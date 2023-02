PIPPITEL! LA TERZA SERATA DI SANREMO CALA, MA LASCIA POCO ALLE ALTRE RETI. IL FESTIVAL FA IL 57.6% CON 9.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO VIP” VIENE TRITURATO E PERDE LA METÀ DEI SUOI TELESPETTATORI (10.8%). SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” FA IL 3.5%. VA ANCHE PEGGIO SU LA7 “PIAZZAPULITA” (2.8%) - PRIMAFESTIVAL (38.9%), “STRISCIA” (11.7%), DAMILANO (5.7%), GRUBER (4.2%), PALOMBA (3.2%) – ANCORA FLOP DI FEDEZ SU RAI2 (2.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

La terza serata del 73° Festival di Sanremo ha totalizzato 9.240.000 spettatori (57.6%), in lieve calo rispetto alla terza serata dell'edizione 2022, quando ne totalizzò 9.360.000. Di fatto, finora il Festival 2023 ha perduto costantemente terreno rispetto a quello del 2022. Le cifre, tuttavia, permangono elevatissime tanto da aver triturato ancora una volta la concorrenza in prima serata. Basti pensare che Il Grande Fratello Vip su Canale5 si è fermato a 1.790.000 spettatori con il 10.88% di share, e i due talk di approfondimento, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete4 e Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli su La7, hanno racimolato rispettivamente 664.000 spettatori e il 3.54% e 627.000 spettatori pari al 2.85%.

In access prime time, Primafestival condotto da Andrea Delogu e Jody Cecchetto su Rai1 convince 8.912.000 spettatori con il 38.9%, mentre su Canale5 nonostante tutto Striscia la Notizia riesce a sfiorare i tre milioni di spettatori, precisamente 2.979.000, con l'11.73%. Anche ieri sera, però, note dolentissime per i talk: su Rai2 Tg2 Post ha raccattato 462.000 spettatori (1.81%), su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.342.000 (5.72%), su Rete4 Stasera Italia 764.000 (3.26%) nella prima parte e 480.000 spettatori (1.88%) nella seconda, su La7 Otto e Mezzo 1.025.000 (4.2%). L'unico a reggere il colpo di Sanremo è Marco Damilano, insomma, ma dobbiamo ricordare che la sua striscia dura solo dieci minuti e che gran parte dell'ascolto lo si deve all'anti-traino di Un posto al sole, che ieri ha segnato 1.431.000 spettatori pari al 5.66% di share.

Da segnalare il solito Fiorello con la seconda puntata di Viva Rai2… Viva Sanremo che, su Rai1, a tardissima notte, segna 1.515.000 spettatori con il 56.21% e nel preserale di Rai2 l'ormai acclarato flop di Fedez, che ieri con il suo Muschio Selvaggio… da Sanremo si è fermato a 438.000 spettatori con il 2.97% di share. Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti dell'intera giornata:

Prima serata

Rai1: 73° Festival di Sanremo 9.240.000 spettatori (57.6%). Canale5: Grande Fratello Vip 1.790.000 spettatori (10.88%), Night 647.000 (10.95%), Live: 468.000 (8.77%). Rai2: Broken City 404.000 spettatori (1.68%). Italia1: Harry Potter e l’ordine della Fenice 801.000 spettatori (3.63%). Rai3: Red Land – Rosso Istria 327.000 spettatori (1.47%). Rete4: Dritto e Rovescio 664.000 spettatori (3.54%), presentazione 560.000 (2.14%). La7: Piazzapulita 627.000 spettatori (2.85%), Vincere 230.000 (2.18%). Tv8 Quelle Brave Ragazze (replica) 181.000 spettatori (0.7%), 117.000 spettatori (0.6%). Nove: Caccia spietata 173.000 spettatori (0.7%). Rai4: Hawaii Five-0 245.000 spettatori (1%). Iris: Hollywood Homicide 282.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time

