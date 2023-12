21 dic 2023 17:43

IL PONTE DEL SOLDINO: QUANNO ROMA ERA MEJO DE BROOKLYN – IL RACCONTO DI UN’OPERA CHE NON C’È PIU’: "IL PONTE DI FERRO" SOSPESO TRA LA CHIESA DI SAN GIOVANNI DEI FIORENTINI E LA SPONDA DI TRASTEVERE COSTRUITO NEL 1863 CON UNA STRUTTURA METALLICA USATA NEGLI USA – STEFANO LUCCHINI: “VOLEVA RAPPRESENTARE IL SALTO VERSO LA MODERNITÀ CHE PIO IX STAVA INTRAPRENDENDO, MA RIMASE IL NON-LUOGO PER ECCELLENZA”- IL NOME LEGATO AL GUARDIANO CHE CHIEDEVA UN SOLDINO PER...