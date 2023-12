PIPPITEL! - GLI SVIPPATI DEL "GRANDE FRATELLO" BATTONO, IN PERCENTUALE, LA FICTION DI RAI1 "IL METODO FENOGLIO": SU CANALE 5 SI SONO SINTONIZZATI 2.9 MILIONI DI SPETTATORI (22.4% DI SHARE) - LA RETE AMMIRAGLIA HA TOTALIZZATO 3.1 MILIONI DI TELE-MORENTI (18.1%) - CALA L'APPROFONDIMENTO IN PRIMA SERATA: "LA TORRE DI BABELE" (5.5%) - "QUARTA REPUBBLICA" (4.4%) - "FAR WEST" (3.8%) - CONTINUA L'AGONIA DI PINO INSEGNO, "IL MERCANTE IN FIERA" RACCATTA UN 1.8%-2.1%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 11 dicembre 2023 vedono, in prima serata, l'ultima puntata della fiction di Rai1 con Alessio Boni, Il metodo Fenoglio, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, conquistare 3.196.000 spettatori pari al 18.1% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa.

Su Canale5, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli ha invece attirato una media di 2.905.000 affezionati pari al 22.4%, anch'esso in salita rispetto alla settimana scorsa.

Cala tutto l'approfondimento in prima serata rispetto allo scorso lunedì 4 dicembre: su Rai3, Salvo Sottile con la terza puntata del suo Far West ha siglato una media di 628.000 teste con il 3.8% di share, mentre Quarta Repubblica di Nicola Porro, in onda su Rete4, ha radunato il 4.4 con 634.000. E perde terreno anche Corrado Augias con la seconda puntata del suo nuovo programma La Torre di Babele, che porta a casa su La7 il 5.5% di share pari a una media di 1.058.000 individui all'ascolto.

Su Rai2, Ale & Franz con la seconda parte di Rai Duo hanno invece divertito una media di 1.000.000 persone con il 5.5%.

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno segnato il 22.6%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha raccolto il 24.6% con una media monstre di 5.224.000 spettatori. Su Canale5, Striscia la Notizia ha invece siglato il 17.5%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta all'8.3% di share, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 totalizza il 6.6%, Nicola Porro con Stasera Italia il 3.3% complessivamente nelle sue due parti, e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 2.9%.

In fascia preserale, Pino Insegno con il suo Mercante in Fiera prossimo alla chiusura definitiva racimola la solita triste solfa dell'1.8% e del 2.1%, mentre, in seconda serata su Rai1, Francesco Giorgino totalizza il 7.8% con il suo XXI Secolo, mentre Luisella Costamagna su Rai2 con Tango resta ancorata al 2.6%.

Per quanto riguarda ancora il prime time, in sovrapposizione, tra le 21.45 e le 23.33, il GF ha prevalso con 3.363.000 spettatori (19.1%) mentre Il Metodo Fenoglio ne ha segnati 3.172.000 (18%).

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Grande Fratello (Canale5) - 2.905.000 (3.363.000 in sovrapposizione) Il Metodo Fenoglio (Rai1) - 3.196.000 (3.172.000 in sovrapposizione) La Torre di Babele - 1.058.000 Survive the Game (Italia1) - 1.044.000 Rai Duo (Rai2) - 1.000.000 Quarta Repubblica (Rete4) - 634.000 Far West (Rai3) - 628.000 Il contadino cerca moglie (Nove) - 534.000 GialappaShow - Il Meglio (Tv8) - 512.000

