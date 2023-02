PIPPITEL! SANREMO SI PAPPA TUTTO: IL FESTIVAL CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 62.3% DI SHARE E LASCIA UN MISERO 4.6% AL FILM SU CANALE5 “COMPROMESSI SPOSI”. GENTILI SU RETE4 AL 2.3%, SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” CALA AL 5.6%. A NOTTE FONDA FIORELLO PRENDE LA LINEA E INCOLLA ALLA TV QUASI 2.5 MILIONI DI SPETTATORI E SEGNA IL 60% - “PRIMAFESTIVAL” (38.9%), “STRISCIA” (11.3%), DAMILANO (4.8%), GRUBER (3.8%), PALOMBA (3.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

amadeus sanremo 2023 1

La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 conquista una media di 10.545.000 spettatori con il 62.3% di share, in calo rispetto alla prima serata e in perdita di 775.0000 spettatori rispetto alla seconda serata della scorsa edizione, che totalizzò 11.320.000 individui all'ascolto. Numeri comunque eclatanti che, ancora una volta, significano un autentico bagno di sangue per la concorrenza.

compromessi sposi

Basti pensare che il film di Canale5 Compromessi sposi si ferma a una miseranda media di 987.000 spettatori con uno share del 4.6%, mentre Veronica Gentili su Rete4 con Controcorrente – Prima Serata raccoglie la cifra da tv locale di 438.000 spettatori (2.31%), doppiata da Chi l'ha visto? Speciale su Rai3, che raggiunge comunque 1.209.000 spettatori con il 5.62%. L'indotto del Festival, inoltre, giova a tarda notte anche a Fiorello che, con il suo Viva Rai2… Viva Sanremo, conquista una media di 2.497.000 spettatori con il 60.08%. Tg3 Linea Notte dal canto suo, condotto da Patrizia Senatore, regge meglio di altri il colpo di Sanremo e informa una media di 405.000 spettatori con il 4% di share.

colapesce e dimartino sanremo 2023

In access prime time, su Rai1, Primafestival segna una media di 8.932.000 spettatori pari al 38.91%, quasi quadruplicando Canale5 con Striscia la Notizia e i suoi 2.914.000 spettatori (11.31%). I talk di approfondimento prendono nuovamente una batosta colossale: su Rai2 Tg2 Post si ferma a 384.000 spettatori (1.48%), su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano a 1.153.000 spettatori (4.88%), su Rete4 Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli a 382.000 individui all’ascolto (3.5%) nella prima parte e a 623.000 (2.4%) nella seconda, su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber a 947.000 spettatori (3.8%).

chi l'ha visto

Degno di nota, il deludente risultato di Fedez nel preserale di Rai2 con il suo Muschio Selvaggio da Sanremo (sottolineato perché è in trasferta anche lui a spese nostre...), con il quale raccatta solo 453.000 individui all'ascolto con i 3.07%.

Da segnalare in fascia mattutina, gli ottimi risultati di UnoMattina con Massimiliano Ossini su Rai1, che ha totalizzato 1.539.000 spettatori con il 28.31% e di Eleonora Daniele con Storie Italiane che supera il 29% di share.

Ma vediamo i risultati dell'intera giornata nel dettaglio:

Prima serata

gianni morandi al bano massimo ranieri sanremo 2023

Rai1: Festival di Sanremo (seconda serata) 10.545.000 spettatori (62.3%). Canale5: Compromessi sposi 987.000 spettatori (4.6%). Rai2: American Assassin 382.000 spettatori (1.61%). Italia1: Giustizia privata 981.000 spettatori (4.16%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.209.000 spettatori (5.62%), presentazione 1.138.000 (4.34%). Rete4: Controcorrente – Prima Serata 438.000 spettatori (2.31%). La7: Atlantide 405.000 spettatori (2.1%). Tv8: Name that Tune – Indovina la Canzone 102.000 spettatori (0.4%).

veronica gentili 1

Access Prime Time

Rai1: Primafestival 8.932.000 spettatori (38.91%), Sanremo Start 12.278.000 spettatori (48.97%). Canale5: Striscia la Notizia 2.914.000 spettatori (11.31%). Rai2: Tg2 Post 384.000 spettatori (1.48%). Italia1: N.C.I.S. 1.229.000 spettatori (4.97%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.153.000 spettatori (4.88%), Un Posto al Sole 1.535.000 spettatori (5.98%). Rete4: Stasera Italia 832.000 spettatori (3.52%) nella prima parte, 623.000 spettatori (2.42%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 947.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 254.000 spettatori (1%).

