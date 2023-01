POSTA! - CARO DAGO, DOPO L'ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO, INIZIA L'ITER PER L'ELEZIONE DEL NUOVO CAPO DI COSA NOSTRA: PRIMARIE ONLINE FRA SEI MESI? - VORREMMO CAPIRE: MATTEO MESSINA DENARO, CAPO MAFIA LATITANTE DA TRENT'ANNI CONDANNATO IN CONTUMACIA PER STRAGI, ATTENTATI E OMICIDI, PORTATO VIA IN STATO D'ARRESTO "SENZA MANETTE" PERCHÉ RITENUTO MENO PERICOLOSO DI ENZO TORTORA?

Lettera 1

Povera Gina!

Muore nel giorno sbagliato…

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Caro Dago, dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, inizia l'iter per l'elezione del nuovo capo di Cosa Nostra: primarie online fra sei mesi?

A.Sorri

Lettera 3

Il signor Matteo Messina Denaro ha solo chiesto di andare in pensione!

E che c'è di male per uno che la lavorato per 30 anni?

Lettera 4

Caro Dago, Messina Denaro, il Pg di Caltanissetta: "Se parlasse potrebbe aprire squarci di verità". O anche raccontare una marea di balle, visto che non si tratta di un vero e proprio gentiluomo.

Maxmin

Lettera 5

Caro Dago, arresto. Matteo Messina Denaro, la presidente di "Nessuno Tocchi Caino", Rita Bernardini: "Va curato, sia occasione per focus su sanità in carcere". Senz'altro, la più grande preoccupazione degli italiani è che uno stragista, assassino, attentatore, sia trattato coi guanti bianchi e si senta amato, benvoluto e cioccolato dallo Stato. Forse prima di sparare certe enormità la signora dovrebbe mettere a focus il cervello.

spare

Diego Santini

Lettera 6

Caro Dago

“Spare”. Harry Windsor, l’ultima ruota del Carlo.

Saluti, Usbergo

Lettera 7

Dago colendissimo,

Riina, Provenzano, Messina Denaro……….. Applicando il metodo “Lombroso”, si direbbero delinquenti di mezza tacca, invece che principi del Male. Tutti e tre catturati dopo latitanze incredibilmente lunghe. Va bene che hanno potuto contare sugli “amici degli amici”. Però è il sistema Italia che non funziona.

Un sistema di norme, procedure burocratiche, professionalità inadeguate, personalismi, scarse attitudini, informazioni che non circolano, presenze “politiche”, etc che intralciano qualsiasi progresso investigativo. Così sappiamo tutto della “sguattera guatelmateca” di una signora ministro di qualche anno fa, mentre degli “amici” - che sono centinaia - non si sa niente.

Saluti da Stregatto

Lettera 8

Caro Dago. Gli italici e lo stato celebrano l'ologramma vittorioso in tv media... Mercatini... Ecc. Ecc. X la cattura del SUPERKATTIVONE DOPO 30 anni!!! (...Sti kazzi...!) . E secondo te se facessero una SERIA indagine Demoscopica gli italioti sarebbero + interessati a M. M. D. o alla diminuzione del prezzo della benzina? ( P. S. dal 5 febbraio U. E. blocca vendite gasolio russo... Vedi tu.. La mossa geniale...!!!) saluti. ALEX

Lettera 9

Dago Emerito,

tra chi non si è ripreso bene alla cattura del super boss acchiappato presso la clinica vip di Palermo evidenzio la stonata di Saviano che definisce l' attuale governo come il peggiore dell'anti mafiosità. Si dica con fermezza che MMD è stato preso per merito della poetica di Gomorra anche se non vi parla mai di vittoria delle forze di Polizia e della Magistratura, solo di ammazzamenti tra padrini. Fa più tendenza e marketing.

saluti a chi rosica anche - peprig –

Lettera 10

Caro Dago, "Il decreto migranti non fa riferimento ai veri problemi che richiamano gli arrivi dal Mediterraneo", la Cei ne chiede l'abrogazione. A nome di chi? Chi rappresenta la Cei? Da chi è stata eletta? Da Dio?

Fabrizio Mayer

Lettera 11

" Arma di distrazione di massa": scommetto, caro Dago, che prima o poi spunterà la penna rossa ed il ditino sempre alzato della maestrina per antonomasia, alias l'on. Boldrini, per sentenziare che l'arresto di Matteo Messina Denaro viene utilizzato dal Governo Meloni per distrarre i cittadini..

Antonio Pochesci

Lettera 12

Caro Dago, per apparire più filogrillina la Schlein si atteggia alla Taverna prima maniera, abbigliamento trascurato, quasi dimesso e visite dal parrucchiere distanziate di settimane. Solo che dopo un pochino la Taverna ha rivisto completamente il suo look con abiti sartoriali e curate acconciature, vedremo quanto impiegherà la Schlein a trasformarsi in una "sciura"... PS non è un attacco maschilista o sessista, solo una constatazione.

FB

Lettera 13

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Responsabili della strage a Dnipro saranno trovati". E quindi sembra dare ragione ai russi che dicono di non esser stati loro. Chi sarà stato?

Pino Valle

Lettera 14

Caro Dago, vorremmo capire: Matteo Messina Denaro, capo mafia latitante da trent'anni condannato in contumacia per stragi, attentati e omicidi, portato via in stato d'arresto "senza manette" perché ritenuto meno pericoloso di Enzo Tortora?

Furio Panetta