Di seguito, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il Metodo Fenoglio – L’Estate Fredda 3.197.000 (18.1%). Canale5: Grande Fratello 2.905.000 (22.4%), Grande Fratello Night 1.216.000 (31.4%), Grande Fratello Live 758.000 (22.1%). Rai2: Rai Duo con Ale & Franz (presentazione) 1.025.000 (5%), Rai Duo con Ale & Franz 1.000.000 (5.5%), Behind The Scenes 547.000 (4.3%). Italia1: Survive The Game 1.044.000 (5.7%). Rai3: Far West (presentazione) 482.000 (2.3%), Far West 628.000 (3.8%). Rete4: Quarta Repubblica 634.000 (4.4%). La7: La Torre di Babele 1.058.000 (5.5%). Tv8: GialappaShow - Il Meglio (anteprima) 398.000 – 1.9%), GialappaShow - Il Meglio 512.000 (3.1%) Nove: Il Contadino Cerca Moglie 534.000 (2.8%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.664.000 (22.6%), Affari Tuoi 5.224.000 (24.6%). Canale5: Striscia Tra Poco 3.449.000 (16.6%), Striscia la Notizia 3.727.000 (17.5%). Rai2: Tg2 Post 624.000 (2.9%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.496.000 (7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.380.000 (6.6%), Un Posto al Sole 1.734.000 (8.1%). Rete4: Stasera Italia 775.000 (3.7%) nella prima parte, 619.000 (2.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.784.000 (8.3%). Tv8: 100% Italia 431.000 (2%). Nove: Little Big Italy 485.000 (2.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.212.000 (22%), Reazione a Catena 4.349.000 (25.1%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.048.000 (15.1%), Caduta Libera 2.990.000 (18%). Rai2: Tg Sport Sera (473.000 – 3.5%), Castle 430.000 (2.6%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 329.000 (1.8%), Il Mercante in Fiera 421.000 (2.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 522.000 (3.4%) C.S.I. Miami 852.000 (4.5%). Rai3: Tgr 2.880.000 (16%), Blob1.219.000 (6.3%), Nuovi Eroi 1.020.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Amore 694.000 (3.5%). La7: Padre Brown 235.000 (1.4%). Tv8: Celebrity Chef 369.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 463.000 (2.8%).

Seconda Serata

Rai1: XXI Secolo 616.000 (7.8%), Tg1 652.000 (7.5%), Viva Rai2! …e anche un po’ Rai1 208.000 (6.1%). Canale5: Tg5 Notte 546.000 (19.2%). Rai2: Tango 202.000 (2.6%) . Italia1: Cold Case – Delitti Irrisolti 395.000 (4.1%), Sport Mediaset Monday Night 293.000 (4.7%). Rai3: Tg3 Linea Notte 317.000 (4.5%). Rete4: Il Pianista 113.000 (2.9%). La7: I Ragazzi Stanno Bene 154.000 (1.6%), TgLa7 Notte 34.000 (0.8%). Tv8: GialappaShow – Il Meglio (replica) 149.000 (2.9%). Nove: 12 Regali di Natale 207.000 (2.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 348.000 (8.9%), Tg1 Ore 7.00 a 375.000 (11.3%), Tg1 Ore 8.00 803.000 (15.9%), Uno Mattina 830.000 (18%), Storie Italiane (prima parte) 805.000 (19%). Canale5: Prima Pagina TG5 600.000 (18.6%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.245.000 (24.8%), Mattino Cinque News 971.000 (21.1%) nella prima parte, 960.000 (22.6%) nella seconda, I Saluti 859.000 (20.6%). Rai2: Mattin Show! 228.000 (7%), Glass Cam 351.000 (9.6%), Viva Rai2! 965.000 (19.9%), …E viva il Videobox! 306.000 (6.1%), Tg2 Ore 8.30 283.000 (5.8%), Radio2 Social Club 294.000 (6.5%).

