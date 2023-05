VIDEO-LE IENE

Estratto dell'articolo di Massimo Falcioni per tvblog.it

Le Iene, che gaffe. Matteo Viviani intervista i passanti e non riconosce Caterina Caselli

Forse ad ingannare sono stati gli occhiali da sole, ma la voce da subito è parsa a tutti inconfondibile. Non per Matteo Viviani che in un servizio per Le Iene dedicato al caro affitti a Milano non ha riconosciuto Caterina Caselli, scambiandola per una passante comune.

“Buongiorno, abita a Milano?”, ha domandato Viviani all’ex caschetto d’oro. “Sa che c’è la protesta di una ragazza che dorme in tenda?”.

Il tema, come detto, riguardava i prezzi folli degli appartamenti a Milano, con gli studenti universitari principalmente penalizzati. E in tal senso Viviani si era informato sui dettagli del progetto “Prendi in casa”, una sorta di escamotage per risparmiare che prevede la coabitazione di persone di generazioni diverse.

Ecco allora il motivo del coinvolgimento della Caselli, fermata per strada come tanti altri. “Quanto è grande casa sua?”, ha incalzato Viviani. E la produttrice discografica, senza batter ciglio, ha risposto: “La mia casa è piccola, 150 metri quadri, compreso il terrazzo. Sì, io ospiterei, mi dia il numero dell’associazione, trovo l’idea interessante”.

La distrazione collettiva, però, si è prolungata pure nel corso della diretta, con la spia rossa che si è accesa solo ottanta minuti dopo la messa in onda del filmato.

“Ci hanno segnalato che non avremmo riconosciuto Caterina Caselli nel servizio di Matteo Viviani”, ha ammesso Belen Rodriguez. “Vi ringraziamo, ma ha dato la sua opinione in qualità di cittadina di Milano incontrata casualmente e non come personaggio pubblico”.

Un salvataggio in corner che ha ammortizzato solo in parte il clamoroso scivolone.

