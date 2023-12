8 dic 2023 19:23

POP-STALLER! - TUTTI CONOSCONO CICCIOLINA PER LA SUA CARRIERA NELL'HARD E IN POLITICA, MA FORSE POCHI SANNO CHE ILONA STALLER SAPEVA USARE LA GOLA ANCHE IN MOLTI ALTRI MODI: PER CANTARE! - DURANTE LA SUA CARRIERA MUSICALE HA LAVORATO CON AUTORI DEL CALIBRO DI ENNIO MORRICONE, MA IL VERO APICE LO RAGGIUNSE CON LA HIT "MUSCOLO ROSSO", CON UN TESTO CHE LASCIA POCO ALL'IMMAGINAZIONE: "VOGLIO IL CAZZO VESTITO DI PELLE – IL CAZZO, PIU DURO DEL MURO – IL CAZZO NEL BUCO DEL CULO – IL CAZZO CHE MI SFONDERÀ, AH – INSIEME A ME SCHIZZERÀ" - PURTROPPO, LA SUA AVVENTURA NELLA MUSICA HA AVUTO BREVE VITA, MA HA LASCIATO IN EREDITÀ UNA MIRIADE DI HIT STRACULTISSIME… - VIDEO