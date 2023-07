POSTA! - CARO DAGO, L'UCRAINA AVRÀ DAGLI USA I MISSILI ATAC. CHISSÀ SE ARRIVERANNO IN RITARDO, PRENDERANNO FUOCO E FARANNO SCIOPERO OGNI VENERDÌ... - LA PALPATA SUL SEDERE DI UNA FEMMINA CHE DURA MENO DI 10 SECONDI È LEGALE, SECONDO UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA. BENE, ALLORA È LEGALE ANCHE UN CALCIO DRITTO SUI COGLIONI CHE NE DURA 2…

Lettera 1

Caro Dago, Rapporto Invalsi, un maturando su due non capisce cosa legge. È un'ottima notizia! Tanto i giornali di oggi si occupano solo di cazzate.

Theo

Lettera 2

Caro Dago, Zelensky: "Il vertice di Vilnius un successo per l'Ucraina". E anche per Putin, che voleva restasse fuori dalla Nato!

Neal Caffrey

Lettera 3

Caro Dago, probabilmente sarò accusato di sessismo, maschilismo, fascismo ecc.

ma per me non è normale che una ragazza prima di andare in discoteca assuma cocaina, farmaci e cannabis. I genitori non hanno mai notato nulla di strano nella giovane?

FB

Lettera 4

La palpata sul sedere di una femmina che dura meno di 10 secondi è legale, secondo una sentenza del Tribunale di Roma. Bene, allora è legale anche un calcio dritto sui coglioni che dura 2 secondi.

Patrizia Allegritti

Lettera 5

Dago,

Venezia andrebbe tutelata e' un museo a cielo aperto, un patrimonio mondiale! Le masse beote e vocianti che la occupano andrebbero di molto limitate, non e' giusto che sia salvaguardato solo l'interesse economico di chi fa guadagni esagerati col turismo. A girarci, cadono le braccia a vedere quanta rapacita' c'e' attorno a qualcosa di unico.

MP

Lettera 6

Caro Dago,

Dopo tanta esasperazione per colpa dei tassisti romani ti racconto l'ultimo di tantissimi episodi. Fermata taxi di Piazza Venezia, martedì 11 Luglio, ore 23:20. Arriva un tassista libero che non mi accetta perché a fine turno e va verso l'Aurelia.

Nel frattempo ne arriva uno libero che decide di non prendermi perché il primo mi ha rifiutato, alludendo a comportamenti scorretti del predecessore che afferma di conoscere.

Risultato: decide di non accettarmi nonostante fosse libero perché l'altro "je sta sur cazzo".

Alle mie proteste da cittadino per una mancanza del servizio pubblico si slaccia la cintura e mi imbruttisce.

Fortunatamente ne arriva un terzo che, dopo aver litigato con gente non in fila, mi prende.

Morale della fava: avvisate il sindaco chitarrista che tra na sonata e l'altra se deve da na sveja che qua tra poco lo vanno a cercare in Campodoglio per vedere se esiste davvero.

Tuo affettuosissimo lettore

Luca

Lettera 7

Caro Dago,

L'Ucraina avrà dagli Usa i missili ATAC. Chissà se arriveranno in ritardo, prenderanno fuoco e faranno sciopero ogni venerdì.

Signoramia

Lettera 8

Lentamente, l’acqua si avvia a bollire, e noi rane non ce ne accorgiamo. La gestione del PNRR è fallimentare, come si poteva prevedere nel momento in cui è stato affidato alla banda Meloni, infarcita di figure di scarsa professionalità ma premiate per appartenenza.

Il rimpianto è che poteva essere Mario Draghi a guidarne lo sviluppo, ma abbiamo votato per sostituirlo con questo ciarpame culturale, dunque non possiamo neppure lamentarci.

Giuseppe Tubi

Lettera 9

Caro Dago, Repubblica prova a terrorizzare i lettori con i morti di caldo a causa del mitico "cambiamento climatico". Per salvare il Pianeta? No, per salvare gli Agnelli che hanno investito un sacco di milioni nel green!

Pop Cop

Lettera 10

Caro Dago, Elly Schlein chiede le dimissioni di Daniela Santanchè e "pretende" una risposta da Giorgia Meloni. Ma non si è accorta che la ministra è ancora al suo posto? Più risposta di così!

