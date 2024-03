PIPPITEL! SU RAI1 LA VIA CRUCIS FA IL 20.5% DI SHARE E VIENE SEGUITA DA QUASI 4 MILIONI DI FEDELI – SU CANALE5 “SE POTESSI DIRTI ADDIO” DEBUTTA AL 16.9% DI SHARE CON 2.8 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI3 IL DOCUMENTARIO SU ELEONORA ABBAGNATO INCHIODA AL 2.9% - SU RETE4 “QUARTO GRADO” ALL’8.6%, LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” AL 6.6% - SU RAI1 SPECIALE PORTA A PORTA – LA GUERRA NELLA TERRA DI GESÙ (18.8%), “STRISCIA” (17.8%) DAMILANO (6.6%), BERLINGUER (3.8%) GRUBER (6.6%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 29 marzo 2024, su Rai1 il Rito della Via Crucis, in onda dalle 20:59 alle 22:30, ha conquistato 3.940.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 la prima puntata di Se Potessi Dirti Addio, dalle 21:34 alle 23:37, ha intrattenuto 2.851.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 Jungle Cruise è la scelta di 805.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald ha incollato davanti al video 822.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Eleonora Abbagnato. Una Stella che Danza segna 522.000 spettatori con il 2.9%.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.185.000 spettatori (8.6%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 894.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 MasterChef 12 ottiene 429.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 585.000 spettatori (3.3%). Sul 20 Rush Hour – Due mine vaganti arriva a 261.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 Bad Boys for Life è scelto da 340.000 spettatori (1.9%). Su Iris Fuga per la vittoria è seguito da 325.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Belva di guerra arriva a 353.000 spettatori con l’1.9%. Su RaiPremium Le Indagini di Lolita Lobosco 3 sigla 248.000 spettatori (1.4%). Su TopCrime Chicago P.D. è seguito da 274.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Bene lo speciale condotto da Bruno Vespa.

Su Rai1 Speciale Porta a Porta – La Guerra nella Terra di Gesù raduna 3.629.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.489.000 spettatori pari al 17.8%. Su Rai2 TG2 Post interessa 561.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.394.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.274.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.493.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 732.000 spettatori e il 3.8%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.283.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 426.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 557.000 spettatori (2.9%).

Preserale

Terra Amara conferma la crescita.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.066.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.257.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.901.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.074.000 spettatori (20.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (426.000 – 3.7%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 467.000 spettatori con il 3.2% e S.W.A.T. sigla 580.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 386.000 spettatori (2.9%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 562.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.209.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 957.000 spettatori (5.3%) e Generazione Bellezza raccoglie 1.049.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Terra Amara interessa 574.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 167.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 257.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 492.000 spettatori con il 3%.

Daytime Mattina

Unomattina e Storie Italiane si confermano sopra Mattino Cinque News.

Su Rai1 Tg1Mattina interessa 339.000 spettatori con l’11.3% (all’interno il TG1 delle 7 a 425.000 e il 13.7%) e il TG1 delle 8 è seguito da 911.000 spettatori con il 18.1%. A seguire, dopo TG1 Economia (979.000 – 19.1%), Unomattina intrattiene 936.000 spettatori con il 18.8% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 927.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 513.000 spettatori con il 17.4% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.012.000 spettatori con il 20%.

A seguire Mattino Cinque News raccoglie 876.000 spettatori con il 17.5% nella prima parte e 787.000 spettatori con il 15.7% nella seconda parte (I Saluti a 758.000 e il 14.5%). Su Rai2, dopo Mattin Show! (213.000 – 5.1%), …E Viva il Videobox si porta a 149.000 spettatori (3%) e Papà a Tempo Pieno raduna 105.000 spettatori (2.1%). A seguire il TG2 delle 8:30 raggiunge 148.000 spettatori (2.9%) e Radio2 Social Club è visto da 273.000 spettatori (5.5%), mentre TG2 Italia Europa arriva a 211.000 spettatori (4.2%) e TG2 Flash a 233.000 spettatori (4.7%).

Su Italia1 Kiss Me Licia ottiene un ascolto di 118.000 spettatori (2.3%) e Chicago Fire sigla 139.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio, 251.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 282.000 spettatori (5.4%) nel terzo episodio. Su Rai3, dopo Mattina 24 (156.000 – 8.2%), Buongiorno Italia accoglie 469.000 spettatori (13.6%) e TGR Buongiorno Regione convince 527.000 spettatori (11.4%). A seguire Agorà intrattiene 248.000 spettatori (4.9%) nella presentazione e 256.000 spettatori (5.1%), mentre Re Start totalizza 219.000 spettatori (4.4%).

Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 104.000 spettatori (2.1%) e Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 114.000 spettatori (2.3%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 247.000 spettatori (4.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 150.000 spettatori (4.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 260.000 spettatori (5.7%), di 201.000 spettatori (4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 217.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 Scommessa d’amore è visto da 48.000 spettatori (1%) e La tata dei desideri da 99.000 spettatori (2%).

