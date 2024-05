POSTA! - CARO DAGO, FASSINO INDAGATO PER TENTATO FURTO. FRATOIANNI E BONELLI GIÀ PRONTI PER CANDIDARLO – SINDACATI A MONFALCONE PER IL PRIMO MAGGIO. OUI, OUI, MONSIEUR FASSINO, INVECE, AVREBBE VOLUTO ESSERE CON "MON-FLACONE" CHANEL: MA AL DUTY FREE NON ERANO D'ACCORDO - UNA VOLTA SI POTEVA ANDARE AD UN CONCERTO PER CANTARE E BALLARE TUTTI INSIEME, ADESSO SI VA PER SORBIRSI PERLE DI SAGGEZZA E TETRAGGINI MORALISTICHE DA QUATTRO SOLDI…

Caro Dago, I consigli OCSE all'Italia, "misure decisive per contrastare la frode fiscale" si riferisce alle misure tipo RdC e Superbonus grilline?

FB

Caro Dago, Gaza, la Casa Bianca non vuole l'operazione a Rafah. Netanyahu non dia troppo peso a rimbam-Biden: tra qualche giorno avrà già dimenticato di averlo detto...

Neal Caffrey

Benjamin Netanyahu

Caro Dago, Oslo, uomo armato di due coltelli attacca passanti: fermato. I motivi che hanno spinto l'uomo all'attacco restano ignoti, ma secondo le prime informazioni non sarebbero legati al terrorismo. La solita filastrocca dal riflesso pavloviano: ma se non sanno nulla perché affermano seduta stante che non è terrorismo?

Piero Nuzzo

Fassino indagato per furto. Piero: "Gli occhi di Berlinguer ti guardano...".

John Reese

putin zelensky

Caro Dago, in Italia ci sono 12,5 milioni di soggetti che non versano un euro di tasse (incredibile!) Se aggiungiamo tutte le misure facilmente truffaldine (rdc, superbonus), agevolazioni varie, esenzioni, finte separazioni, e ancora evasione IVA, lavoro in nero, sono stupito che l'Italia non sia definitivamente fallita...

FB

Dago eccellente. USA: Russia usa la cloropicrina in Ucraina. Si certo. E manderanno Colin Powell a dimostrarlo...

Phantomas.

angelo bonelli e nicola fratoianni parlano di soumahoro a mezzora in piu

Caro Dago, Fassino indagato per tentato furto. Fratoianni e Bonelli già pronti per candidarlo...

FB

Caro Dago, Zelensky: "Solo in aprile 3.800 bombe e missili sull'Ucraina". Perbacco, meglio che a Gaza!

Nino

Caro Dago, Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Madrid per problemi all'anca. Eh, presto sono 23... La prostata regge ancora?

Ferguson

Dago Luminoso,

jannik sinner

La maison Dior dovrebbe chiedere al testimonial Fassino di calarsi in tasca davanti alle telecamere non più gli Chanel pulciari per le amanti una botta e via, ma il numero 22, prezzo 405,99 euro, il profumo delle Pompadour.

Giancarlo Lehner

Caro Dago,

I cantanti per mancanza di canti ci massacrano con sermoni dichiarazioni e orazioni su tutto e su di più' ,addirittura sull'elogio del fallimento ( che ci mancava,grazie !).

Sembra impossibile che una volta si potesse accendere la TV e ascoltare San Remo per le canzoni e andare ad un concerto per cantare e ballare tutti insieme,adesso si va per sorbirsi perle di saggezza e tetraggini moralistiche da quattro soldi.

Giovanna Maldasia

MEME SU PIERO FASSINO BECCATO CON UN PROFUMO IN TASCA AL DUTY FREE

Caro Dago, giustamente si protesta per i tanti morti palestinesi a Gaza.

Ma tutti questi contestatori si sono mai chiesti che fine anno fatto, quei

cento e più ostaggi israeliani, spariti nel nulla?

Per quelli solo le proteste dei familiari.

Saluti.

Cips.

Caro Dago

fortemente ridotto il reddito di cittadinanza. Istat : crescita dell'occupazione nel 2023 soprattutto i dipendenti a tempo indeterminato con 491 mila unità in più. Ma guarda un po'!

Saluti, Usbergo

Caro Dago, Fassino indagato per furto. Schlein dirà che si tratta di furto "antifascista"?

meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 5

Daniele Krumitz

Caro Dago, sindacati a Monfalcone per il Primo Maggio. Oui, oui, monsieur Fassino, invece, avrebbe voluto essere con "Mon-flacone" Chanel: ma al duty free non erano d'accordo...

Fritz

Caro Dago, eureka, eureka, trovata finalmente la panacea di tutti i mali: la dichiarazione di antifascismo della Ducetta! Si stanno però cercando l'Altare e gli officianti ai piedi dei quali si deve prostrare per confessare i suoi peccati e ricevere l'indulgenza plenaria per poter accedere - linda e pinta - nel Tempio dell'antifascismo.

Basterà però questa confessione, quasi fosse una polizza, ad assicurarci che non saranno commesse mai più infrazioni fasciste, intese come comportamenti intolleranti, prevaricatori e liberticidi, sia da lei che da chi troppo pomposamente si dichiara antifascista?

Antonio Pochesci

meme su piero fassino e il furto del profumo al duty free 1 meme sullo stipendio di piero fassino