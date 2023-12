PIPPITEL! - SEMI-FLOP PER IL FILM D'ANIMAZIONE "LA SIRENETTA", TRASMESSO IERI SERA DA RAI1,CHE SI FERMA ALL'11.9% DI SHARE (2.1 MILIONI DI SPETTATORI) - LA REPLICA SU CANALE5 DELLO SPETTACOLO DI AL BANO, "4 VOLTE 20", HA OTTENUTO IL 13.1%: 1.8 MILIONI DI TELE-MORENTI - STEFANO DE MARTINO CON IL SUO "DA NATALE A SANTO STEFANO", SU RAI2, HA TOTALIZZATO IL 9.5% - NELL FASCIA PRESERALE IL FILM "I MIEI PASTICCI DI NATALE" CONQUISTA IL 2.5%, MEGLIO DEL "MERCANTE IN FIERA" CHIUSO LA SETTIMANA SCORSA...

Marco Zonetti per Dagospia

la sirenetta

Il Santo Stefano televisivo, particolarmente sonnolento, vede in prima serata il semiflop del film di animazione La Sirenetta su Rai1. Il classico Disney del 1989 si è fermato infatti ieri sera, martedì 26 dicembre 2023, all'11.9% di share pari a una media di 2.112.000 spettatori. La replica dello spettacolo di Al Bano su Canale5, 4 Volte 20, ha totalizzato invece 1.876.000 affezionati pari al 13.1%.

al bano 4 volte 20 9

Stefano De Martino su Rai2 con il suo one man show Da Natale a Santo Stefano, con tanto di ospitata di Maria De Filippi che lo tenne a battesimo nel 2009 ad Amici, ha dal canto suo totalizzato un ottimo 9.5% di share con 1.625.000 individui all'ascolto. Ma è comunque da sottolineare il dato che il buon Al Bano, con i suoi 80 anni e per giunta in replica, riesca a far meglio in percentuale sia di Rai1 sia di Rai2...

Da segnalare sul Canale 20 Il signore degli anelli - Il ritorno del re con i suoi 477.000 spettatori e il suo 4% di share. "Effetto Meloni"?

Per il resto, nella guerra dei film natalizi, a parte La Sirenetta, ha prevalso il semisconosciuto Mrs Miracle - Una tata magica che su Italia1, con i suoi 1.208.000 appassionati pari al 7%, ha battuto anche il classico Notting Hill su Rete4 con Julia Roberts e Hugh Grant, con i loro 1.013.000 affezionati e il 5.9%. Vediamo di seguito la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

la sirenetta

In access prime time, Affari tuoi con Amadeus su Rai1 ha conquistato il 23.9%, mentre Striscia la Notizia su Canale5 si è assestato al 16%. Per quanto riguarda l'approfondimento, Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano su Rai3 sigla il 7.4%, mentre La7, rispolverando la coppia formata da Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda, segna il 6.7%.

1. La Sirenetta (Rai1) - 2.112.000

2. Al Bano - 4 Volte 20 (Canale5) - 1.876.000

3. Da Natale a Santo Stefano (Rai2) - 1.625.000

4. Mrs. Miracle - Una tata magica (Italia1) - 1.208.000

5. Notting Hill (Rete4) - 1.013.000

6. Alice e Peter (Rai3) - 714.000

7. Una principessa a Natale (Tv8) - 644.000

8. La pantera rosa (La7) - 617.000

9. Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (20) - 477.000

10. Il domani tra di noi (Nove) - 362.000

al bano 4 volte 20 4

Nel preserale, il più che ignoto film I miei pasticci di Natale totalizza su Rai2 il 2.5% di share, meglio del Mercante in Fiera di Pino Insegno chiuso la settimana scorsa. Mentre al mattino, senza Fiorello e con Canale5 spento, Rai1 va forte con Uno Mattina condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla che totalizzano il 22.7%, e con Storie Italiane presentato da Eleonora Daniele che conquista il 20.4% nella sua prima parte.