Pat O'Brian

Lettera 11

Caro Dago,

quando Giorgia parlava di “pizzo di Stato” si riferiva anche alla Cedolare Secca al 21% relativa all’intera annualità 2024 che l’Erario mi chiede di versare in anticipo sul 730/2023?

Vero?

Da piccolo proprietario di un appartamento affittato con contratto 4+4 (ad un inquilino in perenne morosità che mi tocca portare in Tribunale ogni tre mesi se voglio recuperare qualcosa) mi pare un tantino ridicolo.

Poi dicono che nessuno vuole più locare le proprie case coi classici contratti residenziali.

Con questa fiscalità e queste leggi, appena potrò, chiudo tutto e ritiro dal mercato anche casa mia, con buona pace di chi cerca un alloggio.

Saluti

TZM

Lettera 12

Caro Dago,

sembra che d’ora in poi, secondo le indicazioni del parlamento europeo, i rapporti sessuali non consensuali saranno considerati come stupro. Sarà pertanto prudente, o meglio, necessario andare in giro con una dichiarazione liberatoria da far far firmare per prudenza al partner prima di andarci a letto per avere la certezza giuridica che il rapporto sessuale sia stato consensuale al fine di evitare brutte sorprese in seguito.

Anche nel letto la legge prevale sul cuore.

Pietro Volpi

Lettera 13

Caro Dago,

una mia minima testimonianza su Filippo Facci. Venti anni fa o più, lo leggevo con piacere perché parlava di musica classica. In un suo articolo parlava di pashmina, io, da ignorante provinciale, gli scrissi chiedendo cosa fosse, e lui cortesemente mi rispose spiegando che era una sciarpa di cachemir che allora andava di moda a Milano. Sarà anche sciamannato e infantile, come dice Guia Soncini, ma nei rapporti coi lettori è un signore.

L. A. Voisin

Lettera 14

Caro Dago, 24 minorenni denunciati dalla Polizia Postale della Toscana per i reati di violenza sessuale aggravata ai danni di due 12enni. Il branco avrebbe anche diffuso i video pedopornografici. Una vicenda di alcol, stupefacenti e rapporti sessuali, un'indagine molto complessa portata avanti dalla procura minorile di Firenze. Contestata anche la produzione e la detenzione di pornografia minorile. I frutti del progressismo... Forse si è sbagliato qualcosa?

Giuly

Lettera 15

Si fa un gran parlare dell'ignoranza che verrà e che si dirama vieppiù: si continuano a condannare e a mettere alla mediatica gogna gli ignoranti, come se questo problema fosse colpa di coloro i quali, come simplicio, sono vittime di un sistema tirannico e oscurantista.

Si vuol capire che se vige l'ignoranza è perché le menti sono ottenebrate da decenni di becera propaganda? Si vuol capire che è ridicolo e imbarazzante parlare dell'ignoranza senza cercar rimedio?

E soprattutto colpevolizzare i piú giovani che sono vittime di un sistema che non va abbattuto a suon di decreti ma con la ragionevolezza e la capacità di spiegazione di ció che è sbagliato. Ah, quanti dolori dovrà ancora sopportare il nostro Werther?

Una Lotte qualunque

Lettera 16

Caro Dago, nel 1948 nascemmo io, Tu e il fumetto Tex Willer, capo dei Navajos. Mio padre ne fu talmente entusiasta da esprimere il desiderio di volermi battezzare Aquila della notte. Fortunatamente mia madre lo dissuase convincendolo che, se avesse chiamato suo figlio in quel modo, non avrebbe potuto aspirare alla seconda carica della Repubblica Italiana.....Si sbagliava

Valter Coazze

Lettera 17

Caro Dago,

ma secondo te Meloni fa fuori FdI Nord (La Russa, Santanchè i più grandi nomi del Nord) e chiude l’alleanza con rimpasto con M5S e sposta l’asse a Sud?

Il problema FI senza Silvietto e i suoi seggi vaganti viene risolto, Lega potrà (se riuscirà) rifarsi un elettorato al Nord e M5S si dividerà tra l’Avvocato con la pochette e chi il vitalizio non lo voleva (finché non gli competeva…).

Saluti alle fanta alleanze,

Lisa