Rai1: Primafestival 8.912.000 spettatori (38.9%), Sanremo Start 12.287.000 spettatori (49.22%). Canale5: Striscia la Notizia 2.979.000 spettatori (11.73%). Rai2: Tg2 Post 462.000 spettatori (1.81%). Italia1: N.C.I.S. 1.281.000 spettatori (5.22%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.342.000 spettatori (5.72%), Un Posto al Sole 1.431.000 spettatori (5.66%). Rete4: Stasera Italia 764.000 spettatori (3.26%) nella prima parte, 480.000 spettatori (1.88%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo ha interessato 1.025.000 spettatori (4.2%). Tv8: 100% Italia 302.000 spettatori (1.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 285.000 spettatori (1.1%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.959.000 spettatori (25.58%), L’Eredità 5.225.000 spettatori (28.23%). Canale5: Avanti il Primo 2.909.000 spettatori (19.74%), Avanti un Altro 4.024.000 spettatori (22.53%). Rai2: Muschio Selvaggio da Sanremo 438.000 spettatori (2.97%), Hawaii Five-0 389.000 spettatori (2.24%), The Rookie 613.000 spettatori (2.95%). Italia1: C.S.I. 652.000 spettatori (3.25%). Rai3: Tg Regione 2.708.000 spettatori (14.12%), Blob 1.097.000 spettatori (5.23%), Caro Marziano 1.197.000 spettatori (5.41%). Rete4: Tempesta d’Amore 704.000 spettatori (3.31%). La7: Lingo – La Prima Sfida 167.000 spettatori (1.11%), Lingo – Parole in Gioco 246.000 spettatori (1.38%). Tv8: Celebrity Chef 287.000 spettatori (1.5%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 545.000 spettatori (2.7%).

Seconda Serata

Canale5: Tg5 Notte 364.000 spettatori (7.64%). Rai2: Stasera c’è… Il Meglio di Stasera c’è Cattelan su Raidue 147.000 spettatori (0.92%). Italia1 Ouija – L’origine del male 225.000 spettatori (2.55%). Rai3: Tg3 Linea Notte 155.000 spettatori (1.44%). Rete4: Cuore selvaggio – I Parte 128.000 spettatori (2.09%). La7: TgLa7 Notte 106.000 spettatori (1.41%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 358.000 spettatori (14.92%), Tg1 delle 7 563.000 spettatori (14.93%), TgUnomattina 1.065.000 spettatori (20.04%), all’interno Tg1 delle 8 1.424.000 (26.5%), Unomattina 1.611.000 spettatori (29.86%), Storie Italiane (prima parte) 1.653.000 spettatori (30.43%). Canale5: Tg5 Prima Pagina 590.000 spettatori (18.85%), Tg5 Mattina 1.210.000 spettatori (22.39%), Mattino Cinque News 1.044.000 spettatori (19.06%) nella prima parte, 983.000 spettatori (18.22%) nella seconda parte, I Saluti 967.000 (16.77%). Rai2: Viva Rai2… Viva Sanremo (replica) 746.000 spettatori (15.34%),

…E Viva il Videobox 178.000 spettatori (3.31%). Tg2 delle 8:30 230.000 spettatori (4.08%), Radio2 Social Club 282.000 spettatori (5.19%), Tg2 Italia 221.000 spettatori (4.03%), Tg2 Flash 322.000 spettatori (5.46%). Italia1: Chicago Fire 183.000 spettatori (3.27%). Rai3: Buongiorno Italia 438.000 spettatori (11.84%), TgR Buongiorno Regione 643.000 spettatori (12.6%), Agorà 352.000 spettatori (6.38%), presentazione 363.000 (6.71%), Extra 262.000 (4.82%). Rete4: Miami Vice 61.000 spettatori (1.11%), Hazzard 103.000 spettatori (1.88%). La7: Omnibus 166.000 spettatori (3.26%), Coffee Break di 183.000 spettatori (3.36%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane 1.819.000 spettatori (27.21%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.958.000 spettatori (17.86%). Canale5: Forum 1.712.000 spettatori (19.57). Rai2: Tg Sport 339.000 spettatori (5.63%), I Fatti Vostri 560.000 spettatori (7.55%) nella prima parte, 992.000 spettatori (9.45%) nella seconda. Italia1: Law & Order: Unità Speciale 302.000 spettatori (3.67%), Grande Fratello Vip 518.000 spettatori (4.09%), Sport Mediaset 691.000 spettatori (5.05%). Rai3: Tg3 Speciale 160.000 spettatori (2.31%), Tg3 delle 12 790.000 spettatori (8.39%), Quante Storie 644.000 spettatori (5.15%), Passato e Presente 506.000 spettatori (3.7%). Rete4: Monk 136.000 spettatori (2%), Il Segreto 160.000 spettatori (1.46%), La Signora in Giallo 590.000 spettatori (4.43%). La7: L’Aria che Tira 303.000 spettatori (4.35%) nella prima parte, 376.000 spettatori (3.33%) nel segmento intitolato Oggi.

