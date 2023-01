PIPPITEL! L’ADDIO DI ELENA SOFIA RICCI A “CHE DIO CI AIUTI” FA VOLARE RAI1 AL 24%. BATTUTA LA PARTITA JUVENTUS – MONZA (20.4%). NEL PRIMO GIOVEDÌ SENZA ILARIA D’AMICO, IL FILM DI RAI2 “THE EQUALIZER 2” SEGNA IL 5.3% E FA IL DOPPIO DEGLI ASCOLTI DI “CHE C’È DI NUOVO” – FLOP CUCCIARI SU RAI3 CHE RACIMOLA IL 3.4% SEGUITO DA “MIXER” CHE FA UN MAGRO 3% - SU RETE4 DEL DEBBIO (7.4%), SU LA7 FORMIGLI (5.2%) – AMADEUS (22%) BATTE “STRISCINA” (19%). PALOMBA (4.8%), GRUBER (6.5%)

1. “L’ADDIO” DI SUOR ANGELA BATTE IL CALCIO. IL FILM DI SERIE B DOPPIA D’AMICO

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Ieri, giovedì 19 gennaio 2023, è stata la serata degli addii televisivi. Su Rai1 Elena Sofia Ricci, nei panni di suor Angela per quasi sette edizioni della seguitissima fiction Che Dio ci aiuti, ha lasciato il "convento" e la serie, mentre su Rai2 spariva dal palinsesto il talk show Che c'è di nuovo con Ilaria D'Amico, chiuso per bassi ascolti, sostituito da un film non certo indimenticabile con Denzel Washington, The Equalizer 2 - Senza perdono.

E per ciò che riguarda i dati Auditel, se con la "dipartita" di suor Angela Rai1 ha totalizzato il 24.0% di share con 4.586.000 spettatori (vincendo la serata, seppur in calo), il film di Rai2 ha segnato il 5.3% con 1.035.000 spettatori, ovvero più del doppio degli ascolti dell'ultima puntata di Che c'è di nuovo la scorsa settimana. E con costi decisamente abbattuti rispetto a quelli del talk di D'Amico.

Quanto agli altri canali, su Canale5 Juventus e Monza si fronteggiavano negli ottavi di finale di Coppa Italia (20.4% - 4.375.000), su Rai3 tornava Geppi Cucciari con la seconda puntata di Splendida cornice racimolando un magro 3.4% con 698.000 individui all'ascolto, mentre Rete4 con Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio e La7 con Piazza Pulita di Corrado Formigli si davano battaglia a colpi di ospiti e con un convitato di pietra: Matteo Messina Denaro, sul cui arresto erano incentrati perlopiù i due talk.

Particolarmente agguerrito Formigli, che ha accolto in trasmissione i due giornalisti esperti di mafia Nello Trocchia e Gaetano Pecoraro e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per poi dedicare ampio spazio al seguito dell'inchiesta sulla "lobby nera" di Fratelli d'Italia, con un acceso dibattito tra il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato e Francesco Borgonovo, vicedirettore de La verità. Del Debbio, dal canto suo, aveva ospiti - fra gli altri - Il ministro Francesco Lollobrigida e Flavio Briatore.

Se nell'ottobre 2021, grazie all'inchiesta della lobby nera di Fratelli d'Italia, Piazza Pulita aveva ottenuto ascolti record, ieri con il sequel non è andata allo stesso modo. Ancora una volta, infatti, ha prevalso Del Debbio con il 7.4% e 1.142.000 spettatori, contro il 5.2% pari a 804.000 di Formigli, battuto anche dal film su Italia1, l'immarcescibile Harry Potter e la camera dei segreti, che ha divertito 1.144.000 spettatori con il 7.0%.

Da segnalare, in seconda serata su Rai3, Mixer - 20 anni di televisione con Giovanni Minoli, tornato sulla Tv pubblica malgrado il contenzioso aperto con l'azienda sui diritti di un'altra sua trasmissione, La storia siamo noi, come segnalato da Gianluca Roselli sul Fatto quotidiano. Rai cornuta e mazziata, insomma, sottolineava il Fatto, secondo il quale "da un paio d'anni è stallo, le parti sono lontane e nessuno si decide a fare la prima mossa". Benché, "secondo alcuni, aver rimesso sotto contratto il giornalista potrebbe facilitare la ripresa della trattativa e sbloccare la situazione". Il contratto potrebbe anche aprire al giornalista le porte della Presidenza Rai, come da indiscrezioni di Dagospia? Chissà.

