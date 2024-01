LA PORNOGRAFIA STA DAVVERO DEFORMANDO IL NOSTRO CERVELLO? MANCO PER IL CAZZO! – PAROLA DI JOSHUA B. GRUBBS, PROF DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEL NEW MEXICO: “CHI FOMENTA IL PANICO AFFERMANDO CHE LA PORNOGRAFIA PORTA ALLA DIPENDENZA, DANNEGGIA IL CERVELLO, PROVOCA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E PROVOCA DISFUNZIONI ERETTILE, DICE FALSITA’'' – ‘’CERTO, ALCUNE PERSONE PERDONO IL CONTROLLO NELL'USO DEL PORNO, MA LO STESSO SI PUÒ DIRE DELL'ESERCIZIO FISICO, DELLO SHOPPING O PERSINO DEL LAVORO”…

Joshua B. Grubbs è professore associato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università del New Mexico, dove è anche ricercatore presso il Centro sull'alcol, l'uso di sostanze e la dipendenza.

JOSHUA B. GRUBBS

Nei decenni passati, la pornografia era limitata ai teatri squallidi o alle pile di Playboy nell'armadio di tuo zio. Ora, una vasta gamma di media sessuali è sempre a portata di mano tramite Internet.

Considerando quanto sia accessibile la pornografia oggi, non sorprende che molte persone ne siano preoccupate. Dagli editoriali seri alla legislazione inefficace che definisce la pornografia una “crisi della salute pubblica”, alle richieste di etichette di avvertimento, sembra che i timori sulla pornografia siano ovunque.

Eppure molte di queste preoccupazioni non hanno fondamento in ciò che un’attenta ricerca scientifica ci ha insegnato sull’uso della pornografia.

Come professore di psicologia e ricercatore sulla dipendenza, ho fatto carriera studiando l'uso della pornografia e i suoi effetti, pubblicando dozzine di studi scientifici sull'argomento. In tutto questo lavoro, la scoperta più coerente è che le narrazioni semplici come “il porno è brutto” o “il porno è buono” sono errate. Tali affermazioni, e gli argomenti che le sostengono, mancano sempre di informazioni chiave e sono quasi sempre sbagliate.

Coloro che fomentano il panico nei confronti della pornografia spesso affermano che la pornografia porta alla dipendenza e a problemi di salute mentale, danneggia il cervello, provoca violenza contro le donne e provoca epidemie di disfunzioni sessuali. La scienza attualmente non supporta queste affermazioni.

Le affermazioni secondo cui la pornografia crea intrinsecamente dipendenza sono prive di fondamento. Alcune persone perdono il controllo nell'uso della pornografia, ma lo stesso si può dire dell'esercizio fisico, dello shopping o persino del lavoro. Tuttavia, non c’è fretta di etichettare la maggior parte di queste cose come dipendenza perché non tutti i comportamenti abituali costituiscono una dipendenza.

E solo perché alcune persone sviluppano problemi reali con la pornografia, ciò non significa che la pornografia possa intrinsecamente portare a questo tipo di problemi per la maggior parte degli utenti. Le comunità scientifiche e psichiatriche attualmente non considerano l'uso eccessivo della pornografia un disturbo che crea dipendenza.

Decine di studi hanno dimostrato che la maggior parte delle persone che guardano la pornografia non si sentono dipendenti o perdono il controllo. Tra le persone che affermano di sentirsi dipendenti, le ragioni di questi sentimenti vanno da preoccupazioni reali su quanto vedono la pornografia a semplici sentimenti di vergogna per i loro comportamenti sessuali.

Allo stesso modo, sebbene l’uso della pornografia possa essere associato a problemi di salute mentale, la maggior parte delle prove suggerisce che i collegamenti tra il suo uso e cose come depressione, ansia e stress non sono di natura causale. Diversi studi non hanno trovato collegamenti diretti tra la frequenza con cui le persone usano la pornografia e la loro probabilità di avere problemi di salute mentale in futuro. Le persone che soffrono di depressione e ansia potrebbero usare maggiormente la pornografia, ma non ci sono prove conclusive che la pornografia sia la causa piuttosto che l'effetto.

Inoltre, una lettura attenta della scienza sull'uso della pornografia non supporta l'idea che la pornografia stia modificando in modo anomalo il cervello delle persone o arrestando lo sviluppo neurale. Quasi tutti gli hobby e gli interessi umani portano a sottili cambiamenti nella struttura del cervello. I tassisti hanno spesso regioni cerebrali più grandi della media associate alla memoria. I giocatori professionisti di videogiochi mostrano differenze strutturali rispetto ai non giocatori.

Non dovrebbe sorprendere, quindi, che le persone che guardano frequentemente la pornografia possano avere sottili differenze nel cervello rispetto a persone che non la vedono mai. La presenza di tali differenze non implica necessariamente problemi nella funzione cerebrale o uno sviluppo anormale. Piuttosto, è coerente con l’idea familiare che attività e hobby diversi modificano il nostro cervello in modi diversi.

Sebbene in alcune ricerche siano state riscontrate associazioni tra violenza sessuale e pornografia violenta, questi collegamenti non sono presenti in tutti gli studi. E mancano ricerche che dimostrino che l’uso della pornografia sia effettivamente causa di violenza. I collegamenti noti tra violenza e pornografia violenta possono solo implicare che le persone violente preferiscano la pornografia violenta o che altre esperienze attraggano alcune persone sia verso la violenza sessuale che verso la pornografia violenta.

Inoltre, la violenza nella pornografia è incredibilmente soggettiva. (Ad esempio, le sculacciate sono violenza?) Infine, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare se l’uso della pornografia causasse una maggiore violenza sessuale, le statistiche del National Crime Victimization Survey mostrano che i tassi di violenza sessuale negli Stati Uniti non sono aumentati dalla metà degli anni ’90. Se questo nesso causale fosse reale, ci si aspetterebbe da allora un’esplosione della violenza sessuale, a causa della massiccia espansione della pornografia online.

Mentre le affermazioni sulla dipendenza dalla pornografia e sugli effetti della pornografia sul funzionamento del cervello non sono supportate, le affermazioni secondo cui la pornografia sta provocando un'ondata di disfunzione erettile in giovani uomini altrimenti sani sono completamente false. Numerosi studi sottoposti a revisione paritaria sia negli Stati Uniti che all'estero hanno dimostrato in modo conclusivo che l'uso della pornografia da solo non è correlato a problemi di funzionamento erettile.

In definitiva, la pornografia è una forma di media in un mondo più saturo che mai di media di tutte le forme. La pornografia è fiorita nell’era di Internet; lo stesso vale per i podcast, la televisione in streaming e la musica digitalizzata. È naturale che genitori, educatori e politici siano preoccupati per l'esposizione dei bambini ai media sessuali. È anche normale che le persone si preoccupino di come le nuove forme di media influenzino le persone di tutte le età.

Ma il panico morale basato sulla paura e sulla pseudoscienza non porta a una genitorialità, un’istruzione o una politica efficace. Ciò che serve, invece, è un sostegno reale alla scienza che cerca di capire come tutti i media influiscono sulle persone e la volontà di comprendere la scienza prima di apportare modifiche normative e politiche.