Italia1: Anna dai Capelli Rossi 193.000 (3.8%), Chicago Med 142.000 (2.9%) nel primo episodio, 139.000 (3.1%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 129.000 (3.1%). Rai3: Buongiorno Italia 360.000 (9.6%), TgR Buongiorno Regione 546.000 (10.8%), Agorà (presentazione) 221.000 (4.4%), Agorà 233.000 (5%), Re Start183.000 (4.3%). Rete4: Super Car 134.000 (2.9%), A-Team 128.000 (3%). La7: Omnibus (News) 100.000 (2.5%), TgLa7 a 152.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 182.000 (3.8%), Coffee Break 154.000 (3.6%). Tv8: Un Amore di Elfo 84.000 (1.7%), Il Natale di Julia 132.000 (3%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 877.000 (17.6%), È Sempre Mezzogiorno 1.744.000 (18.3%). Canale5: Grande Fratello (873.000 – 19.7%), Forum 1.392.000 (20.4%). Rai2: Tg Sport Giorno 318.000 (6.9%), I Fatti Vostri 512.000 (9.5%) nella prima parte, 837.000 (9.5%) nella seconda. Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 162.000 (3.1%), Cotto e Mangiato – Il Menù 181.000 (2.5%), Grande Fratello 580.000 (5%), Sport Mediaset 747.000 (5.8%), Sport Mediaset Extra 491.000 (3.8%).

Rai3: Elisir (presentazione) 199.000 (4.5%), Elisir 303.000 (5.9%), Tg3 Ore 12.00 806.000 (11%), Quante Storie 702.000 (6.2%), Passato e Presente 502.000 (3.9%). Rete4: Carabinieri 81.000 (1.7%), Il Segreto110.000 (1.2%), La Signora in Giallo 556.000 (4.5%). La7: L’Aria che Tira 247.000 (4.8%), L'Aria che Tira (Oggi) 396.000 (4.1%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.609.000 (20.5%), La Volta Buona (presentazione) 1.546.000 (12.6%), La Volta Buona 1.524.000 (14.9%), Il Paradiso delle Signore 1.753.000 (19.5%), Tg1 1.429.000 (15.8%), La Vita in Diretta 1.873.000 (19.8%) nella presentazione, 2.333.000 (20.3%). Canale5: Grande Fratello 2.348.000 (18.1%), Beautiful 2.592.000 (20.2%), Terra Amara 3.063.000 (24.9%), Uomini e Donne 2.821.000 (27.3%), Finale 2.244.000 (24.5%), Amici 1.996.000 (22.3%), La Promessa di 1.867.000 (20.7%), Pomeriggio Cinque 1.542.000 (16.2%) nella prima parte, 1.696.000 (15%) nella seconda, I Saluti 1.575.000 (12.6%). Rai2: Ore 14 851.000 (7.2%), BellaMa’ 480.000 (5.3%), Radio2 Happy Family 277.000 (2.8%), Tg2 396.000 (3.2%).

Italia1: I Simpson 503.000 (4.1%) nel primo episodio, 545.000 (4.5%) nel secondo, 435.000 (3.9%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 325.000 (3.5%) nel primo episodio, 345.000 (3.8%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 398.000 (3.7%). Rai3: Tgr 1.881.000 (15.1%), Il Palio d’Italia 313.000 (3.4%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 288.000 (3.2%), Aspettando… Geo 662.000 (7.3%), Geo 1.523.000 (13.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum 694.000 (5.9%), Tg4 - Diario del Giorno 364.000 (4%), Quien Sabe? 397.000 (3.8%). La7: Tagadà (presentazione) 349.000 (2.9%), Tagadà 316.000 (3.3%), Tagadà #Focus 242.000 (2.7%), C’era una volta… il Novecento 187.000 (1.7%). Tv8: Il Concorso di Natale 257.000 (2.2%), I Ricordi di Zia Frida – An Eclectic Christmas 371.000 (4.1%), Una Gemella per Natale 457.000 (3.9%). Nove: La Casa delle Aste 179.000 (1.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.209.000 (24.9%)

20.00 - 4.902.000 (24.9%)

TG2

13.00 - 1.677.000 (14.1%)

20.30 - 916.000 (4.4%)

TG3

14.25 - 1.428.000 (11.7%)

19.00 - 2.347.000 (14.8%)

TG4

11.55 - 248.000 (3.6%)

18.55 - 636.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.724.000 (22.6%)

20.00 - 3.916.000 (19.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.087.000 (11.4%)

18.30 - 606.000 (4.6%)

TGLA7

13.30 - 580.000 (4.5%)

20.00 - 1.452.000 (7.2%)