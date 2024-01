DALLE POPPE DI ELODIE ALLE CHIAPPE DI... MANUEL AGNELLI - IL CANTANTE DEGLI AFTERHOURS FA GLI AUGURI DI BUON ANNO AI SUOI FOLLOWER ESIBENDO LE CHIAPPE COPERTE SOLO DA UN TANGA MENTRE FINGE DI SPOLVERARE (ARIDATECE FREDDIE MERCURY CON L'ASPIRAPOLVERE) - IL RIFERIMENTO ALLE POLEMICHE CONTRO ELODIE: "IN UN MONDO IN CUI GLI ARTISTI NON ESITANO, SENZA VERGOGNA, A MOSTRARE LE PROPRIE NUDITÀ PER AVERE CONSENSO, IO PUNTO SULLA QUALITÀ E..." - VIDEO

Da www.open.online

MANUEL AGNELLI

Con solo un grembiule addosso spolvera una specie di vassoio. Con questo video, affidato sui social la rockstar Manuel Agnelli augura buon anno ai suoi followers. «Ciao – annuncia – è la fine dell’anno ed è tempo di ringraziamenti, di bilanci e io voglio ringraziare tutti quanti per il sostegno che mi avete dato in quest’anno per il nuovo disco anche a chi è venuto alle 50 e passa date del mio tour del quale non mi scorderò veramente mai.

E grazie a voi ho vinto anche una marea di premi quest’anno e quindi voglio veramente, davvero ringraziarvi. In un mondo che sta andando fuori sincrono, in cui gli artisti non esitano, senza vergogna, a mostrare le proprie nudità per avere consenso, io punto sulla qualità e la tengo pulita. Grazie per il supporto che mi date e spero che ci vedremo presto». Poi si volta, lasciando scoperto il suo lato B. Un gesto forse per mostrare ironia sulle critiche che spesso hanno i nostri artisti italiani in merito a mise e nudità più o meno dichiarate.

MANUEL AGNELLI manuel agnelli @sky20anni gianmaria con manuel agnelli, entrambi in emporio armani MANUEL AGNELLI