la sirenetta

In seconda serata su Rai2, trainato da Stefano De Martino, il programma Gli occhi del musicista condotto da Enrico Ruggeri con Flora Canto segna un ottimo 6.4% con 539.000 spettatori.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: La Sirenetta 2.112.000 (11.9%). Canale5: Al Bano: 4 volte 20 1.876.000 (13.1%), Al Bano: 4 volte 20 - La Festa 1.113.000 (16.4%). Rai2: Da Natale a Santo Stefano 1.625.000 (9.5%). Italia1: Una tata magica 1.208.000 (7%). Rai3: Alice e Peter 714.000 (4%). Rete4: Notting Hill 1.013.000 (5.9%). La7: La pantera rosa 617.000 (3.7%). Tv8: Una principessa a Natale 644.000 (3.7%). Nove: Il domani tra di noi 362.000 (2.2%). 20: Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re 477.000 (4%).

notting hill 4

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.666.000 (23.9%). Canale5: Striscia la Notizia 3.129.000 (16%). Italia1: La piccola principessa 727.000 (3.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.408.000 (7.4%), Un Posto al Sole 1.561.000 (7.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 567.000 (3%). La7: In Onda 1.303.000 (6.7%). Tv8: 4 Hotel 494.000 (2.6%). Nove: Little Big Italy 498.000 (2.6%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.009.000 (20.1%), Reazione a Catena – La Sfida dei Campioni 4.260.000 (25.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.611.000 (11.3%), Caduta Libera 2.417.000 (14.7%). Rai2: Tg Sport Sera 611.000 (4.3%), I miei pasticci di Natale 434.000 (2.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 501.000 (3.3%). Rai3: Tgr 2.515.000 (14.4%), Blob 1.161.000 (6.4%) Via dei Matti n°0 1.082.000 (5.8%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 378.000 (2.7%). Tv8: Celebrity Chef 374.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash – Chi offre di più? 518.000 (3.1%).

da natale a santo stefano

Seconda Serata

Rai1: Colpo di fulmine a Natale 939.000 (9.1%), Tg1 872.000 (9.6%). Canale5: Tg5 Notte 426.000 (9%). Rai2: Gli occhi del musicista 539.000 (6.4%), Generazione Zeta 204.000 (4.8%). Italia1: Storia d’inverno 355.000 (4.6%). Rai3: Tg3 389.000 (2.6%), Il Papa incontra gli artisti 196.000 (1.7%). Rete4: Love Actually – L’amore davvero 345.000 (5.2%). La7: Campionato di Calcio dell'Arabia Saudita - Roshn Saudi League – Al Ittihad-Al Nassr 110.000 (1.4%), TgLa7 Notte 60.000 (1.2%). Tv8: Natale sotto la neve 386.000 (3.8%). Nove: The Impossible 171.000 (2.4%).

DAYTIME

Mattina

al bano 4 volte 20 7

Rai1: TgUnoMattina 290.000 (11.1%), Tg1 Ore 7.00 257.000 (12.2%), Tg1 Ore 8.00 968.000 (19.7%), Uno Mattina 1.402.000 (22.7%), Storie Italiane (prima parte) 1.410.000 (20.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 376.000 (17.1%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.153.000 (23%), 12 Giorni di Regali 725.000 (11.1%), I Luoghi di Magnifica Italia 703.000 (9.8%). Rai2: Feste col ladro 69.000 (1.9%), Tg2 Ore 8.30 170.000 (3%), Radio2 Social Club - Il meglio di 290.000 (4.6%).

Italia1: Scooby-Doo 2 271.000 (4.4%). Rai3: Non sposate le mie figlie 256.000 (3.6%). Rete4: Le Comiche134.000 (2.4%), Le Comiche 2 262.000 (3.6%). La7: Uozzap! 125.000 (2.6%), La7 Doc 113.000 (1.9%), Josephine, Ange Gardien 116.000 (1.6%). Tv8: Artisti del Panettone 45.000 (1.4%), Il primo Natale 118.000 (2.1%), Natale a Vienna 253.000 (3.6%). Nove: Blue Planet II 174.000 (3.3%) nel primo episodio, 223.000 (3.4%) nel secondo, 182.000 (2.6%) nel terzo.

