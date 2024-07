POSA ER FIASCO! - LA CANTANTE COUNTRY INGRID ANDRESS VIENE SOMMERSA DALLE CRITICHE PER AVER STRAZIATO L'INNO AMERICANO PRIMA DI UNA PARTITA DI BASEBALL (MEJO DE AL BANO PRIMA DELLA COPPA ITALIA!) - DOPO LA PERFORMANCE DA INCUBO, LA 32ENNE HA RIVELATO: "ERO UBRIACA, VADO A RICOVERARMI IN UN CENTRO DI RIABILITAZIONE PER RICEVERE L'AIUTO DI CUI HO BISOGNO…" - VIDEO

Definitely one of the anthems of all time pic.twitter.com/LvSYSmR1wF — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 16, 2024

Estratto dell'articolo di Marco Beltrami per www.fanpage.it

ingrid andress

La disastrosa performance di Ingrid Andress, popolare cantante country americana, in occasione dell'attesissimo evento di baseball Home Run Derby, non ha niente a che fare con l'emozione del momento. La star della musica statunitense ha ammesso di essere completamente ubriaca e per questo si è scusata con tutti, prendendo provvedimenti.

[…] La sua intepretazione di "The Star-Spangled Banner", ha fatto discutere: steccate, note prese malissimo e una sensazione di essere tutt'altro che a proprio agio, completamente spaesata. Anche i giocatori pronti a darsi battaglia hanno manifestato la propria perplessità, così come i tifosi presenti sugli spalti e sul web. […]

ingrid andress

LE SCUSE DELLA CANTANTE CHE HA DECISO DI RICOVERARSI IN UN CENTRO RIABILITATIVO

Su X in particolare critiche e sfottò a non finire per la povera Ingrid, che ha deciso di scusarsi pubblicamente con un messaggio sui social, rivelando di essere completamente ubriaca durante la sua esibizione. Per questo ha deciso di ricoverarsi in un centro di riabilitazione: "Oggi mi sto ricoverando in una struttura per ricevere l'aiuto di cui ho bisogno. Non ero io ieri sera. Chiedo scusa alla MLB, a tutti i tifosi e a questo paese che amo così tanto per quella resa".

ingrid andress ingrid andress ingrid andress