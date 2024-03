PIPPITEL! - SU RAI1 LA SETTIMA PUNTATA DI “DOC – NELLE TUE MANI 3” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 26.9% DI SHARE E 5.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “TERRA AMARA” NON VA OLTRE IL 15.7% DI SHARE - SU ITALIA1 BENE “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 7.3% - SU RAI3 “SPLENDIDA CORNICE” RACIMOLA IL 5.5% - SU RETE4 DEL DEBBIO AL 4.7%, SU LA7 FORMIGLI AL 5.3% - LA FINALE DI “MASTERCHEF” SALE AL 5.4% - VESPA (22.4%), AMADEUS (26.7%), “STRISCIA” (16.5%) – DAMILANO (6.8%), BERLINGUER (3.2%) GRUBER (8%)

Nella serata di ieri, giovedì 29 febbraio 2024, su Rai1 la settima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha conquistato 5.160.000 spettatori pari al 26.9% di share (primo episodio a 5.421.000 e il 25.8%, secondo episodio a 4.939.000 e il 28%). Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 3.026.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Una Questione Privata è la scelta di 315.000 spettatori (1.5%).

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 1.161.000 spettatori con uno share del 7.3% (anteprima a 963.000 e il 4.3%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 826.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 729.000 spettatori (4.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 806.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 Attacco al Potere – Olympus Has Fallen ottiene 458.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 689.000 spettatori con il 3.4%. Sul 20 L’uomo d’acciaio arriva a 383.000 spettatori (1.9%).

Su Iris Die Hard – Duri a morire raccoglie 467.000 spettatori (2.3%). Su RaiPremium la replica di Tale e Quale Sanremo intrattiene 165.000 spettatori (0.9%). Su La5 la replica del Grande Fratello sigla 151.000 spettatori (1.1%). Su Sky Uno la finale di MasterChef Italia 13 (qui il vincitore) ha ottenuto 1.062.000 spettatori con il 4.9% nel primo episodio e 1.021.000 spettatori con il 5.9% nel secondo episodio (.000 spettatori cumulati con replica, +1 e on demand).

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.762.000 spettatori (22.4%) e Affari Tuoi conquista 5.952.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.663.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 593.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.434.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.467.000 spettatori (6.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.654.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 708.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.784.000 spettatori (8%). Su Tv8 100% Italia raduna 425.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica ha raccolto 672.000 spettatori (3%). Su La5 Uomini e Donne in replica raduna 417.000 spettatori pari al 2% (Finale: 407.000 – 1.8%). Su Real Time la replica di Casa a Prima Vista segna 549.000 spettatori (2.5%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.427.000 spettatori pari al 23.3% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.775.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.480.000 spettatori (17.8%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.621.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 380.000 spettatori (3.1%) e TG Sport Sera totalizza 543.000 spettatori (4%) mentre Castle raccoglie 578.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 740.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 341.000 spettatori con il 2.2% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 625.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.522.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.065.000 spettatori pari al 5.3% e Caro Marziano raccoglie 1.238.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 596.000 spettatori (3%). Su La7 Padre Brown raduna 177.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 426.000 spettatori (2.4%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 529.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 358.000 spettatori con l’8.5% (all’interno il TG1 delle 7 a 356.000 e il 10.2%) e il TG1 delle 8 è seguito da 883.000 spettatori con il 16.2%. A seguire Unomattina intrattiene 948.000 spettatori con il 18.7% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 894.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 642.000 spettatori con il 18.5% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.351.000 spettatori con il 24.9%. Mattino Cinque News raccoglie 1.096.000 spettatori con il 21.6% nella prima parte e 877.000 spettatori con il 18.4% nella seconda parte (I Saluti a 811.000 e il 17%).

Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (338.000 – 9.8%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 1.057.000 spettatori (20%) mentre …E viva il Videobox si porta a 392.000 spettatori (7.3%). Il TG2 delle 8:30 raggiunge 382.000 spettatori (7.3%) e Radio2 Social Club è visto da 399.000 spettatori (8%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 421.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 Georgie ottiene un ascolto di 163.000 spettatori (3%) mentre Chicago Fire sigla 131.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 230.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 389.000 spettatori pari al 9.6% e TGR Buongiorno Regione convince 494.000 spettatori pari al 9%.

