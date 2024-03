PIPPITEL! L’INUTILE “INTERVISTA” DI CHIARA FERRAGNI SUL NOVE FA VOLARE GLI ASCOLTI DI “CHE TEMPO CHE FA” CON 14% DI SHARE E 2.9 DI SPETTATORI – LA PRIMA SERATA LA CONQUISTA RAI1 CON “MAKARI 3” AL 23.2% E OLTRE 4.1 MILIONI DI PERSONE INCOLLARE ALLA TV – SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” SI ARENA 13% - SU RAI3 “INDOVINA CHI VIENE A CENA” AL 5.1%, SU RETE4 “ZONA BIANCA” RACIMOLA IL 3.7% - AMADEUS (25.3%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.7%), SCAMPINI (3.2%), GRAMELLINI (3%) – NEL POMERIGGIO LA SVELENATA DI BARBARA D'URSO NON BASTA A “DOMENICA IN” (20.8%): IL PROGRAMMA VIENE SUPERATO DA “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI (23%)

Nella serata di ieri, domenica 3 marzo 2024, su Rai1 la terza puntata di Màkari 3 ha conquistato 4.111.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 – dalle 21.31 alle 0.34 – Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 1.973.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 i Mondiali Indoor di Atletica hanno raccolto 920.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 The Legend of Tarzan ha collezionato 868.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rai3 la nuova stagione di Indovina Chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 984.000 spettatori con il 5.1% (anteprima di 36 minuti a 861.000 e il 4%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 536.000 spettatori con il 3.7% di share.

Su La7 Il Socio ha interessato 356.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 A Testa Alta ha registrato 253.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima di 38 minuti (1.240.000 – 6.2%), Che Tempo Che Fa segna 2.979.000 spettatori con il 14% nella prima parte dalle 20.34 alle 22.10 e 1.316.000 spettatori con il 9.8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.14 alle 0.34 (L’Importante È Finire: 402.000 – 7%). Sul 20 U.S. Marshall – Caccia senza tregua ha coinvolto 440.000 spettatori con il 2.4%. Su Iris Deepwater – Inferno sull’oceano ha ottenuto 447.000 spettatori (2.3%). Su RaiPremium The Voice Senior in replica intrattiene .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Gramellini deve accontentarsi del 3%.

Su Rai1 Affari Tuoi fa sintonizzare 5.431.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.938.000 spettatori (13.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.261.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 775.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha convinto 665.000 spettatori (3.2%) nella prima parte e 656.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 644.000 spettatori pari al 3%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 657.000 spettatori (share del 3.1%). Su Rai Sport l‘Atletica Leggera segna 454.000 spettatori e il 2.2%.

Preserale

Bonolis in replica agguanta il 17.4%.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 3.354.000 spettatori con il 21.4% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 4.560.000 spettatori con il 25.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 2.238.000 spettatori (15.1%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 3.027.000 spettatori (17.4%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (514.000 – 3.8%), Novantesimo Minuto ha registrato 817.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 703.000 spettatori (4%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’. L’Atletica Leggera ha raccolto 748.000 spettatori con il 3.7%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 443.000 spettatori (2.7%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 698.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.639.000 spettatori con il 14.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha appassionato 515.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Caccia al Ladro registra 221.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 l’episodio delle 18.47 di 4 Hotel raduna 416.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Little Big Italy sigla 323.000 spettatori (2.2%) mentre Che Tempo Che Farà raccoglie 371.000 spettatori (2%).

Daytime Mattina

Agorà Weekend al di sotto del 3%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 189.000 spettatori (10.8%) nella presentazione, 555.000 spettatori (16.8%) nella prima parte e 1.314.000 spettatori (22.2%) nella seconda parte. Tra prima e seconda parte il TG1 delle 8 ha interessato 909.000 spettatori (19.2%). Check Up è visto da 1.182.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 357.000 spettatori (15.9%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.126.000 spettatori con il 22.2%. Speciale TG5 sigla 685.000 spettatori (11%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 1.022.000 telespettatori con il 14.9% di share.

Su Rai2 Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 207.000 spettatori con il 3.2% (Saluti a 294.000 e il 4.3%). Su Italia1 Will & Grace colleziona 232.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 241.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Protestantesimo raduna 43.000 spettatori (1.6%) mentre Sulla Via di Damasco convince 86.000 spettatori (2.3%). Agorà Weekend ha raccolto 153.000 spettatori con il 2.8% (presentazione a 83.000 e l’1.8%) e Mi Manda RaiTre ha interessato 297.000 spettatori pari al 4.6% mentre O Anche No è la scelta di 162.000 spettatori (2.3%).

Su Rete4 il doppio episodio di Poirot ha coinvolto 88.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 142.000 spettatori con il 5.1% nelle News e, dopo il TG La7 a 220.000 spettatori (5.8%), di 224.000 spettatori con il 3.9% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 120.000 spettatori (1.8%). La5 l’episodio delle 10.31 di Terra Amara segna 306.000 spettatori e il 4.2%.

