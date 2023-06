UN PIZZICO DI SAL E FEDEZ E' COTTO A PUNTINO - LUIS SAL È RIUSCITO A SFRUTTARE AL MASSIMO IL SOCIAL SCAZZO CON FEDEZ: IL SUO "DILLO ALLA MAMMA, DILLO ALL'AVVOCATO" È DIVENTATO UN TORMENTONE ONLINE, CON MIGLIAIA DI TWEET, MEME E AUDIO DI SPEZZONI DELLA SUA SFURIATA CONTRO "MR. FERRAGNI" - A PRESCINDERE DA COME ANDRÀ A FINIRE LA VICENDA, IL 25ENNE BOLOGNESE HA GIÀ VINTO AGLI OCCHI DEL PUBBLICO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefano Pistolini per “il Foglio”

Se siete seguaci occasionali di Fedez (probabile: siamo quasi 15 milioni), il 2023 è un anno difficile. […] E chi nella notte tra giovedì e venerdì combatteva l’insonnia compulsando un telefonino bollente, per primo avrà goduto dell’apice drammaturgico di una rappresentazione che da tempo correva verso il climax: la lite tra Fedez e Luis Sal, fino a ieri partner nell’ideazione e conduzione di “Muschio Selvaggio” il video-podcast di maggior successo degli ultimi tempi, un talk-show […]

Di Fedez e Luis si sapeva che fossero amiconi, sebbene non coetanei, 33 anni il primo e solo 25 Luis, nel 2020 avevano gareggiato e vinto insieme la prima edizione del reality “Celebrity Hunted”. Poi si erano lanciati in questa avventura, […]

Fedez tra i suoi pregi indiscutibili ha il naso per chi funziona: intuisce il potenziale dei personaggi e li associa alle sue imprese. E’ successo con Rovazzi, con J-Ax in parabola discendente, con Tananai ed è successo con Luis Sal. […] Luis gli portava “freschezza” come si diceva un tempo, tanto è vero che il sodalizio ha funzionato egregiamente e un’impresa fin troppo minimale per essere vera – un tavolo qualche microfono, ospiti e chiacchiere, il “Muschio Selvaggio” – ci ha messo poco a decollare e a diventare un brand, […].

Di botto il giocattolo s’è rotto: Luis è sparito dalle puntate del Muschio, il pubblico ha invocato spiegazioni e avanzato ipotesi malandrine, Fedez alla fine è andato avanti da solo, con evidente imbarazzo. Ed è riemersa una questione che ormai lo perseguita pubblicamente: la sua complicata caratterialità, che lo spinge a litigare e a rompere brutalmente i rapporti con quelli a cui cinque minuti prima sembrava legato da fratellanza. “E’ successo tante volte e forse altre di cui non siamo a conoscenza. Ormai è il suo stigma, onnipresente nei discorsi che lo riguardano, si parli di Chiara e del matrimonio o del suo modo di porsi professionalmente – ricordate le critiche sul ritorno a “X Factor”, troppo saccente e disincantato?

Infine il bubbone è scoppiato e con un ping pong social è venuta fuori la verità della rottura Fedez-Luis, e va detto che le argomentazioni sono la cosa meno interessante della storia. Ha cominciato Fedez spiegando ai fan che l’altro di punto in bianco se n’era andato dicendo che si era stufato e che non si fa così; ha risposto Sal spiegando che se n’era andato perché Fedez si comportava da prepotente, egocentrico, prevaricatore e che non vedeva motivi di continuare; ha ribattuto Fedez accalorandosi che non si fa così, che c’è di mezzo gente che perde il posto di lavoro, che una società è una cosa seria, che è consapevole dei propri difetti, ma ci sta lavorando.

Poi soprattutto, ed è la parte più triste e la lezione di realismo della vicenda, sono emerse le giacchette dei rispettivi avvocati, le valutazioni finanziarie della cessione delle quote, le pretese di silenzio stampa[…]

Di vero c’è che la capricciosa saga di due ex ragazzi che litigano è diventata potente e virale, catalizzando l’attenzione del pubblico più di qualsiasi notizia di apparente peso autentico. Merito della loro capacità, ormai naturale e perfino magistrale, di comunicare sul beat del presente, come si fa adesso, come ci va, a noi della maggioranza, di vedere e sentire. Poi chi se ne frega di chi ha ragione. L’interessante, come dice la sublime lezione, è partecipare.