Agorà convince 272.000 spettatori (5%) nella presentazione e 286.000 spettatori pari al 5.6% mentre Re Start totalizza 230.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Monk ha raccolto 82.000 spettatori (1.6%) mentre A-Team è visto da 87.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 127.000 spettatori (2.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 179.000 spettatori (3.2%), di 197.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 239.000 spettatori (5%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.100.000 spettatori (18.5%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.738.000 spettatori (16.4%). Su Canale5, dopo la striscia del Grande Fratello (911.000 – 17.1%), Forum totalizza 1.606.000 spettatori con il 20.1%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno (430.000 – 7.9%), I Fatti Vostri raduna 634.000 spettatori (9.8%) nella prima parte e 1.031.000 spettatori (10.3%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago P.D. registra un netto di 231.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e di 354.000 spettatori (5%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 545.000 spettatori (4.4%) e Sport Mediaset coinvolge 748.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rai3, dopo una presentazione (196.000 – 3.9%), Elisir ottiene 373.000 spettatori (6.1%) e il TG3 delle 12 informa 793.000 spettatori (9.2%). Quante Storie conquista 673.000 spettatori (5.5%) mentre Passato e Presente è seguito da 609.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Carabinieri 2 totalizza 139.000 spettatori (2.5%). Dopo il TG, Il Segreto raduna 150.000 spettatori (1.4%) e La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 653.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 314.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 489.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.268.000 – 16.8%), La Volta Buona ha collezionato 1.550.000 spettatori con il 12.1% nella presentazione e 1.488.000 spettatori con il 14%. Il Paradiso delle Signore registra 1.741.000 spettatori (18.3%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.399.000 – 14.8%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.966.000 spettatori con il 19.9% nella presentazione e di 2.418.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale5, dopo la pillola del GF (2.665.000 – 19.2%), Beautiful conquista 2.856.000 spettatori pari al 21.1% e Terra Amara incolla davanti al video 3.029.000 spettatori con il 23.6% mentre Uomini e Donne interessa 2.901.000 spettatori con il 26.6% (Finale: 2.170.000 – 22.4%).

Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.955.000 individui (20.7%) e La Promessa segna 1.863.000 spettatori (19.6%) mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.643.000 spettatori (16.7%) nella prima parte e a 1.515.000 spettatori (13.6%) nella seconda parte (I Saluti a 1.605.000 e il 12.6%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (872.000 – 6.4%), Ore 14 interessa 1.030.000 spettatori pari all’8.4% mentre BellaMa’ segna 653.000 spettatori pari al 6.8%. A seguire Radio2 Happy Family colleziona 340.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 541.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 513.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio e 416.000 spettatori (3.6%) nel terzo episodio.

NCIS: Los Angeles ha conquistato 390.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 381.000 spettatori (4%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 363.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.297.000 spettatori (17.2%). La Seconda Vita – Il Paradiso può attendere coinvolge 365.000 spettatori (3.7%) mentre Aspettando… Geo segna 637.000 spettatori (6.7%) e Geo conquista 1.299.000 spettatori (11.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 765.000 spettatori con il 6.2% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 440.000 spettatori con il 4.5%.

A seguire È una sporca faccenda, tenente Parker! viene scelto da 390.000 spettatori (3.6%). Su La7 Tagadà è visto da 438.000 spettatori (3.5%) nella presentazione e da 482.000 spettatori pari al 4.7% (#Focus a 254.000 e il 2.7%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 168.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Amore in Alaska realizza un a.m. di 252.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy conquista 252.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta sigla 730.000 spettatori con l’11.3% (all’interno TG1 a 1.201.000 e il 12.7%) mentre Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 274.000 spettatori (10.3%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 X-Style raccoglie 705.000 spettatori (7.7%) mentre TG5 Notte coinvolge 362.000 spettatori (6%). Su Rai2 Appresso alla Musica raccoglie 154.000 spettatori (1%) mentre Storie di Donne al Bivio è scelto da 161.000 spettatori (2.3%).

Su Italia1 Gioco Sporco – I Misteri dello Sport: La morte di Bergamini segna 441.000 spettatori con il 10.5%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 322.000 spettatori (4.8%) mentre Newton incolla davanti al video 94.000 spettatori (3.1%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rete4 Music Line: Lucio Dalla Special è la scelta di 145.000 spettatori (4.2%) nella prima parte. Su La7 TG La7 Notte è visto da 125.000 spettatori (3%). Su Tv8 Fuga in tacchi a spillo interessa 149.000 spettatori (2.1%). Sul Nove la replica di Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 115.000 individui (1.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.996.000 (21.8%)

Ore 20:00 4.646.000 (23%)

TG2

Ore 13:00 1.580.000 (12.3%)

Ore 20:30 976.000 (4.5%)

TG3

Ore 14:25 1.459.000 (11.6%)

Ore 19:00 2.099.000 (13%)

TG5

Ore 13:00 3.029.000 (23.1%)

Ore 20:00 4.323.000 (21.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.034.000 (9.7%)

Ore 18:30 526.000 (4%)

TG4

Ore 11:55 276.000 (3.4%)

Ore 18:55 523.000 (3.2%)

TG LA7

Ore 13:30 659.000 (4.8%)

Ore 20:00 1.380.000 (6.7%)