Daytime Mezzogiorno

In calo Melaverde.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.408.000 spettatori con il 17.7%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.523.000 spettatori con il 20.1% e l’Angelus raccoglie 2.076.000 spettatori con il 21.3%. Linea Verde ha registrato 3.053.000 spettatori con il 22.6% (breve presentazione: 2.260.000 – 20%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 809.000 spettatori (11.1%) e 1.081.000 spettatori (13.5%) mentre Melaverde raccoglie 1.854.000 spettatori con il 16.9%. Su Rai2 la presentazione di Citofonare Rai2 ha convinto 420.000 spettatori (6.1%) nella presentazione. La Coppa del Mondo di Sci Alpino ha radunato 542.000 teste (7.5%), dalle 10.58 alle 11.17, e 600.000 spettatori (6.2%) dalle 11.53 alle 12.16.

Citofonare Rai2 ha raccolto 510.000 spettatori (6%), dalle 11.44 alle 11.52, e 468.000 spettatori (3.9%) nella restante parte del programma. Su Italia1 Will & Grace si porta a 232.000 spettatori (3.2%) nel terzo episodio mentre Young Sheldon ha intrattenuto 217.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 258.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 883.000 spettatori con il 5.8% (Magazine: 753.000 – 4.9%). Su Rai3 Timeline è la scelta di 141.000 spettatori (2%) mentre il TG3 delle 12 registra 563.000 spettatori 5.6(%) e Siamo Dynamite raccoglie 285.000 spettatori (1.9%).

Su Rete4, dopo una presentazione (187.000 – 2.7%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 240.000 spettatori con il 3.3% (I Saluti: 247.000 – 3%). Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 357.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto raduna 133.000 spettatori (1.8%) e L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 173.000 spettatori (1.3%). Su Rai Sport La Coppa del Mondo di Sci Alpino ha raccolto 504.000 spettatori con il 3.6%. Su La5 l’episodio delle 11.37 di Terra Amara segna 398.000 spettatori e il 3.8%.

Daytime Pomeriggio

Amici al 23%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.706.000 spettatori (18.2%) nella presentazione dalle 14.02 alle 14.34, 2.936.000 spettatori (20.8%) nella prima parte dalle 14.34 alle 15.18, 2.246.000 spettatori (17.9%) nella seconda parte dalle 15.23 alle 16.52 e 1.980.000 spettatori (16.3%) nell’ultima breve parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 2.004.000 spettatori con il 15.2%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.629.000 spettatori con il 17%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.138.000 spettatori (23%) mentre Verissimo ha convinto 2.529.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 2.309.000 spettatori (17.1%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Paesi che Vai ha radunato 658.000 spettatori (4.5%) mentre Origini ha convinto 537.000 spettatori (4%). Il ciclismo con la Parigi-Nizza è seguito da 493.000 spettatori pari al 4%.

Su Italia1 E-Planet raccoglie 441.000 spettatori (2.9%) mentre Rush Hour – Due Mine Vaganti ha interessato 406.000 spettatori (3%). First Strike ha registrato 500.000 spettatori (4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.249.000 spettatori con il 14.6%. In Mezz’Ora ha ottenuto 950.000 spettatori (6.8%) nella prima parte e 597.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (489.000 – 4.1%), Rebus ha coinvolto 605.000 spettatori con il 5%. Kilimangiaro ha raccolto 720.000 spettatori (5.9%) nella presentazione di 12 minuti, 817.000 spettatori (6.3%) nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.193.000 spettatori (8.6%) nell’ultima parte dalla durata maggiore.

Su Rete4 Matrimonio Impossibile ha registrato 299.000 spettatori (2.1%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 290.000 spettatori (2.1%) e La7 Doc arriva a 225.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 la replica del Gran Premio di Formula 1 del Bahrein appassiona 209.000 spettatori (1.6%). 4 Hotel segna 258.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove Stargate segna 241.000 spettatori (1.9%).

Seconda Serata

Crozza, dopo Fazio, al 5%.

Su Rai1, dopo 5 minuti di TG1 (1.965.000 – 17%), Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 667.000 spettatori (share dell’8.4%). Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 453.000 spettatori con il 10.1%. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 1.177.000 spettatori (7.5%) nella presentazione e 1.026.000 spettatori con il 10.2% mentre L’Altra DS ha siglato 279.000 spettatori (5.4%).

Su Italia1, dopo una presentazione chiamata Highlights (449.000 – 4.5%), Pressing segna un netto di 466.000 spettatori pari al 9.3%. Su Rai3 Illuminate ha raggiunto 300.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 La Prima Cosa Bella è la scelta di 164.000 spettatori (4.5%) nella prima parte. Su La7 Hurricane segna 69.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Attacco al Potere – Olympus has fallen convince 176.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Fratelli di Crozza in replica è la scelta di 184.000 spettatori (5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 4.095.000 (26.4%) TG1 Libri: 3.941.000 – 25.8%

Ore 20:00 4.654.000 (23.2%)

TG2

Ore 13:00 1.366.000 (9.3%)

Ore 20:30 895.000 (4.3%)

TG3

Ore 14:15 1.481.000 (10.1%)

Ore 19:00 2.086.000 (12.5%)

TG5

Ore 13:00 2.942.000 (20%)

Ore 20:00 4.149.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.005.000 (8.1%)

Ore 18:30 665.000 (4.7%)

TG4

Ore 11:55 320.000 (3.2%)

Ore 18:55 586.000 (3.5%)

TG LA7

Ore 13:30 546.000 (3.5%)

Ore 20:00 980.000 (4.8%)