Mezzogiorno

da natale a santo stefano

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.265.000 (16.6%), È Sempre Mezzogiorno - Speciale 1.789.000 (16.4%). Canale5: Grande Fratello 691.000 (9.4%), Forum - Il Meglio 1.155.000(12.7%). Rai2: Tg Sport Giorno 472.000 (6.4%), I Fatti Vostri 616.000 (7.8%) nella prima parte, 983.000 (9.3%) nella seconda. Italia1: Balto – Sulle ali dell’avventura 463.000 (6.2%), Cotto e Mangiato – Il Menù 445.000 (4.6%), Grande Fratello 649.000 (5.3%), Sport Mediaset 710.000 (5.5%).

notting hill 1

Rai3: Geo 393.000 (4.9%). Tg3 Ore 12.00 872.000 (9.1%), Quante Storie 604.000 (5.5%), Geo 560.000 (4.6%), Passato e Presente 541.000 (4.2%). Rete4: Il Segreto 160.000 (1.5%), La Signora in Giallo 442.000 (3.5%). La7: Josephine, Ange Gardien 147.000 (1.4%). Tv8: 4 Ristoranti 340.000 (3.9%) 4 Hotel 329.000 (2.7%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.725.000 (21.5%), Belle & Sebastien – Amici per sempre 1.357.000 (11.5%), Il Natale che ho dimenticato 1.249.000 (11.7%), Tg1 1.365.000 (12.6%), Un bebè per Natale 1.620.000 (12.8%). Canale5: Grande Fratello 2.208.000 (16.8%), Concerto di Natale in Vaticano (replica) 1.328.000 (11.6%), A Merry Christmas Match 1.219.000 (10%). Rai2: Natale a Nantucket 700.000 (5.9%), Una famiglia sotto l’albero 660.000 (6.1%), Heartland 364.000 (3.1%), I mestieri di Mirko 263.000 (2%), Tg2 567.000 (4.2%).

notting hill 2

Italia1: Polar Express 896.000 (7.8%), Mi sono perso il Natale 660.000 (5.7%), Freedom Pills 500.000 (3.8%). Rai3: Tgr 2.078.000 (16.7%), La Biblioteca dei Sentimenti 488.000 (4.5%), In cammino – I luoghi del Natale 480.000 (4.5%), Aspettando… Geo 778.000 (7.1%), Geo 1.405.000 (11%). Rete4: Lo Sportello di Forum 529.000 (4.4%), Planet Earth “I diari” – Dietro le quinte 314.000 (2.9%), Oliver Twist 522.000 (4.4%). La7: I magnifici sette 331.000 (2.9%), Uozzap! 180.000 (1.7%). Tv8: I miracoli del cuore 515.000 (4.3%), Un principe sotto l’albero 540.000 (5%), Destinazione Natale 504.000 (3.8%). Nove: Anplagghed (replica) 334.000 (3%), La Casa delle Aste 215.000 (1.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.169.000 (24.5%)

20.00 - 4.511.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.683.000 (13.5%)

al bano 4 volte 20 1

20.30 - 1.067.000 (5.6%)

TG3

14.25 - 1.655.000 (13.8%)

19.00 - 2.133.000 (13.5%)

TG4

11.55 - 384.000 (4.1%)

18.55 - 697.000 (4.3%)

TG5

13.00 - 2.710.000 (21.7%)

20.00 - 3.607.000 (19.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.323.000 (12.1%)

18.30 - 689.000 (5%)

TGLA7

13.30 - 464.000 (3.6%)

20.00 - 1.141.000 (6.2%)

al bano 4 volte 20 2