Certo gli ascolti non gli hanno irriso: ieri sera il repêchage di Mixer si è fermato infatti al 3.0% con 399.000 spettatori. Quanto ci è costato tale progetto?

2. CHE DIO CI AIUTI VINCE MA CALA (4,6 MLN – 24%), COPPA ITALIA 20.4 (4,4 MLN). MALE LA CUCCIARI (3.4%)

Mattia Buoncore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 19 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7, con l’addio di Suor Angela, ha interessato 4.586.000 spettatori pari al 24% (primo episodio: 4.813.000 – 22.4%; secondo episodio: 4.369.000 – 26.1%). Su Canale 5 l’incontro degli ottavi di finale di Coppa Italia Juventus-Monza ha raccolto davanti al video 4.375.000 spettatori pari al 20.4% di share (pre e post nel complesso: 3.391.000 – 15.5%; primo tempo: 4.606.000 – 20.5%; secondo tempo: 4.163.000 – 20.3%). Su Rai2 The Equalizer 2 – Senza Perdono ha interessato 1.035.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha intrattenuto 1.144.000 spettatori (7%).

Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 698.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.142.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 804.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze segna 450.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Milano-Palermo: il ritorno ha raccolto 232.000 spettatori con l’1.1%. Sul 20 Blade: Trinity registra 204.000 spettatori con l’1%. Su Iris The Peacemaker ha ottenuto 481.000 spettatori con il 2.4%. Su La5 Una Ragazza e il suo Sogno raggiunge 405.000 spettatori e il 2%. Su Sky Uno Masterchef 12 ha ottenuto 715.000 spettatori con il 3.2%, nel primo episodio, e 628.000 spettatori con il 3.6%, nel secondo episodio (794.000 spettatori cumulati, 873.000 primo episodio, 716.000 secondo episodio).

Ascolti TV Access Prime Time

La replica di Don’t Forget the Lyrics batte 100% Italia.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.887.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.087.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.018.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.201.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.421.000 spettatori (6.6%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.746.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.025.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.012.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.426.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 537.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 586.000 spettatori con il 2.6%.

Preserale

Contro la Coppa Italia, Avanti un Altro scende al di sotto del 20%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.511.000 spettatori (22.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.593.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.537.000 spettatori (16.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.388.000 spettatori (19%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 455.000 spettatori (2.6%). FBI ha raccolto 829.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Lazio-Bologna raccoglie 1.344.000 spettatori con l’8.4% (pre e post nel complesso: 997.000 – 6.8%).

Coppa Italia Live ha ottenuto 741.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.722.000 spettatori con il 14.7%. Blob segna 1.122.000 spettatori con il 5.4%. Caro Marziano segna 1.262.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 801.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 235.000 spettatori (1.5%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 337.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 389.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Cash or Trash registra 535.000 spettatori con il 2.7%.

Daytime Mattina

Oltre 5 punti tra TG5 e TG1.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 256.000 spettatori con il 10.3%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 359.000 spettatori con il 9.5%. TgUnoMattina ha raccolto 670.000 spettatori con il 12.7%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 1.016.000 spettatori con il 19.3%. Uno Mattina dà il buongiorno a 998.000 telespettatori con il 19.1%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 1.162.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 656.000 spettatori con il 20.6%. TG5 Mattina ha informato 1.299.000 spettatori con il 24.5%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.174.000 spettatori con il 22.3%, nella prima parte, e 1.139.000 spettatori con il 21.5% nella seconda parte. Su Rai 2 La Grande Vallata segna 65.000 spettatori (2.7%).

Preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (145.000 – 4.2%), Viva Rai2 segna 720.000 spettatori con il 14.7%. … E Viva il Videobox ha convinto 181.000 spettatori (3.5%). Radio 2 Social Club ha raccolto 318.000 spettatori con il 6.1%. Su Italia 1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 111.000 spettatori (2.1%), nel primo episodio, e 152.000 spettatori (2.9%), nel secondo episodio. Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 164.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 Mattina 24 delle 6.29 ha informato 236.000 spettatori e il 10.1%. Buongiorno Italia raccoglie 376.000 spettatori con il 10.1% mentre TGR Buongiorno Regione segna 545.000 spettatori con il 10.4%.