Daytime Mezzogiorno

Testa a testa tra Mattino 4 e L’Aria che Tira.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 969.000 spettatori (17.1%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.769.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 Forum totalizza 1.330.000 spettatori con il 17.2%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (256.000 – 4.9%), I Fatti Vostri raduna 467.000 spettatori (7.4%) nella prima parte e 909.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago P.D. registra un netto di 350.000 spettatori (5%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 786.000 spettatori (5.9%) e 609.000 spettatori (4.6%) nella parte Extra di 5 minuti.

Su Rai3, dopo una presentazione (193.000 – 3.8%), Elisir ottiene 326.000 spettatori (5.6%) e il TG3 delle 12 informa 837.000 spettatori (10%), mentre Quante Storie conquista 587.000 spettatori (4.8%) e Passato e Presente è seguito da 616.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 228.000 spettatori pari al 4%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 539.000 spettatori pari al 4.4%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 244.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 401.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 114.000 spettatori (1.7%) e 4 Ristoranti a 322.000 spettatori (2.7%).

Daytime Pomeriggio

Sempre bene Geo.

Su Rai1 A Sua Immagine – Speciale Venerdì Santo ha collezionato 1.178.000 spettatori con il 9.8%, mentre il best of de La Volta Buona arriva a 1.214.000 spettatori con il 12.8%. A seguire Il Paradiso delle Signore registra 1.605.000 spettatori con il 18.6% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.282.000 – 15.3%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.791.000 spettatori con il 20.9% nella presentazione e di 2.061.000 spettatori con il 21%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.419.000 spettatori pari al 18.2% e Endless Love incolla davanti al video 2.265.000 spettatori pari al 18.4%, mentre Uomini e Donne interessa 2.558.000 spettatori pari al 25.3% (Finale a 2.093.000 e il 23.5%).

A seguire il daytime di Amici fa sintonizzare 1.591.000 spettatori (18.5%) e La Promessa segna 1.597.000 spettatori (19.1%), mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.382.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e a 1.423.000 spettatori (14.8%) nella seconda parte (I Saluti a 1.451.000 e il 13.5%). Su Rai2, dopo TG2 Sì, Viaggiare (969.000 – 7.3%), Ore 14 interessa 1.025.000 spettatori pari all’8.8%, BellaMa’ segna 549.000 spettatori pari al 6.2% e Radio2 Happy Family colleziona 261.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 450.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio, 580.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio e 510.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio, mentre N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 391.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio e 436.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio.

A seguire The Mentalist raduna 423.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.369.000 spettatori (18.1%), mentre La Seconda Vita – Il Paradiso può Attendere coinvolge 500.000 spettatori (5.4%), In Cammino 499.000 spettatori (5.7%) e La Speranza Siamo Noi 544.000 spettatori (6.3%). A seguire, dopo Aspettando… Geo (639.000 – 7.6%), Geo conquista 1.031.000 spettatori (10.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 710.000 spettatori con il 6.1%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 368.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Renegade – Un osso troppo duro sigla 425.000 spettatori con il 4.4%.

Su La7 Tagadà è visto da 394.000 spettatori pari al 3.3% nella presentazione e da 345.000 spettatori pari al 3.7% (#Focus a 275.000 e il 3.3%), mentre C’era una Volta… il Novecento arriva a 145.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 Un patrigno quasi perfetto raggiunge 235.000 spettatori (1.9%), Alla ricerca dell’amore 175.000 spettatori (2%) e Quando l’amore bussa in ufficio 179.000 spettatori (1.8%). Sul Nove L’Assassino è in Città segna 120.000 spettatori (1.2%), mentre Storie Criminali interessa 117.000 spettatori (1.4%) e Little Big Italy arriva a 305.000 spettatori (2.9%).

Seconda Serata

Record per Station 19.

Su Rai1 Jesus sigla 1.484.000 spettatori con l’11.7%, mentre Dal Sepolcro alla Porta – Speciale Venerdì Santo interessa 583.000 spettatori con l’8.9%. Su Canale5 Station 19 raccoglie 1.037.000 spettatori (10.8%) e TG5 Notte totalizza 476.000 spettatori (8.1%). Su Rai2 ATuttoCampo raccoglie 209.000 spettatori pari al 2.3%, mentre Paradise – La Finestra sullo Showbiz è seguito da 119.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 La mummia – Il ritorno segna 335.000 spettatori con il 6.2%.

Su Rai3 la prima puntata di 112 – Le Notti del Radiomobile interessa 420.000 spettatori (3.5%), mentre TG3 Linea Notte informa 250.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 East New York è la scelta di 209.000 spettatori (5.1%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 192.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 Cucine da Incubo arriva a 196.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 116.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. Sul Nove Che Tempo Che Fa segna 211.000 spettatori con il 2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.310.000 (24.6%)

Ore 20:00 4.479.000 (24.7%)

TG2

Ore 13:00 1.752.000 (13.7%)

Ore 20:30 929.000 (4.8%)

TG3

Ore 14:25 1.635.000 (13.7%)

Ore 19:00 1.803.000 (12.8%)

TG5

Ore 13:00 2.681.000 (20.7%)

Ore 20:00 3.501.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.011.000 (9.6%)

Ore 18:30 495.000 (4.4%)

TG4

Ore 11:55 315.000 (3.9%)

Ore 18:55 544.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13:30 643.000 (4.8%)

Ore 20:00 1.107.000 (6%)

