori (20.6%).

Su Rai2 l'ultima puntata di Boss in Incognito presentata da Max Giusti ha, dal canto suo, totalizzato 1.409.000 spettatori e il 7.7%, mentre - a seguire - Restart condotto in seconda serata da Annalisa Bruchi con la partecipazione di Aldo Cazzullo si è fermato al 3.2% con 239.000 individui all'ascolto. Sempre in prima serata, su Rai3, l'esordio della nuova stagione di Presa diretta condotto da Riccardo Iacona, con una puntata dedicata ai "poveri d'Italia", ha informato 1.345.000 spettatori (6.7%), superando Nicola Porro che, con Quarta Repubblica su Rete4, ha segnato invece 879.000 spettatori (5.5%).

In access prime time su Rai1 Primafestival con Andrea Delogu e Jody Checchetto, figlio di Claudio, ha raccolto 4.747.000 spettatori (20.8%), mentre - a seguire - Amadeus con I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha divertito 5.684.000 spettatori (25.1%). Canale5, dal canto suo, con Striscia la Notizia è stato visto da 4.466.000 spettatori (19.7%). Per quanto riguarda l'approfondimento, Tg2 Post ha raccolto 886.000 spettatori (3.9%), Marco Damilano su Rai3 con Il Cavallo e la Torre ha attirato 1.636.000 spettatori (7.3%) battendo su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber, con i suoi 1.557.000 spettatori (6.8%), mentre su Rete4 Stasera Italia è stato visto da 915.000 individui (4%) nella prima parte e da 803.000 (3.5%) nella seconda.

In fascia pomeridiana, malgrado il lungo spazio dedicato al Festival (con solo qualche accenno alla tragedia del terremoto in Turchia e Siria…), Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai1 in diretta da Sanremo ha totalizzato il 16.6% con 1.918.000 spettatori, distaccato di dieci punti da Uomini e donne di Maria de Filippi (26.2% - 3.012.000), mentre Alberto Matano con La Vita in diretta, nonostante l'ospitata di Amadeus, si è mantenuto sotto il 20% pur battendo Barbara D'Urso con Pomeriggio Cinque. Ma vediamo nel dettaglio, tutti gli ascolti della giornata:

Prima serata: Iacona batte Porro, Blackout supera Grande Fratello

Rai1: Blackout – Vite Sospese 3.976.000 spettatori (21.5%). Canale5: Grande Fratello Vip 2.780.000 spettatori (20.6%). Rai2: Boss in Incognito chiude a 1.409.000 spettatori e il 7.7%. Su Italia1 Death Race ha raccolto 1.167.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Presa Diretta 1.345.000 spettatori (6.7%). Rete4: Quarta Repubblica 879.000 spettatori (5.5%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 461.000 spettatori (2.6%). Tv8: Men in Black: International 334.000 spettatori (1.7%). Nove Viva l’Italia 360.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time: Amadeus batte Striscia, Damilano supera Gruber

Rai1: Primafestival 4.747.000 spettatori (20.8%), Soliti Ignoti – Il Ritorno 5.684.000 spettatori (25.1%). Canale5: Striscia la Notizia 4.466.000 spettatori (19.7%). Rai2: Tg2 Post 886.000 spettatori (3.9%). Italia1: N.C.I.S. 1.522.000 spettatori (6.7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.636.000 spettatori (7.3%), Un Posto al Sole 1.727.000 spettatori (7.5%). Rete4: Stasera Italia 915.000 spettatori (4%) nella prima parte, 803.000 spettatori (3.5%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.557.000 spettatori (6.8%). Tv8: 100% Italia 546.000 spettatori (2.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 453.000 spettatori (2%).

Preserale: Insinna 26%, Bonolis 22%, Balivo ferma all'1%

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.508.000 spettatori (22.3%), L’Eredità 4.966.000 spettatori (26.5%). Canale5: Avanti il Primo 2.602.000 spettatori (17.1%), Avanti un Altro 4.038.000 spettatori (22%). Rai2: Hawaii Five-0 562.000 spettatori (3.1%), The Rookie 729.000 spettatori (3.4%). Italia1: C.S.I. 713.000 spettatori (3.5%). Rai3: Tg Regione 2.980.000 spettatori (15.1%), Blob 1.079.000 spettatori (5%), Caro Marziano 1.227.000 spettatori (5.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 803.000 spettatori (3.7%). La:7 Lingo – La Prima Sfida 150.000 spettatori (1%), Lingo – Parole in Gioco 271.000 spettatori (1.5%). Tv8: Celebrity Chef 293.000 spettatori (1.5%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 497.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata: La scelta batte Restart

Rai1: Tg1 – Il sisma in Turchia e Siria 1.208.000 spettatori (13.7%). Canale5: Tg5 Notte 479.000 spettatori (18%). Rai2: Restart 239.000 spettatori (3.2%). Italia1: Clima pazzo, pazzo clima 367.000 spettatori (3.3%). Rai3: La Scelta 600.000 spettatori (4.4%). Rete4: Motive 98.000 spettatori (2.4%). La7: TgLa7 Notte 133.000 spettatori (1.6%).