Dopo una presentazione (271.000 – 5.1%), Agorà convince 297.000 spettatori pari al 5.6% di share (Agorà Extra: 235.000 – 4.5%). Su Rete 4 Hazzard registra una media di 134.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 127.000 spettatori con il 3.4%, nelle News, e 2o6.000 spettatori con il 3.9%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 193.000 spettatori pari al 3.6%.

Daytime Mezzogiorno

Merlino cala al 3.1% nella seconda parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.643.000 spettatori con il 23.8%. Dalle 12.15 alle 13.25 TG1: Addio alla Divina Lollo ha ottenuto 2.490.000 spettatori con il 21.1%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.537.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 571.000 spettatori (8.2%), nella prima parte, e 885.000 spettatori (8.3%) nella seconda parte. Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 213.000 spettatori con il 2.8%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 633.000 spettatori con il 5%. Sport Mediaset ha ottenuto 819.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rai3 dopo una presentazione (253.000 – 4.6%), Elisir raccoglie 375.000 spettatori con il 5.8%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 923.000 spettatori (10.2%). Quante Storie ha raccolto 672.000 spettatori (5.3%). Passato e Presente ha interessato 643.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Monk ha appassionato 133.000 spettatori con il 2.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 195.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 569.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 278.000 spettatori con share del 4.2% nella prima parte, e 356.000 spettatori con il 3.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Beautiful sfiora i 3 milioni.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.800.000 – 20.1%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.898.000 spettatori con il 16.4% (presentazione: 1.943.000 – 14.7%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.966.000 spettatori con il 18.9%. Dopo il TG1 (1.943.000 – 18.5%), Vita in Diretta ha raccolto 2.792.000 spettatori con il 21.8% (presentazione: 2.303.000 – 21.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.974.000 spettatori con il 21.4%. Terra Amara ha convinto 2.716.000 spettatori con il 20.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.714.000 spettatori con il 23.7% (finale: 2.243.000 – 21.1%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.781.000 spettatori con il 17.2%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.549.000 spettatori con il 14.6%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.248.000 spettatori pari all’11.7% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.880.000 spettatori con il 14.7% (Presentazione: 1.309.000 – 11.7%; Saluti: 2.085.000 – 14.5%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 753.000 spettatori con il 6%. Bella Ma’ segna 558.000 spettatori (5.3%). Nei Tuoi Panni ha interessato 405.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 595.000 spettatori (4.4%), nel primo episodio e 655.000 spettatori (5.1%). L’incontro di Coppa Italia Atalanta-Spezia ha raccolto 874.000 spettatori (pre e post nel complesso: 724.000 – 6.6%). Coppa Italia Live ha interessato 557.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.384.000 spettatori con il 17.6%.

Alla Scoperta del Ramo D’Oro ha coinvolto 287.000 spettatori pari al 2.7%. Aspettando… Geo ha raccolto 759.000 spettatori con il 7.3%. Geo ha registrato 1.613.000 spettatori con il 12.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 681.000 spettatori con il 5.4%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 415.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 preceduto da una presentazione (389.000 – 3%), Tagadà ha interessato 436.000 spettatori con il 4% (Focus: 353.000 – 3.3%). Su TV8 il film Due Matrimoni e un Natale ha raccolto 348.000 spettatori con il 3.3%.

Seconda Serata

Cattelan crolla dal 9% di martedì al 3.5%. Certo se il martedì ospiti Fiorello (e inizi dopo mezzanotte dopo la Marcuzzi) e il giovedì ospiti ‘non si sa perchè’ – l’estetista cinica…

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 993.000 spettatori con il 14.7% di share. Techetechetè raccoglie 303.000 spettatori con il 10.3%. Su Canale 5 Coppa Italia Live ha totalizzato una media di 1.100.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Dopo il TG5 Notte (510.000 – 6.2%), The Thing About Pam segna 261.000 spettatori (5.5%), e 193.00 spettatori (6.6%) nel secondo episodio fino all’1.59.

Su Rai2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 segna 311.000 spettatori con il 3.5% (Ancora 5 Minuti su Rai2: 212.000 – 3.4%). Su Rai 3 Mixer Vent’anni di Televisione segna 399.000 spettatori con il 3%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 266.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Insurgent è visto da 306.000 spettatori (7.6%). Su Rete 4 il film Giulietta degli Spiriti (prima parte) è stato scelto da 173.000 spettatori con il 5.2% di share.

