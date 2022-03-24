PORNO FLASH! - AI PORNHUB AWARDS 2022, UN PREMIO VA ALL'ITALIA: LA NOSTRA DANIKA MORI VINCE COME BEST SQUIRTING PERFORMER...-
PORNO FLASH! - AI PORNHUB AWARDS 2022, UN PREMIO VA ALL'ITALIA: LA NOSTRA DANIKA MORI VINCE COME BEST SQUIRTING PERFORMER...-
CIAK, MI GIRA - LA NOTIZIA È CHE HA ESORDITO IERI “ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO”, REMAKE, ANZI REBOOT DEL VECCHIO SUCCESSO DI BUD SPENCER E TERENCE HILL CON, AL LORO POSTO, EDOARDO PESCE E ALESSANDRO ROJA E LA PARTECIPAZIONE SPECIALE DI CHRISTIAN DE SICA E UN RUOLO DA CO-PROTAGONISTA PER ALESSANDRA MASTRONARDI. UN SUCCESSO? BEH, UN DISASTRO. 10 MILA EURO CON 186 SALE FA 50 EURO A SALA. 5-6 SPETTATORI A SALA, INSOMMA…
SOGNO O SONDAGGIO? - FRATELLI D’ITALIA CONTINUA A CRESCERE E AGGANCIA IL PD: I DUE PARTITI SONO PARI AL 21,5% - CONTINUA LA SOFFERENZA DI SALVINI E CONTE, CHE PERDONO COMPLESSIVAMENTE QUASI DUE PUNTI PERCENTUALI - BRUTTE NOTIZIE ANCHE PER DRAGHI: LA MAGGIORANZA CHE LO SOSTIENE LASCIA SUL CAMPO IL 3,3% E SI FERMA AL 69,3%...
GENERALI MEJO DI UNA SERIE NETFLIX! - CIRINÀ È RIUSCITO IN UN’IMPRESA UNICA: ESSERE TOP MANAGER DI ENTRAMBE LE PARTI, DEL CDA USCENTE DEL LEONE E DELLA LISTA DEL GRANDE SFIDANTE DI DONNET E NAGEL, CALTAGIRONE - DA VENERDÌ ANDRÀ IN GIRO PER IL MONDO A PRESENTARE IL PIANO DI “CALTARICCONE”, MENTRE NEGLI ULTIMI MESI HA LAVORATO A QUELLO DELL’AD USCENTE - COME FINIRÀ LA BATTAGLIA? MEDIOBANCA E DONNET PENSANO DI AVERE LA MAGGIORANZA DEI FONDI. E DEL VECCHIO? SI VOCIFERA CHE NON SIA PER NULLA SODDISFATTO DELLA SCELTA DI CIRINÀ…
CAFONALINO - PIENONE AL TEATRO COSTANZI DI ROMA PER LA ''TURANDOT'' IN VERSIONE "POLITICA" BY AI WEIWEI (VIDEO DI MANIFESTAZIONI ANTI CINA AD HONG KONG), CHE HA CURATO ANCHE SCENE E COSTUMI, DIMENTICANDO COSI' LA TRAMA DELL'OPERA DI PUCCINI - APPLAUSI E QUALCHE BUU DA UGO ZAMPETTI, GIANNI LETTA, CORRADO AUGIAS, SALVO NASTASI, PAOLA SEVERINO, MASI E NUCCITELLI, CERASI E TITTARELLI, MIGUEL GOTOR, IL PREFETTO DI ROMA MATTEO PIANTEDOSI, NICOLA PIOVANI E PATRIZIO BIANCHI...
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
VOLETE GODERE DI PIÙ? BUTTATE LA SIGARETTA E ANDATE A FARVI UNA CORSA - SU "OGGI" I CONSIGLI DELLA GINECOLOGA ALESSANDRA GRAZIOTTIN ALLE DONNE SULLA SESSUALITÀ: "IL FUMO È DANNOSO, RIDUCE LA LUBRIFICAZIONE E IMPOVERISCE L’ORGASMO. INVECE 30 MINUTI DI JOGGING AUMENTANO LA RAPIDITÀ CON CUI I VASI SANGUIGNI CHE CIRCONDANO LA VAGINA SI DILATANO, FACILITANDO LA LUBRIFICAZIONE E L’ECCITAZIONE FISICA CHE PRELUDE ALL’ORGASMO…"