Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 22 dicembre 2022, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene La Fortuna di Laura ha interessato 2.657.000 spettatori pari al 16%. Su Canale 5 la prima visione di In Vacanza su Marte ha raccolto davanti al video 1.963.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha interessato 488.000 spettatori pari al 2.5% di share, nella presentazione in onda dalle 21.31 alle 22.07, e 559.000 spettatori pari al 3.9% dalle 22.07 alle 0.00.

Su Italia 1 la prima tv di Endless ha intrattenuto 1.035.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Lansky ha raccolto davanti al video 554.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rete4 Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio totalizza un a.m. di 769.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Speciale Piazza Pulita ha registrato 833.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su Tv8 Harry Potter: Return to Hogwarts segna 517.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove l’ottavo di finale della Coppa di Lega Inglese Manchester City-Liverpool ha raccolto 428.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 Ladyhawke segna 424.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai4 Mortal registra 307.000 spettatori con l’1.7%. Su Iris Danni Collaterali ha ottenuto 571.000 spettatori con il 3.2%.

Su Rai Movie La Cena di Natale raccoglie 397.000 spettatori e il 2.1%. Su Rai Premium Ballando con le Stelle segna 255.000 spettatori e il 2.5% (Tutti in Pista: 209.000 – 1.1%). Su Sky Uno Masterchef ha ottenuto 642.000 spettatori con il 3.4%, nel primo episodio, e 596.000 spettatori con il 4%, nel secondo episodio (769.000 spettatori cumulati considerando +1, repliche e on demand con un 3.7% di share medio, nel dettaglio primo episodio: 839.000, secondo episodio: 698.000 spettatori).

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia al 19.3% contro Porta a Porta, sale anche NCIS.

Su Rai1 – dalle 20.38 alle 21.21 – Porta a Porta Speciale, con l’intervista alla Premier Giorgia Meloni, raccoglie 3.481.000 spettatori con il 17.5%. Su Canale 5 - dalle 20.44 alle 21.42 – Striscia la Notizia registra una media di 3.843.000 spettatori con uno share del 19.3%.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 742.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.425.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.361.000 spettatori (7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.610.000 spettatori (8%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 873.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 805.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.462.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 579.000 spettatori con il 2.9%.

Preserale

Bene la replica del prime time di Cash or Trash (in onda fino alle 2o.49).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.765.000 spettatori (20.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.872.000 spettatori (24.3%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.962.000 spettatori (15.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.940.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 FBI ha raccolto 498.000 spettatori (3.2%). Dopo Itparade (558.000 – 3.2%), Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 669.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 524.000 spettatori con il 3.7%.

CSI ha ottenuto 763.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.610.000 spettatori con il 15.4%. Blob segna 915.000 spettatori con il 5%. Nuovi Eroi segna 824.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 753.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 160.000 spettatori (1.2%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 260.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 la replica di Quattro Ristoranti raccoglie 330.000 spettatori con il 2%. Sul Nove la replica di Cash or Trash X Mas Edition registra 387.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Mattina

E Viva il Videobox non ingrana.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 238.000 spettatori con il 9.9%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 321.000 spettatori con il 10.1%. TgUnoMattina ha raccolto 583.000 spettatori con il 12.3%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 930.000 spettatori con il 18.7%. Uno Mattina dà il buongiorno a 765.000 telespettatori con il 17.3%. Dalle 19.52 alle 11.04, Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati ha convinto 768.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 525.000 spettatori con il 17%. TG5 Mattina ha informato 1.240.000 spettatori con il 24.8%.