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.913.000 spettatori (21.75%), Oggi è un Altro Giorno 2.473.000 spettatori (21.25%, presentazione 2.461.000 (18.97%). Il Paradiso delle Signore 2.048.000 spettatori (20.85%), Tg1 1.759.000 spettatori (18.03%), La Vita in Diretta 2.953.000 spettatori (24.45%), presentazione 2.001.000 (19.79%). Canale5: Beautiful 2.613.000 spettatori (19.24%), Terra Amara 2.517.000 spettatori (19.48%), Uomini e Donne 2.886.000 spettatori (24.75%), Finale 2.386.000 (23.11%), Amici 1.889.000 spettatori (19.21%), Grande Fratello Vip 1.582.000 spettatori (16.12%). Un Altro Domani 1.359.000 spettatori (13.63%), Pomeriggio Cinque 1.392.000 spettatori (13.28%) nella presentazione, 1.790.000 spettatori (14.98%), 2.000.000 spettatori (14.53%) ne I Saluti. Rai2: Ore 14 673.000 spettatori (5.39%), BellaMa’ 635.000 spettatori (6.25%).

Nei tuoi Panni 470.000 spettatori (4.41%). Italia1: I Simpson 586.000 spettatori (4.44%) nel primo episodio, 621.000 (4.86%) nel secondo, 518.000 (4.21%) nel terzo, I Griffin 400.000 spettatori (3.55%). N.C.I.S. Los Angeles 357.000 spettatori (3.53%) nel primo episodio, 417.000 spettatori (4.18%) nel secondo, The Mentalist 312.000 spettatori (2.65%). Rai3: Tg Regione 2.066.000 spettatori (15.56%); Aspettando… Geo 952.000 spettatori (9.6%), Geo 1.454.000 spettatori (11.57%). Rete4: Lo Sportello di Forum 703.000 spettatori (5.61), Tg4 – Diario del Giorno 347.000 spettatori (3.41%), Mickey occhi blu 291.000 spettatori (2.5%). La7: Tagadà 344.000 spettatori (3.18%), presentazione 243.000 (1.89%), #Focus 307.000 (3.11%), C’era una volta… Il mondo e la storia 189.000 spettatori (1.59%). RaiPremium 73° Festival di Sanremo (replica) 336.000 spettatori (3%) nella prima parte, 408.000 spettatori (3.7%) nella seconda.

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.845.000 (28.07%)

20.00: 6.642.000 (31.14%)

TG2

13.00: 2.060.000 (15.95%)

20.30: 804.000 (3.4%)

TG3

14.25: 1.492.000 (11.65%)

19.00: 4.272.000 (19.85%)

TG5

13.00: 3.032.000 (23.12%)

20.00: 4.272.000 (19.9%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.139.000 (10.39%)

18.30: 616.000 (4.38%)

TG4

11.55: 355.000 (3.91%)

18.55: 645.000 (3.74%)

TGLA7

13.30: 520.000 (3.82%)

20.00: 1.042.000 (4.84%)

