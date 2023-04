Estratto dell'articolo di www.spyit.it

Chiara Capitta

Chiara Capitta è nata il 2 maggio del 2000, ed è nota nel mondo del gossip per essere la figlia di Lorella Cuccarini e Silvio (Testi) Capitta. A sei anni Chiara comincia a giocare a calcio all’interno di squadre maschili. Compiuti 12 anni, entra a far parte della Roma Femminile: disputa il campionato con le Giovanissime e con loro vince il titolo regionale.

Nel 2015, diventa il capitano ed entra a far parte anche della Primavera. A soli quindici anni, in chiusura di stagione, esordisce in Serie B e disputa alcune partite come titolare. Viene poi convocata per la prima volta allo stage della Nazionale Under 15, sotto la guida di mister Sbardella. Ha giocato nella Rappresentativa del Lazio per tre anni: ne è stata il capitano. In Serie C ha giocato come mezzapunta, nelle Giovanissime come centrocampista centrale, in Serie B, Primavera e Rappresentativa come difensore centrale.



[…] Nel 2019 si è iscritta in Business administration alla European School of Economics. Si divide in tre lavori: social media manager come freelance, addetta al servizio clienti per Dualworld e supporto talenti di 2Watch.

Pochi giorni fa Chiara si è divertita a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram, riguardanti la sua vita privata, per poi pubblicare, nelle sue storie, le domande con la risposta. Chiara ha pubblicato tre domande consecutive alle quali ha dato un’unica risposta. Ecco le domande: “Sei etero”, “Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?” e “Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?”. Tutte e tre le domande chiedono esplicitamente alla ragazza di svelare i suoi gusti sessuali.



Tre domande esplicite alle quali la ragazza ha risposto semplicemente così: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“.



Lorella Cuccarini ha parlato tante volte di tematiche gay e di essere favorevole alle unioni civili ma di non essere d’accordo sui figli “da comprare” con l’utero in affitto. Questa vicenda scatenò l’ira di quanti erano coinvolti sul tema: “Hanno provato a farmi passare per quella che non sono. Non ho mai litigato con nessuno: ho semplicemente esposto il mio punto di vista, soprattutto riguardo l’utero in affitto. Sono una donna libera ed esprimo quello in cui credo, assumendomene anche tutte le responsabilità. Penso sia giusto che il pubblico mi conosca per quello che sono e non per quel che vorrebbero io fossi. […] Posso aver espresso un punto di vista non condivisibile da parte di alcuni, ma questo non vuol dire che tutto il mondo gay sia contro di me” […]



E se avesse un figlio gay? Per la Cuccarini non cambierebbe nulla, ciononostante lei non cambierebbe la sua opinione sull’utero in affitto: “Non cambierebbe nulla; la sessualità non può incidere sugli affetti e sulle persone. Comunque, non muterebbero nemmeno le mie opinioni. Non penso che un amore, senza la possibilità di generare figli, sia da considerare un amore di serie B”.

