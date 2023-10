PIPPITEL! VENERDÌ SERA TELEVISIVO DOMINATO DA “TALE E QUALE SHOW” CON CARLO CONTI SU RAI1, CHE TOTALIZZA IL 22.5% DI SHARE CON UNA MEDIA DI 3.4 MILIONI DI SPETTATORI - IL FILM "TITANIC", SU CANALE5, È NAUFRAGATO AL 12.6% - PINO INSEGNO CON "IL MERCANTE IN FIERA" RACCATTA UN MISERO 1.8% E UN POCO MENO ESANGUE 2.3%. - “CINQUE MINUTI” DI BRUNO VESPA (22.6%) - “AFFARI TUOI” (24.6%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.2%) - GRUBER (8.4%) - DAMILANO (6.3%) - “STASERA ITALIA” (4.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

cristiano malgioglio

Venerdì sera televisivo dominato come di consueto da Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai1, che cresce totalizzando il 22.5% di share pari a una media di 3.475.000 spettatori. Il film Titanic, al miliardesimo passaggio su Canale5, è invece naufragato al 12.6% con 1.751.000.

La cronaca nera di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha siglato su Rete4 il 9% equivalente a 1.275.000 affezionati. Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza e Andrea Zalone sul Nove ha segnato 965.000 appassionati con il 5.1%, mentre Propaganda Live con Zoro ne ha totalizzati su La7 877.000 con il 6.1%. Tg2 Post con Manuela Moreno, allungatosi su Rai2 fino alle 22.17, segna 810.000 teste con il 4.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

alex belli a tale e quale show

Tale e Quale Show (Rai1) - 3.475.000 Titanic (Canale5) - 1.751.000 Quarto Grado (Rete4) - 1.275.000 Fratelli di Crozza (Nove) - 965.000 xXx III - Il ritorno di Xander Cage (Italia1) - 878.000 Propaganda Live (La7) - 877.000 Tg2 Post (Rai2) - 810.000 NCIS (Rai2) - 558.000 Enzo Tortora. Ho voglia di immaginarmi altrove (Rai3) - 499.000 Quattro ristoranti (Tv8) - 322.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno raggiunto il 22.6%, mentre Amadeus con Affari tuoi ha raccolto il 24.6%. Striscia la Notizia, che ha chiuso alle 21.15, si assesta su Canale5 al 14.2%.

JAMES CAMERON TITANIC

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo spopola su La7 all'8.4%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 strappa il 6.3%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.6% complessivamente nelle due parti. Pino Insegno con Il Mercante in fiera in fascia preserale su Rai2 raccatta un misero 1.8% e un poco meno esangue 2.3%.

E in seconda serata sul Nove, trainati da Crozza, Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio con Accordi & Disaccordi, con ospite il professor Tomaso Montanari, conquistano una buona media di 486.000 spettatori con il 3.7% di share.

Al pomeriggio, Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 svetta al 20.3% e al 21.1% mentre Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 arranca al 15.4%, al 13.8% e a un preoccupante 10.9%.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

pino insegno il mercante in fiera

Prima Serata

Rai1: Tale e Quale Show 3.475.000 (22.5%). Canale5: Titanic 1.751.000 (12.6%). Rai2: Tg2 Post 810.000 (4.1%), N.C.I.S. Hawai’i 558.000 (3.6%). Italia1: xXx – Il ritorno di Xander Cage 878.000 (5%). Rai3: Enzo Tortora. Ho voglia di immaginarmi altrove 499.000 (2.7%). Rete4: Quarto Grado 1.275.000 (9%). La7: Propaganda Live 877.000 (6.1%). Tv8: 4 Ristoranti 322.000 (2%). Nove: Fratelli di Crozza 965.000 (5.1%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.404.000 (22.6%), Affari Tuoi 4.956.000 (24.6%). Canale5: Striscia la Notizia 2.898.000 (14.2%). Italia1: N.C.I.S. 1.366.000 (6.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.252.000 (6.3%), Un Posto al Sole 1.660.000 (8.2%). Rete4: Stasera Italia 893.000 (4.5%) nella prima parte, 959.000 (4.7%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.701.000 (8.4%). Tv8: 100% Italia 486.000 (2.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 443.000 (2.2%).

Preserale

IL FINALE DI TITANIC

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.930.000 (24.8%), Reazione a Catena 4.286.000 (28.1%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.365.000 (13.2%), Caduta Libera 2.411.000 (16.8%). Rai2: Castle 442.000 (3%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 303.000 (1.8%), Il Mercante in Fiera 429.000 (2.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 369.000 (2.9%), C.S.I. Miami 747.000 (4.4%). Rai3: Tg Regione 2.296.000 (14.2%), Blob 964.000 (5.4%), Via dei Matti n° 0 896.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 611.000 (3.3%). La7: Padre Brown 178.000 (1.3%). Tv8: Celebrity Chef 319.000 (2%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 365.000 (2.5%).

