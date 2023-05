POSTA! - CARO DAGO, C'È SINCERA PREOCCUPAZIONE PER IL TRASLOCO DI FABIO FAZIO E LUCIANA LITTIZZETTO DALLA RAI A DISCOVERY: DALL'ALTRA PARTE AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI ESSERE FAZIOSI COME D'ABITUDINE? - QUALCUNO DICA A QUEGLI ALIENI DEL PD CHE I DANNI DEL PAESE SONO LA MANCANZA DI LAVORO, STIPENDI DA FAME, SANITÀ ALLO SBANDO, TASSE INIQUE E TANTE ALTRE COSE, TRA LE QUALI NON C'È SICURAMENTE LA CARRIERA DEL MILIONARIO FAZIO….

Lettera 1

Caro Dago

Fazio trasloca dalla Rai: la messa (laica) è finita.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Dago,

L'idea di riproporre la naja mi pare buona, magari 6 mesi fatti in modo costruttivo, potrebbero insegnare ai giovani un minimo di disciplina, magari mostrare una realta' diversa dai social e dal virtuale che, inutile negarlo, hanno condizionato il loro modo di pensare.

MP

Lettera 3

Caro Dago, Zelensky,: "Con Gb lavoriamo a una 'coalizione per i jet". O per il jet set?

Ulisse Greco

Lettera 4

Caro Dago, c'è sincera preoccupazione per il trasloco di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalla Rai a Discovery: dell'altra parte avranno la possibilità di essere faziosi come d'abitudine?

Raphael Colonna

Lettera 5

Caro Dago, il Consiglio Ue ha nominato ufficialmente Luigi Di Maio rappresentante speciale per il Golfo. Se ci fosse una magistratura "normale" aprirebbe subito un fascicolo sulla vicenda: quali meriti o capacità ha questo signore per ricoprire quella carica? È stato "raccomandato" dal precedente Governo italiano? E in cambio di cosa?

Kyle Butler

Lettera 6

Caro Dago, Von der Leyen, a giugno il piano sulla sicurezza economica. Speriamo non sia concepito dagli stessi "esperti" che fanno varato il piano sulle sanzioni alla Russia..

Daniele Krumitz.

Lettera 7

Caro Dago, non si fa altro che leggere di mirabolanti politici che fanno le bizze e minacciano di andarsene se - molto democraticamente - non viene fatto quello che vogliono loro. Magari fosse vero che se ne vanno.

Non si rendono conto che il loro è un ricatto spuntato, visto che il loro abbandono è solo il più grande desiderio degli elettori italiani tutti, che ormai non vanno nemmeno più a votare per lo schifo di doverseli trovare d'intorno ogni giorno, senza speranza ?

Cincinnato 1945

Lettera 8

Egregio signor Dagospia,

Scholz all'Ucraina: "Sostegno finché necessario".

Nella realtà meglio leggere: "Sostegno finché conveniente".

Ben distintamente saluto.

Ottoblick

Lettera 9

Ora tocca sentire peana a Fazio, un banale conduttore bravo a fingere emozioni, balbettando alla finta ricerca di parole in realtà scritte dagli autori, uno bravo come imitatore finché guidato da “un certo” Vaime, uno che solo grazie a chissà cosa (o chi) ha potuto tirare avanti con “Che tempo che fa” che agli inizi faceva ascolti ridicoli, e che è stata imposta con robuste iniezioni di comici bravi (Albanese, Storti) e meno (Littizzetto).

Spero per lui che riesca a rifare un colpaccio tipo “Montecarlo” (nel curare i suoi interessi economici è bravo), ma certo non è un paladino disinteressato della Cultura.

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Caro Dago, ma quelli del PD vivono solo in superattici in un mondo ideale? Una certa Bria e lo "statista" mancato Letta, hanno commentato l'uscita di Fazio, che andrà a guadagnare qualche milione l'anno in più, come un "danno per il paese"!

Qualcuno dica a quegli alieni che i danni del paese sono la mancanza di lavoro, stipendi da fame, sanità allo sbando, tasse inique e tante altre cose, tra le quali non c'è sicuramente la carriera del milionario Fazio.

Da ultimo la stessa sceneggiata l'abbiamo vissuta con il teletribuno (copyright Dago) Santoro, come abbiamo visto il mondo è andato avanti lo stesso e lui...velocemente dimenticato dai suoi protettori politici!

FB

Lettera 11

Caro Dago,

senza entrare in altri meriti, che sarebbero troppi meriti, restiamo basici e in superficie. Spazzi via Damilano, Gramellini, pure Augias, se vuoi. E l'Annunziata, ma subito. Ma Fabiofazio no. Piaccia o no, parliamo di un fuoriclasse. E la sua trasmissione è Top.

E' di sinistra, ma della sinistra globale, mondiale, non è organico, non è la Sora Lilli, non è Crozza. La stessa cazzata fatta da Silvione nostro: cacci a pedate nei coglioni, neanche nel culo, Luttazzi e Biagi, ma non Santoro. Santoro è un tuo avversario diretto, è IL tuo avversario diretto...diretto in tutti i sensi, con Lui non lo fai. Ed è (era) un fuoriclasse!

Sempre le stesse minchiate.

Lettera 12

Caro Dago, cantore della NATO e dell'America, e secondo te (ed Ilvo Diamanti) il 60% degli italiani (a fronte del 49% di sì) che nutrono poca o nessuna fiducia negli Stati Uniti d'America, sarebbe un risultato degno di nota? ??

Il ritorno dell'America, grazie alla pandemia (da laboratorio), in Europa, ci sta facendo rimpiangere questo continente a guida tedesca.

Ora che sono tornati, con la forza, la spregiudicatezza, la sfrontatezza di sempre, gli americani, noi italiani, per primi, ce ne stiamo accorgendo (dall'avvento di Draghi, un cambio in corsa, voluto da Joe Biden ed operato da chi aveva, come sempre accade, poco o nulla perdere, "mr 2%".

L'unico che poteva "sporcarsi" le mani in quell'operazione di spoil system internazionale, che tu stesso caldeggiasti ed annunciasti nell'estate del 2020, giugno 2020, quando riferisti dell'incontro avvenuto fra Di Maio e Draghi. Di Maio che, a distanza di 3 anni, è stato omaggiato dall'alleanza atlantica).

Lettera 13

Caro Dago, Londra, Zelensky incontra Sunak e parla di una "coalizone per i jet". Downing Street: "Non li forniremo noi". Lo hanno preso in giro?

Mich

Lettera 14

Caro Dago, Zelensky: "Sconfitta russa irreversibile già quest'anno". Ahahah! Ormai siamo al livello di "Io ti spiezzo in due". Biden l'avrà obbligato a guardare "Rocky IV"? Ma forse non ha mai visto il finale...

Yu.Key

Lettera 15

Caro Dago ho capito perché la Turchia non può entrare nella UE: sono tanti ed hanno pure la strana abitudine di andare tutti a votare contrariamente alla media degli altri paesi europei già dentro....

Amandolfo