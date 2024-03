È POSSIBILE, PER GLI ATTORI PORNO CHE SONO COPPIA NELLA VITA, NON ESSERE GELOSI? - A VOLTE PER NON SCOPPIARE, UNO DEI DUE RINUNCIA A GIRARE FILM - BARBARA COSTA: “E’ IL CASO DI KAYDEN KROSS, CALIFORNIANA PORNOSTAR LIBIDINOSA: SONO 10 ANNI CHE AI COLLEGHI MASCHI NON LA DÀ PIÙ. DIECI ANNI FA HA AVUTO UNA FIGLIA DEL COLLEGA MANUEL FERRARA. UNA VOLTA INNAMORATI, LUI L’HA MESSA DI FRONTE A UN ULTIMATUM: O ME O IL PORNO. E LEI HA SMESSO - VANNA BARDOT E CODEY STEELE SI DICHIARANO NON GELOSI. MA HANNO AVUTO UN SOLO GRANDE PROBLEMA, QUANDO VANNA DOVEVA GIRARE LA…”

Barbara Costa per Dagospia

Porno patriarcato! È possibile, per le coppie di attori porno, tali sul set e nella vita, non essere gelosi? Dipende, di chi la coppia la crea e ragiona, e però, non si sfugge: nel porno ci sono le coppie in cui, per non scoppiare, uno dei due… rinuncia a pornare. E manco a dirlo sono le donne a fare un passo indietro, in nome della coppia. E passo indietro spinto e motivato da che, se non dalla gelosia? Perché la gelosia di coppia, nel porno, esiste, e solo poche, tra le coppie, ne è immune, o almeno così te la racconta.

Andiamo per esempi concreti: perché Kayden Kross, californiana pornostar libidinosa, sono 10 anni che ai colleghi maschi non la dà più, ma alle colleghe sì, purtroppo con frequenza miserrima? Perché la ragazza 10 anni fa ha avuto Sophia, figlia del collega Manuel Ferrara, a Kayden presentato il giorno del suo primo set porno – il suo primo partner porno! – e snobbato. Lui per lei ha perso la testa subito, Kayden si è accorta della sua "esistenza" cinque anni dopo.

E una volta innamorati, Manuel l’ha messa di fronte a un ultimatum: o me, la nostra relazione, o tu che seguiti a pornare con altri uomini. Kayden ha messo “il rapporto che ho con Manuel al primo posto”, e ha smesso di fare porno con altri peni. Kayden riconosce di aver avallato “un doppio standard, io non ho problemi con Manuel sul set che fa sesso con le altre”.

Kayden ha talmente zero problemi che in questi 10 anni di addio al porno (dopo lo stop di gravidanza e parto qualche porno lesbo se l’è concesso) ha fondato "Deeper", studios porno arrivato tra i leader, dove lei vi comanda, e ci ha vinto più Oscar quale miglior regista, e studios dove Kayden dirige Manuel, con altre donne, in orge, e lei in qualcuna vi entra. A domanda, Manuel mica nega la sua gelosia. Lui, prima di Kayden, è stato sposato con un’altra pornostar, e regista, Dana Vespoli, dalla quale ha avuto tre figli. Col cavolo che Dana ha lasciato il porno per Manuel. E Dana e Kayden sono amicissime, e dirigono Manuel nei loro porno.

Vanna Bardot, ex shampista, fa la pornoattrice da cinque anni e da quattro è fidanzata con Codey Steele, ex farmacista, da quasi un decennio porno attore. Loro si dichiarano non gelosi, e affatto intenzionati a smettere col porno né a lasciarsi. Hanno avuto un solo porno grande problema, quando Vanna doveva girare la sua prima doppia penetrazione, mai esperimentata in privato. Codey si è offerto di darle un "pene-aiuto", lui con un altro uomo, deciso da lei: Vanna ha rifiutato.

Ha voluto e scelto di farsi "guidare" da altri, sul set. Codey non ha fiatato. Vanna e Codey convivono e per loro non vi è fastidio a parlare a casa di ciò che hanno fatto il giorno sui set. Pensano di sposarsi. Le foto di loro due sposi sono tratte da un porno hardissimo che hanno girato insieme.

Kenzie Taylor e Seth Gamble stanno insieme dal 2016, e si sono sposati in una classica cerimonia abito bianco e fedi e banchetto e parenti, nel 2021. Sono entrambi attori porno e registi – lui è un prodigio della regia, è nelle sue mani il presente e il futuro del porno il più autoriale – e sono molto legati perché è dal 2017 che non toccano una goccia d’alcool. Kenzie e Seth sono due ex alcolisti, conosciutisi e innamoratisi nel momento più basso della loro dipendenza, mostro da cui son venuti fuori e salvati insieme. Girano porno e insieme e con altri partner, e Seth dirige Kenzie con altri uomini, senza incertezze o paranoie.

Bree Mills è il boss di "Adult Time", colosso di produzioni porno. È lesbica e si veste da uomo. Da pochi anni è sposata con Sarah Luvv, pornostar, bisex, si veste da donna, mai stata innamorata di un’altra donna prima di Bree. Hanno una bambina di tre anni, e insieme crescono l’altra figlia che Bree ha avuto da una donna precedente.

E chi delle due ha deciso di lasciare il porno per a tempo pieno dedicarsi alle piccole? Sarah, che sono tre anni che non recita più, e che fa la casalinga. È Bree che ha i pantaloni, e che porta i soldi – parecchi – a casa. È Bree che si è mostrata se non gelosa certo infastidita che Sarah continuasse a "darsi" sui set. E con uomini, e con donne. Se scorri i loro profili Instagram, ti trovi davanti al topos della famiglia "tradizionale".

Ricalcante ogni lato del modello etero: a due, monogamica, con le figlie ci sta nel quotidiano una, l’altra ci sta di meno per lavoro, e il tempo libero è apologo domestico, è parco, è vacanze, è intimità a due. Non c’è da stupirsi. I non etero che lo desiderano costruiscono e replicano la coppia e la famiglia in cui sono cresciuti. In modello monogamico. Anche geloso. È questo schema sociale che hanno da piccoli respirato, sono stati educati, hanno dall’adolescenza in poi assaggiato, e adottato, e in equilibrio vi si trovano.