DAYTIME

Mattina: Bene Ossini su Rai1, Fiorello al 15.8%, sale Agorà

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 230.000 spettatori (8.7%), Tg1 delle 7 435.000 spettatori (10.3%), TgUnomattina 736.000 spettatori (13.5%), all’interno del programma il Tg1 delle 8 1.113.000 (20.6%), Unomattina 932.000 spettatori (17.5%), Storie Italiane (prima parte) 972.000 spettatori (18.4%). Canale5: Tg5 Prima Pagina 540.000 spettatori (16.1%), Tg5 Mattina 1.189.000 spettatori (21.9%), Mattino Cinque News 1.066.000 spettatori (19.7%) nella prima parte, 997.000 spettatori (19.1%) nella seconda, I Saluti 1.034.000 (18.9%).

Rai: Viva Rai2 805.000 spettatori (15.8%), …E Viva il Videobox 200.000 spettatori (3.7%), Tg2 delle 8:30 292.000 spettatori (5.3%), Radio2 Social Club 293.000 spettatori (5.5%), Tg2 Italia 292.000 spettatori (5.5%). Italia1: Chicago Fire 129.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 137.000 spettatori (2.6%) nel secondo, Law & Order: Unità Speciale 204.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia: 483.000 spettatori (12%), mentre TgR Buongiorno Regione 597.000 spettatori (11.1%), Agorà 424.000 spettatori (7.8%), presentazione 408.000 (7.6%), Extra 351.000 (6.8%), Elisir (presentazione) 288.000 spettatori (5.3%). Rete4: Miami Vice 64.000 spettatori (1.2%), Hazzard 122.000 spettatori (2.3%). La7: Omnibus 160.000 spettatori (3.1%), Coffee Break 202.000 spettatori (3.8%).

Mezzogiorno: Palombelli batte Clerici

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.043.000 spettatori (16.4%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.720.000 spettatori (15.5%). Canale5: Forum totalizza 1.676.000 spettatori con il 19.8%. Rai2: Tg Sport 363.000 spettatori (6.1%), I Fatti Vostri 665.000 spettatori (9.6%) nella prima parte, 1.009.000 spettatori (9.5%) nella seconda. Italia1 Law & Order: Unità Speciale (secondo episodio) 218.000 spettatori (2.8%), Grande Fratello Vip 605.000 spettatori (4.6%), Sport Mediaset 799.000 spettatori (5.7%).

Rai3: Elisir 374.000 spettatori (5.7%), Tg3 delle 12 958.000 spettatori (10.5%), Quante Storie 772.000 spettatori (6%), Passato e Presente 542.000 spettatori (3.9%). Rete4: Monk 107.000 spettatori (1.7%), Il Segreto 137.000 spettatori (1.2%), La Signora in Giallo 568.000 spettatori (4.1%). La7: L’Aria che Tira 254.000 spettatori (3.9%) nella prima parte, il segmento del programma denominato Oggi 411.000 spettatori (3.6%).

Pomeriggio: Matano sotto il 20% malgrado l'ospitata di Amadeus, Geo 12.5%

Rai1: Tg1 Economia 2.735.000 spettatori (19.9%), Oggi è un Altro Giorno 1.918.000 spettatori (16.6%), presentazione 1.983.000 (14.8%). Il Paradiso delle Signore 1.921.000 spettatori ( 19%), Tg1 1.840.000 spettatori ( 17.9%), La Vita in Diretta 2.527.000 spettatori (19.9%), presentazione 2.012.000 (19.3%).

Canale5: Beautiful 2.779.000 spettatori (20.1%), Terra Amara 2.931.000 spettatori (22%), Uomini e Donne 3.012.000 spettatori (26.2%), Finale 2.476.000 (24.3%), Amici 2.088.000 spettatori (20.7%), Grande Fratello Vip 1.837.000 spettatori (18.1%), Un Altro Domani 1.437.000 spettatori (13.9%), Pomeriggio Cinque 1.437.000 spettatori (13.3%) nella presentazione, 1.877.000 spettatori (15%), 1.902.000 spettatori (13.3%) nel segmento I Saluti.

Rai2: Ore 14 interessa 750.000 spettatori (5.9%), BellaMa’ 569.000 spettatori (5.6%), Nei tuoi Panni 489.000 spettatori (4.4%). Italia1: I Simpson 536.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 517.000 spettatori (3.9%) nel secondo, 448.000 spettatori (3.6%) nel terzo, I Griffin 372.000 spettatori (3.4%), N.C.I.S. Los Angeles 339.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio, 431.000 spettatori (4.2%) nel secondo, The Mentalist 407.000 spettatori (3.3%). Rai3: Tg Regione 2.268.000 spettatori (16.7%),

Aspettando… Geo 480.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 791.000 spettatori (7.7%) nella seconda, Geo 1.593.000 spettatori (12.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 787.000 spettatori (6.2%), Tg4 – Diario del Giorno 389.000 spettatori (3.8%), La signora in giallo: la ballata del ragazzo perduto 468.000 spettatori (3.8%). La7: Tagadà 359.000 spettatori (3.3%) presentazione 333.000 (2.5%), #Focus 305.000 (3%), C’era una volta… I mondi e la storia 149.000 spettatori (1.2%).

I principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.790.000 (27%)

20.00: 5.973.000 (27.3%)

TG2

13.00: 2.000.000 (15%)

20.30: 1.372.000 (6%)

TG3

14.25: 1.574.000 (11.9%)

19.00: 2.468.000 (14.2%)

TG5

13.00: 3.416.000 (25.2%)

20.00: 5.031.000 (22.8%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.254.000 (11.1%)

18.30: 730.000 (5%)

TG4

11.55: 279.000 (3.2%)

18.55: 794.000 (4.4%)

TGLA7

13.30: 525.000 (3.8%)

20.00: 1.220.000 (5.5%)

