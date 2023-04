UN PO' DI "PEPLUM" PER RAVVIVARE IL CINEMA - LE GRANDI PRODUZIONI AMERICANE TORNANO CON IL GENERE CHE HA FATTO GRANDE CINECITTÀ, RENDENDOLA LA "HOLLYWOOD SUL TEVERE" - NEGLI STUDIOS ROMANI SONO INIZIATE LE RIPRESE DELLA SERIE "THOSE ABOUT TO DIE", CON ANTHONY HOPKINS NEL RUOLO DELL'IMPERATORE VESPASIANO - RIDLEY SCOTT STA LAVORANDO SUL SEQUEL DI "IL GLADIATORE", MENTRE A CANNES POTREBBE ESSERE PRESENTATO "FINALMENTE L'ALBA" DI SAVERIO COSTANZO, CHE PARLA DI...

Estratto dell'articolo di Simona Siri per “la Stampa”

Gli attori del Peplum

In inglese lo chiamano il genere «sword and sandal», spada e calzari, […] È il genere antica Roma vista dagli altri, vista da Hollywood, il cosiddetto «peplum» ed è anche quello che per molto tempo ha fatto grande Cinecittà, la nostra Hollywood sul Tevere. […] Epoche che forse non torneranno più, ma che comunque nei prossimi mesi porteranno nella capitale una quantità di star internazionali come non si vedeva da tempo.

anthony hopkins those about to die

Sono infatti iniziate negli studi di Cinecittà le riprese della serie Those About to Die con protagonista il due volte premio Oscar Anthony Hopkins nel ruolo di Vespasiano, l'imperatore di Roma e capo della stirpe dei Flavi. Ispirata al libro di saggistica di Daniel Mannix, la serie è ambientata nel mondo «complesso e corrotto» della competizione tra gladiatori, […] Annunciata come una produzione importante per budget e dimensioni. […]

paul mescal il gladiatore II

Ancora più grande è l'attesa per Gladiator 2, sequel del film del 2000 diventato nel frattempo un classico del cinema e che all'epoca incassò mezzo miliardo di dollari al botteghino (e ricevette 12 candidature all'Oscar, vincendone […]. Anche questo diretto da Ridley Scott, le riprese incominceranno in estate a Malta.

riprese di finalmente l alba

[…] Terminate le riprese per Sky Studios di Domina 2 con Kasia Smutniak nei panni della «femminista» Livia Drusilla, terza moglie di Gaio, con Claire Forlani e Matthew McNulty, a Cannes potrebbe essere presentato il nuovo film di Saverio Costanzo con Lily James e Willem Dafoe. Si intitola Finalmente l'alba ed è la storia di una giovane aspirante attrice (l'esordiente Rebecca Antonaci) che si reca negli studi per fare un provino come comparsa in una produzione in stile Cleopatra. Sullo sfondo, la Roma degli Anni 50 quando Hollywood sul Tevere non era solo un modo di dire.

lily james finalmente l alba