Preserale

classifica seconda serata sanremo 2023

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.892.000 spettatori (24.98%), L’Eredità 5.204.000 spettatori (27.68%). Canale5: Avanti il Primo 2.600.000 spettatori (17.76%), Avanti un Altro 3.798.000 spettatori (21.08%). Rai2: Muschio Selvaggio da Sanremo 453.000 spettatori (3.07%), Hawaii Five-0 518.000 spettatori (2.94%), The Rookie 672.000 spettatori (3.22%). Italia1: C.S.I. 696.000 spettatori (3.4%). Rai3: Tg Regione 2.861.000 spettatori (14.74%), Blob 1.148.000 spettatori (5.39%), Caro Marziano 1.123.000 spettatori (5.03%). Rete4: Tempesta d’Amore interessa 699.000 spettatori (3.2%). La:7 Lingo – La Prima Sfida 168.000 spettatori (1.1%), Lingo – Parole in Gioco 254.000 spettatori (1.4%). Tv8: Alessandro Borghese ha conquistato 257.000 spettatori (1.3%)

vincenzo salemme diego abatantuono compromessi sposi

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 420.000 spettatori (17.43%), Tg1 delle 7 697.000 spettatori (17.18%), TgUnomattina 1.147.000 spettatori (20.18%), all’interno il Tg1 delle 8 1.514.000 (27.08%), Unomattina 1.539.000 spettatori (28.31%), Storie Italiane (prima parte) 1.580.000 spettatori (29.07%). Canale5: Tg5 Prima Pagina 588.000 spettatori (17.86%), Tg5 Mattina 1.098.000 spettatori (19.52%), Mattino Cinque News 946.000 spettatori (17.1%) nella prima parte, 995.000 spettatori (18.36%) nella seconda, I Saluti 881.000 (15.87%). Rai2: Viva Rai2… Viva Sanremo (replica) 743.000 spettatori (14.7%),

paola e chiara sanremo 2023

…E Viva il Videobox 185.000 spettatori (3.32%), Tg2 delle 8:30 229.000 spettatori (3.94%), Radio2 Social Club 292.000 spettatori (5.31%), Tg2 Italia 251.000 spettatori (4.61%), Tg2 Flash 306.000 spettatori (5.37%). Italia1: Chicago Fire 146.000 spettatori (2.6%). Rai3: Buongiorno Italia 416.000 spettatori (10.44%), TgR Buongiorno Regione: 643.000 spettatori (’11.44%), Agorà 326.000 spettatori 5.81%, presentazione 364.000 (6.53%), Extra 284.000 (5.22%), Elisir (presentazione) 234.000 spettatori (4.25%). Rete4: Miami Vice 75.000 spettatori (1.4%), Hazzard 108.000 spettatori (2.0%). La7: Omnibus 178.000 spettatori (3.2%), Coffee Break 169.000 spettatori (3.1%).

Mezzogiorno

fiorello amadeus e gianni morandi sanremo 2023

Rai1: Storie Italiane 1.898.000 spettatori (29.11%), E’ Sempre Mezzogiorno 2.138.000 spettatori (19.83%). Canale5: Forum 1.673.000 spettatori (19.74%), Rai2: Tg Sport 321.000 spettatori (5.51%), Campionati del Mondo di Sci 825.000 spettatori (9.23%). Italia1: Law & Order: Unità Speciale da 228.000 spettatori (2.9%), Grande Fratello Vip 626.000 spettatori (5.0%), Sport Mediaset 510.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Elisir ottiene 326.000 spettatori (4.89%), Tg3 delle 12 informa 982.000 spettatori (10.78%), Quante Storie 693.000 spettatori (5.64%), Passato e Presente 577.000 spettatori (4.2%). Rete4: Monk 143.000 spettatori (2.2%), Il Segreto 141.000 spettatori (1.3%), La Signora in Giallo 562.000 spettatori (4.2%). La7: L’Aria che Tira 278.000 spettatori (4.1%) nella prima parte, 353.000 spettatori (3.2%) nel segmento Oggi.

