PIÙ CHE UNA RIVOLUZIONE TV, UN RIMESCOLAMENTO DI CARTE – INIZIA LA SFIDA TRA RAI, MEDIASET E LA7, CON I SOLITI VOLTI TRITI E RITRITI CHE RICICCIANO SU ALTRE RETI - SU CANALE5 DA OGGI POMERIGGIO MYRTA MERLINO TENTERÀ DI CONVINCERE LE CASALINGHE DEL CAFFEUCCIO DELLA D'URSO – DOMANI SERA SU RETE4 BIANCA BERLINGUER RIFILERÀ I SOLITI ORSINI E CORONA AI TELEMORENTI – RADDOPPIA NICOLA PORRO CON “STASERA ITALIA” E “QUARTA REPUBBLICA”: TRA I COMMENTATORI SPUNTA FILIPPO FACCI, "EPURATO" DALLA RAI...

myrta merlino a pomeriggio cinque 2

La prima a partire con tutta la squadra in azione è Mediaset. Che, da oggi, dà il via alla stagione dell’approfondimento battendo la concorrenza sui tempi e proponendo volti e programmi nuovi. Un autunno di fuoco per la tv, dopo la girandola di anchorman dovuta alla rivoluzione Rai, che si accenderà realmente da metà settembre.

[…] da oggi pomeriggio Myrta Merlino prende il posto di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Una scommessa voluta da Pier Silvio Berlusconi per orientare l’area delle news Mediaset verso un chiaro indirizzo giornalistico più che di infotainment. La prova della Merlino è da brividi: non è facile entrare nel cuore degli spettatori di Canale 5 che adoravano la d’Urso.

nicola porro a stasera italia

Stasera, invece, parte il «raddoppio» di Nicola Porro su Rete 4, il canale Mediaset dedicato all’informazione. Porro prende il posto di Barbara Palombelli a «Stasera Italia», la striscia quotidiana in onda alle 20,30 e poi (ovviamente solo il lunedì) dà la linea a sé stesso per «Quarta Repubblica». Per la striscia nuovo studio, grafica che ricorda le hard news americane ed editoriale del conduttore in apertura. Rilevante la scelta di avere come commentatore Filippo Facci, al centro della dura polemica (per un articolo sul caso di La Russa jr) che ha portato alla cancellazione del suo programma su Raidue ancora prima che cominciasse.

bianca berlinguer a e sempre cartabianca

E, sempre su Rete4, martedì sarà la volta del debutto più importante: Bianca Berlinguer che lasciata la Rai non ha lasciato il suo talk. Si intitola, infatti, È semprecartabianca: […] largo spazio al siparietto con Mauro Corona, garanzia di ascolti e ospiti fissi Alessandro Orsini, Andrea Scanzi, ma non solo, ovviamente.

L’obiettivo è quello di allargare il pubblico raccogliendo anche spettatori vicini alle opposizioni: domani si comincia con un’intervista a Giuseppe Conte, presidente dei 5 Stelle e la settimana prossima alla segretaria del Pd Elly Schlein. Nei giorni a seguire riprendono i programmi consueti: mercoledì Fuori dal coro con Mario Giordano, giovedì Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio (che dal 17 settembre al 22 ottobre raddoppia alla domenica), mentre Quarto Grado con Nuzzi il 15 settembre.

mario giordano a fuori dal coro

Nel weekend Augusto Minzolini comincerà la sua avventura a Mediaset conducendo la versione di Stasera Italia del sabato e domenica […]

La Rai […] riparte Presa diretta di Iacona con un’inchiesta sul cambiamento climatico, domenica prossima Monica Maggioni debutta a In Mezz’ora con un’intervista a Mario Draghi. Poi bisogna aspettare il 3 ottobre per vedere il nuovo programma di Nunzia De Girolamo il cui titolo Avanti popolo sottolinea il coinvolgimento di persone comuni in studio, l’8 ottobre per Report trasferito dal lunedì alla domenica e il 23 settembre per Che sarà di Serena Bortone (in onda il sabato e domenica alle 20).

myrta merlino a pomeriggio cinque 1

Nel frattempo continuano Il provinciale, Sapiens e Filo Rosso di Manuela Moreno, stasera in diretta da Caivano. Vespa ricomincia su Raiuno con Cinque Minuti l’11 e Porta a Porta il 12. La7 schiera tutta la sua potenza di fuoco a partire dall’11 con le novità di David Parenzo al posto di Merlino a L’aria che tira e Gramellini dal 23. Il «fuggiasco» Fazio comincerà sul Canale 9 da domenica 15 ottobre.

PAOLO DEL DEBBIO