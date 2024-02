POSTA! - CARO DAGO, ANCHE QUESTA VOLTA CI È ANDATA BENE. PENSA SE FOSSERO STATI CINQUE ITALIANI A STUPRARE UNA POVERA RAGAZZINA EGIZIANA. QUINDICI GIORNI DI GIORNALI E TELEVISIONI, MAGARI PURE CON IL COMMENTO DI ZAKI, COLLEGATO DA BOLOGNA. IMMAGINA SE I CINQUE ITALIANI L'AVESSERO FATTO IN EGITTO. MAMMA MIA, PORACCI LORO!

Caro Dago, Amadeus vorrebbe i trattori sul palco di Sanremo... Una manovra di disturbo per silenziare i detrattori del Festival?

Fritz

Caro Dago, quali colpe ha la 13enne di Catania, stuprata da un branco di 7 egiziani cosiddetti "fragili", in quanto arrivati in Italia ancora minorenni e da soli, per meritarsi il totale silenzio della sinistra?

Ettore Banchi

i ragazzi dello stupro di catania

Caro Dago, a Mirafiori a marzo un mese intero di cassa integrazione. Capperi, speriamo almeno ci sia bel tempo!

Frankie

caro Dago,

per i 7 ragazzi accusati di aver violentato la 13enne davanti agli occhi del fidanzato ci vorrebbe un giudice integerrimo. Che ne dici di Iolanda Apostolico?

Tonyborg

giorgia meloni vertice italia africa 1

Caro Dago, perché Meloni pensa che sia sufficiente dichiarare solidarietà (chi potrebbe non nutrirla?) alla ragazzina violentata dal branco a Catania ? Perché non ammette direttamente che lo Stato non ha fatto ciò che serviva per difenderla? Afferma che giustizia sarà fatta (ci mancherebbe altro) ma dimentica, o non è in grado, di assicurare che le istituzioni, tutte, saranno attivate per aiutarla a superare le ferite del corpo e dell'anima,e a prevenire in ogni modo orrori di questo tipo.

Paloma

giorgia meloni e i giornalisti vignetta by rolli il giornalone la stampa

Caro Dago, la Meloni sui social: "La nave Vulcano della Marina Militare, con a bordo diversi bimbi palestinesi che necessitano di cure mediche, è attraccata oggi a La Spezia. L'Italia vi dà il benvenuto". Come no. E gli italiani in lista d'attesa da mesi si arrangino: la priorità è per i figli di Hamas!

Ferguson

caro Dago,

Tonyborg

CATANIA, I RILIEVI DEI CARABINIERI A VILLA BELLINI, DOVE UNA 13ENNE E' STATA STUPRATA DA 7 EGIZIANI

Caro Dago, dopo lo stupro della ragazzina di 13 anni da parte di immigrati clandestini in giovane età (figuriamoci cosa faranno da grandi) mi aspetto una ferma condanna da parte di quelle anime belle sempre pronte a predicare accoglienza e disponibilità nei confronti dei clandestini. Lo faranno? Vedremo...

FB

Egregio Dago

citta in europa con il limite di 30 km orari

Avendo lavorato per molti anni in paesi non propriamente democratici ho sempre seguito l'adagio romanesco "lo sai perché mi nonno è morto a novant'anni? Perché si faceva li c...i sua". Se tutti coloro che vogliono fare gli eroi all'estero ( vedi Ungheria) seguissero il suddetto "consiglio" non avrebbero a lamentarsi delle pessime condizioni delle carceri locali.

Cordialità

Sanvic

Caro Dago,

CONFERENZE - MEME BY EMILIANO CARLI

il limite dei 30 km/h nelle citta' riduce le vittime di incidenti, e' una buona notizia, se portiamo il limite a 10 km/h si riducono ulteriormente, se lo portiamo a zero Km/h si annullano tutte le vittime, dopotutto dopo che nessuno si muove piu' a cavallo non ci sono piu' vittime per le cadute da cavallo.

Cordialmente

Luigi_lc

Caro Dago, a proposito dello "sdoppiamento di personalità" secondo cui - come scrivevi qualche giorno fa - esiste la Meloni International e la Ducetta della Garbatella, troppo intrisa di "popolanità" e di romanità indigeste ai palatini fini, forse è proprio il provincialismo italico del circo politico-mediatico a non saper mettere il naso fuori del Raccordo Anulare.

Antonio Pochesci

Dagonzo

Ho letto l'estratto dell'articolo di pigi battista, naturalmente sul tuo sito, e sentire quello che diceva Dario Fo mi viene da dire "menomale che non c'è più".

Icj

limite di 30 km orari e impatto ambientale - dataroom

13Carissimo Dago, gli agricoltori stanno marciando su Roma, per protestare contro il governo (di destra...sovranista...ecc.ecc). Quando si dice il karma! Saluti, Il Gandi

Caro Dago, ogni giorno leggo di aziende che rinunciano alla immagine della Ferragni per promuovere il loro marchio.

Ora posso comprendere le alloccone che acquistano la qualunque purché indossata dalla ragazza, ma che aziende famose e leader di settore, guidate da manager di successo, si "appoggino" ad una influencer per promuovere i loro prodotti mi fa capire quanto il sistema produttivo e commerciale sia in profonda crisi...

FB