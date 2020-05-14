Voto di gradimento al direttore Massimo Giannini
Aventi diritto al voto: 196
Votanti: 175
SI: 159
NO: 5
Astenuti: 11
PLEBISCITO PER MASSIMO GIANNINI - IL NEO DIRETTORE DE “LA STAMPA” HA RICEVUTO UN GRADIMENTO “BULGARO” DALLA REDAZIONE: SU 175 VOTI (196 AVENTI DIRITTO), CI SONO STATI 159 “SI” - SOLO 5 I CONTRARI, 11 GLI ASTENUTI…-
Voto di gradimento al direttore Massimo Giannini
Aventi diritto al voto: 196
Votanti: 175
SI: 159
NO: 5
Astenuti: 11
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
SAI CHE PALLE UN DIVERTIMENTO COSI' – DISNEYLAND RIAPRE A SHANGAI E SPERIMENTA NUOVE MISURE NELL’ERA DI CONVIVENZA CON IL VIRUS: CAPIENZA DEL PARCO LIMITATA AL 30%, BIGLIETTI ACQUISTABILI SOLO ONLINE E MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA – I VISITATORI SONO TENUTI A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA SOCIALE DI DUE METRI SIA SULLE GIOSTRE CHE NEI RISTORANTI – E ADDIO INTERAZIONE CON…
ALLA PANZA NON SI COMANDA – DIMAGRIRE NON È SOLO UNA QUESTIONE DI VOLONTÀ: PER MOLTE PERSONE VITTIME DI PREGIUDIZI E FAT SHAMING I CHILI DI TROPPO DIVENTANO QUALCOSA DI CUI COLPEVOLIZZARSI – CHI SOFFRE DI OBESITÀ SI VERGOGNA E QUESTA CONDIZIONE PORTA A DECISIONI SCELLERATE COME QUELLA DI NON SOTTOPORSI AGLI ESAMI CLINICI E AI REGOLARI TEST DI CONTROLLO - OLTRE A ESSERE A MAGGIOR RISCHIO DI DIABETE DI TIPO 2, MALATTIE CARDIOVASCOLARI E TUMORI…