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque New, condotto da Francesco Vecchi, ha intrattenuto 975.000 spettatori con il 21.2%, nella prima parte, e 908.000 spettatori con il 21.7% nella seconda parte. Su Rai 2 Spazio 1999 segna 55.000 spettatori (2.4%). Preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (158.000 – 4.9%), Viva Rai2 segna 751.000 spettatori con il 16.1%. …E Viva il Videobox ha convinto 193.000 spettatori (3.9%). Dopo il TG2 (225.000 – 4.5%), Radio 2 Social Club ha raccolto 313.000 spettatori con il 6.9%. TG2 Italia segna 267.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia 1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 92.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 52.000 spettatori (1.2%), nel secondo episodio. Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 36.000 spettatori con lo 0.9%.

Su Rai3 – dalle 6.28 - Mattina 24 segna 205.000 spettatori e il 9%. Buongiorno Italia raccoglie 426.000 spettatori con il 12.1% mentre TGR Buongiorno Regione segna 597.000 spettatori con il 12.1%. Dopo una presentazione (342.000 – 6.8%), Agorà convince 386.000 spettatori pari all’8.4% di share (Agorà Extra: 306.000 – 7.3%). Su Rete 4 Hazzard registra una media di 99.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 94.000 spettatori con il 2.7%, nelle News, e 178.000 spettatori con il 3.7%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 189.000 spettatori pari al 4.5%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri oltre il 10%.

Su Rai1 Storie Italiane ha raccolto 789.000 spettatori con il 16.5%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.614.000 spettatori con il 17.6%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.197.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 526.000 spettatori (10.1%), nella prima parte, e 894.000 spettatori (10.2%) nella seconda parte. Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 98.000 spettatori con l’1.9%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 441.000 spettatori con il 4%. Sport Mediaset ha ottenuto 610.000 spettatori con il 5%.

Su Rai3 dopo una presentazione (201.000 – 4.8%), Elisir raccoglie 273.000 spettatori con il 5.7%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 767.000 spettatori (10.7%). Quante Storie ha raccolto 631.000 spettatori (5.9%). Passato e Presente ha interessato 569.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Monk ha appassionato 84.000 spettatori con l’1.8%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 154.000 spettatori con l’1.7%. La Signora del West ha ottenuto 315.000 (2.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 302 .000 spettatori con share del 6.2% nella prima parte, e 433.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Lo Zecchino d’Oro torna col 17.1%.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.520.000 – 20.8%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.644.000 spettatori con il 16.6% (presentazione: 1.650.000 – 14%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.681.000 spettatori con il 19.7%. Dopo il TG1 (1.525.000 – 17.7%), Lo Zecchino d’Oro ha raccolto 1.809.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.470.000 spettatori con il 20.1%. Terra Amara ha convinto 2.226.000 spettatori con il 19.2% di share. A seguire la striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.849.000 spettatori con il 17.3%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.499.000 spettatori con il 15.9%.

Dalle 15.34 alle 16.50, Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.168.000 spettatori pari al 13.6% di share. The Winter Palace ha fatto compagnia a 1.126.000 spettatori con l’11%. Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 683.000 spettatori con il 6.2%. Bella Mà segna 466.000 spettatori (5.4%). Nei Tuoi Panni ha interessato 335.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 492.000 spettatori (4.1%), nel primo episodio, 519.000 spettatori (4.6%), nel secondo episodio, e 488.000 spettatori (4.7%), nel terzo episodio. NCIS Los Angeles ha interessato 356.000 spettatori con il 4%, nel primo episodio, e 347.000 spettatori con il 4%, nel secondo episodio. The Mentalist segna 283.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.014.000 spettatori con il 16.8%. Alla Scoperta del Ramo D’Oro ha coinvolto 374.000 spettatori pari al 4.3%. Aspettando… Geo ha raccolto 805.000 spettatori con il 9.3%. Geo ha registrato 1.561.000 spettatori con il 14.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 580.000 spettatori con il 5.2%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 361.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 preceduto da una presentazione (355.000 – 3.1%), Tagadà ha interessato 339.000 spettatori con il 3.7% (Focus: 229.000 – 2.6%). Josephine Ange Gardien segna 177.000 spettatori con l’1.7%. Su TV8 il film delle 15.43 Le Mie Regole dell’Amore ha raccolto 394.000 spettatori con il 4.6%.

