PLEBISCITO PER MASSIMO GIANNINI - IL NEO DIRETTORE DE “LA STAMPA” HA RICEVUTO UN GRADIMENTO “BULGARO” DALLA REDAZIONE: SU 175 VOTI (196 AVENTI DIRITTO), CI SONO STATI 159 “SI” - SOLO 5 I CONTRARI, 11 GLI ASTENUTI…

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Voto di gradimento al direttore Massimo Giannini

Aventi diritto al voto: 196

Votanti: 175

 

SI: 159

NO: 5

Astenuti: 11

 

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