Seconda Serata

bruno vespa foto di bacco

Rai1: Tv7 658.000 (10.9%). Canale5: Tg5 Notte 287.000 (8.2%). Rai2: ATuttoCampo201.000 (2.3%). Italia1: L’eliminatore 319.000 (5.1%). Rai3: Tg3 Linea Notte 280.000 (2.6%). Rete4: Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa 255.000 (6.4%). La7: TgLa7 Notte 191.000 (3.7%). Tv8: X Factor 130.000 (2.6%). Nove: Accordi & Disaccordi 486.000 (3.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Tg1 Mattina 420.000 (11.5%), Tg1 Ore 7.00 407.000 (12.5%), Tg1 Ore 8.00 918.000 (20%). Uno Mattina 787.000 (18.7%), Storie Italiane (prima parte) 715.000 (17.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 521.000 (17.1%), Tg5 Mattina 933.000 (20.5%), Mattino Cinque News 811.000 (19.4%) nella prima parte, 761.000 (19.1%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 113.000 (2.5%), Radio2 Social Club 125.000 (3%), Tg2 Italia-Europa 141.000 (3.5%), Tg2 Flash 190.000 (4.6%).

tale e quale sanremo 4

Italia1: Chicago Med 96.000 (2.2%) nel primo episodio, 157.000 (3.9%) nel secondo, C.S.I. New York 203.000 (4.8%). Rai3: Buongiorno Italia 401.000 (l’11%), Buongiorno Regione 560.000 (12.4%), Agorà 261.000 (6.2%), presentazione 280.000 (6.1%), Re Start 220.000 (5.5%). Rete4: Super Car 73.000 (1.7%), Miami Vice 59.000 (1.5%). La7: Omnibus (News) 119.000 (3.1%), TgLa7 234.000 (5.1%), Omnibus (Dibattito) 203.000 (4.7%), Coffee Break 193.000 (4.8%).

tale e quale sanremo

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 784.000 (16.5%), È Sempre Mezzogiorno 1.492.000 (16.3%). Canale5: Forum 1.249.000 (18.8%). Rai2: Tg Sport 196.000 (4.4%), I Fatti Vostri 383.000 (7.4%) nella prima parte, 787.000 (9.2%) nella seconda. Italia1: C.S.I. New York 197.000 (3.4%), Grande Fratello 502.000 (4.7%), Sport Mediaset 670.000 (5.6%).

Rai3: Elisir (presentazione) 173.000 (4.2%), Elisir 248.000 (5.1%), Tg3 Ore 12.00 685.000 (9.3%), Quante Storie 545.000 (5.1%), Passato e Presente 468.000 (3.9%). Rete4: Hazzard 100.000 (2.2%), Il Segreto 154.000 (1.7%), La Signora in Giallo 514.000 (4.5%). La7: L’Aria che Tira 284.000 (5.7%), L'Aria che Tira (Oggi) 492.000 (5.2%).

Pomeriggio

maurizio crozza imita matteo salvini

Rai1: Tg1 Economia 2.054.000 (17.7%), La Volta Buona 1.361.000 (12%) nella prima parte, 1.293.000 (14%) nella seconda, Il Paradiso delle Signore 1.580.000 (20%), Tg1 1.120.000 (15.1%), La Vita in Diretta 1.780.000 (21.1%), presentazione 1.461.000 (20.3%). Canale5: Beautiful 2.445.000 (20.8%), Terra Amara 2.846.000 (24.9%), Uomini e Donne 2.461.000 (26.1%), Uomini e Donne Finale 1.748.000 (21.5%), Amici 1.528.000 (19.4%), La Promessa 1.574.000 (20.7%), Pomeriggio Cinque 1.115.000 (15.4%) nella prima parte, 1.131.000 (13.8%) nella seconda, I Saluti 987.000 (10.9%). Rai2: Ore 14 625.000 (5.8%), BellaMa’ 407.000 (5%), Radio2 Happy Family 177.000 (2.4%), Saluti 184.000 (2.3%).

Italia1: I Simpson 525.000 (4.5%) nel primo episodio, 469.000 (4.3%) nel secondo, 317.000 (3.2%) nel terzo, N.C.I.S. New Orleans 257.000 (3.1%) nel primo episodio, 251.000 (3.3%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 191.000 (2.5%). Rai3: Tg Regione 1.867.000 (15.9%), Il Palio d’Italia 218.000 (2.6%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 151.000 (1.9%), Etruria nel Terzo Millennio 316.000 (4.2%), Aspettando… Geo 581.000 (8%), Geo 909.000 (10.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 650.000 (6%), Diario del Giorno 397.000 (4.8%), La contessa di Hong Kong 296.000 (3.7%). La7: Tagadà 402.000 (4.7%), Tagadà (presentazione) 404.000(3.6%), Tagadà #Focus 342.000 (4.4%), C’era una volta… il Novecento 153.000 (1.8%).

maurizio crozza imita matteo salvini 5

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.907.000 (24.5%)

20.00 - 4.658.000 (25.5%)

TG2

13.00 - 1.558.000 (13.9%)

20.30 - 966.000 (4.9%)

TG3

14.25 - 1.264.000 (11.3%)

19.00 - 1.807.000 (13.5%)

TG4

11.55 - 284.000 (4.1%)

18.55 - 556.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.672.000 (23.6%)

20.00 - 3.533.000 (19.1%)

maurizio crozza imita giorgia meloni 7

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 969.000 (10.5%)

18.30 - 409.000 (4.2%)

TGLA7

13.30 - 641.000 (5.4%)

20.00 - 1.319.000 (7.1%)