Pomeriggio

sethu sanremo 2023 1

Rai1: Tg1 Economia 3.256.000 spettatori (23.49%), Oggi è un Altro Giorno 2.417.000 spettatori (21.31%), presentazione 2.441.000 (18.35%), Il Paradiso delle Signore 2.064.000 spettatori (21%), Tg1 1.886.000 spettatori (19.24%), La Vita in Diretta 3.094.000 spettatori (25.24%), presentazione 2.240.000 (22.15%). Canale5: Beautiful 2.491.000 spettatori (17.94%), Terra Amara 2.513.000 spettatori (19.2%), Uomini e Donne 2.591.000 spettatori 22.93%, Finale 2.100.000 (21%), Amici 1.698.000 spettatori (17.24%), Grande Fratello Vip 1.453.000 spettatori (14.9%), Un Altro Domani 1.202.000 spettatori (11.99%), Pomeriggio Cinque 1.305.000 spettatori (12.18%) nella presentazione, 1.772.000 spettatori (14.43%), I Saluti 1.876.000 spettatori (13.5%). Rai2: Ore 14 675.000 spettatori (5.42%), BellaMa’ 659.000 spettatori (6.59%), Nei tuoi Panni 504.000 spettatori (4.67%), Saluti 326.000 (2.62%).

shari sanremo 2023

Italia1: I Simpson 457.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio, 463.000 spettatori (3.6%) nel secondo, 480.000 spettatori (3.9%) nel terzo, I Griffin 354.000 spettatori (3.3%). N.C.I.S. Los Angeles 362.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 379.000 spettatori (3.8%) nel secondo, The Mentalist 298.000 spettatori (2.5%). Rai3: Tg Regione 2.134.000 spettatori (15.54%); Aspettando… Geo 872.000 spettatori (8.82%),Geo 1.516.000 spettatori (12.13%). Rete4: Lo Sportello di Forum 837.000 spettatori (6.7 %), Tg4 – Diario del Giorno 408.000 spettatori (4.1 %). Merletto di mezzanotte 329.000 spettatori (2.8%. La7: Tagadà 272.000 spettatori (2.5 %), presentazione 241.000 (1.9%), #Focus 257.000 (2.6%), C’era una volta… Il mondo e la storia 107.000 spettatori (0.9%).

Seconda Serata

madame sanremo 2023

Rai1: Viva Rai2… Viva Sanremo 2.497.000 spettatori (60.08%). Canale5: Colpa delle stelle 235.000 spettatori (2.65%). Rai2: Stasera c’è… Il Meglio di Stasera c’è Cattelan su Raidue 118.000 spettatori (0.8%). Italia1 Sin City – Una donna per cui uccidere 312.000 spettatori (2.7%). Rai3: Tg3 Linea Notte 405.000 spettatori (3.99%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 89.000 spettatori (1.2%). La7: TgLa7 Notte 111.000 spettatori (1.4%).

I principali notiziari

TG1

13.30: 4.188.000 (30.22%)

20.00: 6.984.000 (32.42%)

amadeus sanremo 2023

TG2

13.00: 2.031.000 (15.65%)

20.30: 883.000 (3.7%)

TG3

14.25: 1.582.000 (12.29%)

19.00: 2.404.000 (14.07%)

TG5

13.00: 3.021.000 (23.04%)

20.00: 4.412.000 (20.26%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.178.000 (11.0%)

18.30: 604.000 (4.3%)

TG4

11.55: 286.000 (3.3%)

18.58: 715.000 (4.1%)

TGLA7

articolo 31 sanremo 2023

13.31: 448.000 (3.2%)

20.00: 985.000 (4.5%)

al bano sanremo 2023