Riceviamo e pubblichiamo:

IL SINDACO DI FIRENZE DARIO NARDELLA BLOCCA UN ATTIVISTA DI ULTIMA GENERAZIONE

Lettera 1

Dagovski,

Imbrattassero la Piazza Rossa,

sarebbero Ultima Generazione di nome e di fatto.

Provare per credere.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, la Gran Bretagna condanna le decapitazioni russe: "Non dimenticheremo". Ma è la stessa Gb del principe Harry "Ho ucciso 25 talebani come fossero pezzi degli scacchi"?

L.Abrami

Lettera 3

Caro Dago, l' AMA, la municipalizzata che si occupa (con poco successo) della nettezza urbana a Roma, ha trovato il coraggio di licenziare assenteisti cronici e chi utilizzava il mezzo di lavoro per andare a giocare e a prostitute. Vuoi vedere che salteranno fuori avvocati dei sindacati pronti a difenderli e, soprattutto, qualche magistrato compassionevole pronto a farli reintegrare? È l'Italia bellezza...

FB

Lettera 4

Caro Dago, arrestata l'amante di Matteo Messina Denaro, Laura Bonafede. La maestra avrebbe provveduto alle necessità di vita quotidiana del latitante, come fargli la spesa. Arrestata per "badantaggio"?

P.F.V.

Lettera 5

Caro Dago, il capoluogo emiliano passa da essere Bologna la dotta, a Bologna la secca…la moglie, la suocera forse, l’amante gli andata bene.

Saluti, Labond

Lettera 6

Gli animali selvatici e i pesci si muovono istintivamente nel loro ambiente naturale, comportandosi di conseguenza. Noi umani, con la nostra supponenza, abbiamo la pretesa di invadere i loro territori e dettare le nostre regole.

Se l' animale infrange le regole lo sopprimiamo. Pertanto propongo di uccidere tutti gli squali per rendere sicuri i mari, tutti i leoni per rendere sicure le savane, tutte le tigri per rendere sicure le foreste e tutte le altre specie che mettono a rischio la nostra incolumità.

Poi tra noi umani, ogni tanto, regoliamo i conti con una guerra.

e.r.

Lettera 7

Caro Dago, iIl Papa denuncia: "In Italia c'è chi non riesce a curarsi. Liste di attesa lunghissime anche per visite urgenti". Ecco perché non possiamo accogliere altri migranti: non si riesce a organizzarsi per curare chi già c'è, figurarsi con altri mille arrivi al giorno!

Raphael Colonna

Lettera 8

Complimenti per aver già anticipato le sicure conclusioni sulla nomina incompatibile dell’ex Ministro Roberto Cingolani in Leonardo: si troverà un cavillo, e l’antitrust chiuderà un occhio… Si dice a Napoli che il semaforo rosso è solo un consiglio… La mancanza di serietà è un elemento fondante della nostra Repubblica.

Fabbixio

Lettera 9

Caro Dago, ogni volta che un presunto vip, dichiaratamente omosessuale, viene intervistato si sente in dovere di elencare tutte le misure che il pessimo "governo di destra" dovrebbe attuare; matrimonio ugualitario, adozioni coppie gay, maternità surrogata, omotransfobia ecc.

Per questa fortunata elitaria categoria di persone problemi di lavoro, povertà, sanità pubblica, pensioni, non esistono! Fortunati gli omosessuali che non hanno i problemi dei comuni mortali...

FB

Lettera 10

Genio Dago,

chissà se la critica giornaliera de La Stampa alla leader Meloni, ha dovuto ingoiare il rospo di Scaroni all' Enel, sarà per una volta azzeccata Di certo dal cucuzzaro dei nominati per le partecipate di Stato non vi è traccia di mandatari scelti dalla lobby taurinense, attualmente impegnata nell' editoria dei gionaloni in declino, nella automotive francese e nel " Domani" l' lntrovabile presso le edicole dei rioni popolari.

Bei tempi quando Susanna controllava la rete per l' Alta Velocità , quando dimenticati manager della ex conglomerata FIAT o dell' incasinata Olivetti and CdB scendevano a Roma per assicurare il fatturato del mercato domestico generato dalle Partecipate di Stato. Resta di quel mondo mediatico la giornaliera lotta dura agli incapaci - non ricattabili. Dopo la battaglia per riavere i due scudetti di pallone, vorranno l' abolizione del cuneo dei 15 punti messi in conto quest' anno ? Chiedere a Giannini di stanza spesso in zona Ponte Milvio in Roma.

- peprig -

Lettera 11

Ciao Dago, Quale sventura abbiamo se uno abita a Milano. Sono 11 gradi (alle 11 del mattino). Piove pesante e fa freddo. Ma i riscaldamenti per le case private devono rimanere chiusi. La natura non si comanda con il calendario. Fa più freddo che a febbraio. E' un dato di fatto. Evidentemente ai milanesi piace essere comandati così. Non si capisce quali siano i benefici. Far ammalare la gente?

S.Z.

Lettera 12

Caro Dago, Def, Landini (Cgil): "Tre miliardi per il cuneo sono insufficienti". Un cuneo troppo grande potrebbe causare le emorroidi!

SdA

Lettera 13

Caro Dago, secondo Frontex, i rilevamenti di migranti nel Mediterraneo centrale nei primi tre mesi dell'anno sono quadruplicati. Chi l'avrebbe mai detto!

Maxmin

Lettera 14

Non sono d’accordo sulla ipotesi di abbattere lupi, oltre che orsi.

Non sarà una cima, però quando è successo il fatto del Rolex si è dimesso, umilmente, e già ciò me lo rende simpatico.

Giuseppe Tubi

Lettera 15

Dago,

I danni dei5stelle perdurano nel tempo, dopo i bonus a pioggia i monopattini!! Che usati in citta' siano comodi e' certo, come altrettanto lo e' che siano pericolosi per i conducenti. Creano svariati problemi, non sarebbe meglio vietarli in assoluto?

MP