Seconda Serata

Bar Stella al 5.2% dopo la D’Amico.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 748.000 spettatori con l’11.1% di share. Viva Radio 2! E un po’ anche Rai1 raccoglie 237.000 spettatori con il 7.8%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 746.000 spettatori pari ad uno share dell’8.3%. A seguire …E Fuori Nevica! segna 361.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai2 Bar Stella segna 324.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai 3 100 Opere Tornano a Casa segna 287.000 spettatori con il 2.8%. Il Tg3 Linea Notte segna 267.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Storia d’Inverno è visto da 351.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 il film Decisione Critica è stato scelto da 278.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Libri in Onda segna 271.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Un Amore di Renna segna 268.000 spettatori con il 3.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.214.000 (26%)

Ore 20.00 4.605.000 (24.9%)

TG2

Ore 13.00 1.491.000 (13.2%)

Ore 20.30 1.093.000 (5.6%)

TG3

Ore 14.25 1.469.000 (12.9%)

Ore 19.00 2.128.000 (14.4%)

TG5

Ore 13.00 2.629.000 (22.9%)

Ore 20.00 3.896.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 961.000 (10.4%)

Ore 18.30 573.000 (4.6%)

TG4

Ore 11.55 253.000 (3.7%)

Ore 18.55 657.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 539.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.108.000 (5.9%)

2.STRISCIA BATTE VESPA-MELONI. FORMIGLI SUPERA D'AMICO. BENE SOTTILE FALCHI

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 22 dicembre 2022 vedono una prima serata ampiamente dedicata alla Presidente del Consiglio, una sorta di "TeleMeloni". In primis su Rai1 lo strombazzatissimo Speciale Porta a Porta nel quale Giorgia Meloni ha concesso a Bruno Vespa la sua prima intervista televisiva ufficiale da capo del Governo (snobbando il Tg1 di Monica Maggioni, come segnalato anche da Dagospia). Poi su Rai2 l'ottava puntata del talk di Ilaria D'Amico Che c'è di nuovo, incentrata sulla manovra economica dell'esecutivo Meloni. Quindi su La7 lo speciale di Corrado Formigli e del suo Piazza Pulita intitolato "Vincere - L'ascesa di Giorgia Meloni".

Quanto agli ascolti, lo speciale Porta a Porta (malgrado il traino del Tg1 al 24.9% con 4.605.000 spettatori) ha totalizzato il 17.5% con 3.841.000 individui all'ascolto, battuto da Striscia la Notizia che ha conquistato invece il 19.3% con 3.843.000 spettatori. In sovrapposizione, dalle 20.44 alle 21.21, il Tg satirico di Antonio Ricci ha raccolto il 18.87% con una media di 3.566.861 spettatori mentre l'intervista Vespa-Meloni ha segnato il 17.32% con 3.455.875 individui all'ascolto. Striscia è risultato il programma più visto in access prime time e Maggioni si è presa dunque una piccola rivincita, distaccando di ben 7 punti di share l'intervista di Vespa alla premier.

Ilaria D'Amico ha invece imparato il machiavellico espediente dello "scorporo" dei dati e ha così suddiviso il risultato di ieri sera: 2.5% con 488.000 spettatori nella lunga presentazione dalle 21.31 alle 22.07, e 3.9% con 559.000 dalle 22.07 alle 24.00. Non esattamente un grandioso successo di pubblico come ci insegna la matematica, tanto da essere battuto dallo speciale di Formigli su La7, che ha raccolto il 4.8% con 833.000 individui all'ascolto.

Rai2 si consola però con I fatti vostri in fascia mattutina. Il programma di Michele Guardì con Salvo Sottile e Anna Falchi ha infatti totalizzato il 10.1% con 526.000 nella prima parte e il 10.2% con 894.000 nella seconda.

