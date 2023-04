PIPPO FRANCO È MORTO NEL 1981 IN PUGLIA, GLI HA SPARATO IL PADRONE DEL TERRENO DA CUI STAVA RUBANDO MANDORLE. QUEL CHE SI VEDE DA PIÙ DI 40 ANNI È UN SOSIA E SI CHIAMA SALATINO FULVIO FRANCO, GIANNI MORANDI COPROFAGO CONCLAMATO, ROMINA POWER CANTA LE SCIE CHIMICHE - BARBARA COSTA: “QUESTE E ALTRE COLOSSALI CAZZATE NEL LIBRO "MUSIC PARANOIA. LEGGENDE URBANE, MISTERI E COSPIRAZIONI DAL MONDO DELLE SETTE NOTE", IN CUI SONO RACCOLTE E SMONTATE MIRIADI DI FAKE NEWS, MITI, PANZANE, MONTATURE, CHE POPOLANO IL WEB, E A CUI IN TROPPI CREDONO. SONORE RISATE GARANTITE…”

Barbara Costa per Dagospia

music paranoia cover 2023

Rod Stewart si è iniettato cocaina nel c*lo. Svuotando capsule antiinfluenzali, riempendole di coca, e infilandosele nel retto. Il suo naso stava marcendo, per le sniffate. Pure Ronnie Wood se l’è iniettata nel c*lo. E pure Stevie Nicks. Rod Stewart è stato operato d’urgenza per rimuovere lo sperma che s’era inghiottito succhiandoli a una flotta intera di marines.

Gene Simmons ha la lingua di una mucca. Trapiantata. Per questo è così lunga. Jimi Hendrix non è morto, ha cambiato nome per cambiare mestiere, infatti è Morgan Freeman. Lo stesso Kurt Cobain, mica è morto, vive a Seattle, è sempre stato lì, ma nella Seattle nascosta, sotto terra, seppellita durante il grande incendio del 1889.

britney spears

Ok, Kurt è morto, fooorse, ma l’hanno ucciso, chi, il Deep State che, come le rockstar campate fino a 27 anni, l’ha eliminato perché sobillatore di giovani. Guarda che Cobain è stato ammazzato dalla moglie, anzi, siamo precisi, la moglie al soldo della CIA. Courtney Love voleva uccidere anche la madre, di Cobain, e in seguito il marito della figlia Frances. Courtney è una della CIA, e tiene la polizia di Seattle per le p*lle. Prima di mettere Cobain nella bara, quelli delle pompe funebri lo hanno rasato, fatto a pezzi, tolto il cuore, e c’hanno fatto un sabba con la musica dei Pearl Jam.

paul mccartney (3)

Se non l’ha ucciso Courtney, Cobain ha fatto la stessa fine di Chris Cornell dei Soundgarden e di Chester Bennington dei Linkin Park, che non si sono uccisi, sono stati uccisi, perché volevano svelare una setta pedofila. Come Courtney Love, anche Charles Manson era c*lo e camicia con la CIA. Lui e la sua Family con l’omicidio di Sharon Tate non c’entrano niente: erano debiti di droga.

Manson mi sa che in carcere l’hanno fatto fuori, lui stava bene e faceva progetti per il futuro: si voleva sposare con una 26enne, a 80 anni suonati, embè? Dopo 9 anni di fidanzamento epistolare l’ha lasciata lui scoprendo che, dopo la sua morte, la sposa avrebbe esposto il suo cadavere in una bara di vetro come Biancaneve.

anton lavey

Avril Lavigne si è uccisa nel 2003, depressissima per la morte del nonno. Sì, prima che diventasse famosa. Quella che vedi a tutt’oggi è una sosia trovata e pagata dalla casa discografica per non perderci i soldi investiti. Si chiama Melissa. Paul McCartney è morto – decapitato! – in un incidente d’auto nel 1966, lo sanno tutti. Sveglia: la prova non sta che Paul è scalzo sulla copertina di Abbey Road, sta nella targa della macchina sulla copertina di Abbey Road, c’è scritto “28IF”, “28 (anni) SE” non fosse morto.

Capito? Sono decenni che un Macca-sosia ci percula (per volere dei Servizi Segreti inglesi) manco tanto uguale all’originale. Ci sono varie foto che lo dimostrano. Non erano i Beatles a celare messaggi satanici nelle loro canzoni (anche perché i Beatles non sono mai esistiti, erano tutti attori, mandati via nel 1969 quando muore il loro compositore, Adorno), chi lo fa è Taylor Swift: lei è Zeena LaVey, figlia di Anton LaVey, capo satanico. E ex amico di Marilyn Manson.

david bowie romy haag

Britney Spears è stata pagata dal presidente Bush Jr. affinché con le sue mattane di droga e d’amore sviasse i media dai casini di Bush Jr. in Iraq e non solo. I presidenti degli Stati Uniti non li decide il popolo, ma una élite di ricconi a capo dello smercio mondiale di oppio. Banksy è Robert Del Naja dei Massive Attack. Robert Del Naja dei Massive Attack è Banksy. Amanda Lear era trans, i soldi per il cambio di sesso glieli ha dati Salvador Dalí. Romy Haag, drag queen ex di David Bowie, lo sa perché ha lavorato con Amanda Lear, ex di Bowie, quando Amanda il pene ce l’aveva ancora, altrimenti non sarebbe stata con David Bowie.

taylor swift zeena lavey (2)

Pippo Franco è morto nel 1981 in Puglia, gli ha sparato il padrone del terreno da cui stava rubando mandorle. Quel che si vede da più di 40 anni è un sosia e si chiama Salatino Fulvio Franco. Gianni Morandi è coprofago conclamato. Romina Power canta le scie chimiche (“non vogliamo scie chimicheee/ nel cielo bluuu”), Robbie Williams le canta per gli alieni e, una volta, appena terminata una, “una sfera di luce si è messa a fluttuare sulla mia testa”.

Billy Corgan, sobrio e pulito, stava a letto con una donna che si è mutata in un mostro e lui se l’è fatta sotto e ancora se la fa se solo ci ripensa. Perché Billy ai mostri ci crede e alle streghe no, e fa male, perché Beyoncé è una strega, e vola. Lo dice il suo batterista. E il marito di Beyoncé, Jay Z, vola nel tempo, lui nel 1939 era a Harlem. È documentato. E comunque Jay Z e Nicky Minaj sono la stessa persona. Jay Z beve sangue. Justin Bieber sa trasformarsi in Godzilla. E Aleksandr Dugin, prima di essere l’ideologo di Putin, era un cantante “assatanato, avvinazzato e satanizzato”, senonché un “mistico sessuale” che faceva orge ambo-sex. Le ha sempre sparate grosse.

paul mccartney (2)

Se vuoi scoprire se queste sono tutte colossali caz*ate, o quali sì e quali no, leggiti "Music Paranoia. Leggende Urbane, Misteri e Cospirazioni Dal Mondo Delle Sette Note", (Il Castello editore), “sordido tomo” il cui autore, Episch Porzioni, raccoglie e smonta miriadi di fake news, miti, panzane, montature, che popolano il web, e a cui in troppi credono. Sonore risate garantite.

