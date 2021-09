PIÙ DELL'ORGOGLIO POTÉ IL DIGIUNO (DI ASCOLTI) – ALDO GRASSO E IL RITORNO DI MAURO CORONA A CARTABIANCA PER POMPARE L'AUDIENCE: “IMPLORATO A GRAN VOCE DALLA CONDUTTRICE, È TORNATO L'ALPINISTA SCRITTORE, INGESSATO IN GIACCA E CRAVATTINO: “ORMAI SONO PIÙ BRAVO NEL VERTICALE CHE NELL'ORIZZONTALE”. BERLINGUER NON CAPISCE, O FINGE DI. IN TV, LA POLITICA SI È TRAMUTATA IN NARRAZIONE E ANCHE "CARTABIANCA" HA SOSTITUITO IL "RICATTO DEL CONTENUTO" CON IL "RICATTO DELL'AUDIENCE"…

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

«Ormai sono più bravo nel verticale che nell'orizzontale», così Mauro Corona. Bianca Berlinguer non capisce, o finge di. Più dell'orgoglio poté il digiuno (di ascolti). Implorato a gran voce dalla conduttrice, è tornato l'alpinista scrittore, ingessato in giacca e cravattino («un budello di abito»). Come i lettori ricorderanno, una sera - non si sa per eccesso di carburante o per programmata disintossicazione - Corona ha cominciato a insultare la sua benefattrice dandole della «gallina» ed è stato messo alla porta: niente più collegamenti con #cartabianca , niente più Rai, niente più gettoni di presenza.

«Bianchina» si lasciava strapazzare volentieri dall'orco sovranista delle montagne perché Corona, nelle vesti del mattoide drammaturgico, era la spalla ideale per rompere la sua rigidità, per farla apparire più sciolta. E per alzare l'audience, ovviamente. Un prologo da sitcom (modello Casa Vianello ), prima della ritualità un po' ripetitiva del talk. Qui si apre il problema più interessante: da tempo, anche la sinistra è stata costretta a porsi problemi di audience, non più solo di target.

Almeno da quando il populismo è diventato l'orizzonte della democrazia contemporanea. Nei programmi tv gli argomenti sono diventati secondari (e la Berlinguer è cresciuta alla scuola del contenuto), i temi dei talk si assomigliano e, nello stesso tempo, il giudizio più temuto non è più quello delle persone (i colleghi, il partito, il politico di riferimento, i critici) ma quello dell'audience.

In tv, la politica si è tramutata in narrazione e anche #cartabianca ha sostituito il «ricatto del contenuto» (la rilevanza dei temi trattati) con il «ricatto dell'audience», che poi è l'ossessione di stare nel tempo, seguendo e confortando i gusti indifferenziati del pubblico, inseguendo le regole del mercato che è anche il mercato delle idee imposto dalle logiche televisive.

