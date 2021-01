POSTA! - CARO DAGO, IL MINISTRO FRANCESCO BOCCIA: "I PARLAMENTARI DI ITALIA VIVA SONO STATI ELETTI CON IL PD, SPERO VOGLIANO RISPETTARE LA VOLONTÀ DI QUELL'ELETTORATO, SENNÒ SI PRENDONO SEGGI DI QUELLA COMUNITÀ E SI VOTA CONTRO LA SUA VOLONTÀ". LA VOLONTÀ DEGLI ELETTORI PD ERA FARE UN GOVERNO COL M5S?

Lettera 1

Caro Dago, maltempo: a Potenza chiuse per neve tutte le scuole. Cts totalmente irresponsabile sullla pandemia? Ci pensa Dio a salvare gli studenti...

Nino

Lettera 2

Caro Dago, Delphine d'Amarzit prima donna alla guida della Borsa di Parigi. Una "Borsetta" che farà pendant con le scarpe?

Fritz

Lettera 3

Caro Dago, il ministro Francesco Boccia: "I parlamentari di Italia Viva sono stati eletti con il Pd, spero vogliano rispettare la volontà di quell'elettorato, sennò si prendono seggi di quella comunità e si vota contro la sua volontà". La volontà degli elettori Pd era fare un governo col M5S?

Di Pasquale

Lettera 4

Caro Dago, Conte alla Camera: "Per le sfide che attendono l'Italia servono la massima coesione possibile e il più ampio consenso in Parlamento. Servono un governo e forze parlamentari volenterose". Servirebbe anche un premier con gli attributi invece dell'attuale cacciaballe!

Ranio

Lettera 5

Caro Dago, Russia, l'arresto di Alexei Navalny, Joe Biden chiede l'immediata liberazione. Eh già, perché lui l'avversario preferisce eliminarlo con l'impeachment e vederlo completamente oscurato sui social.

John Reese

Lettera 6

Caro Dago, Covid, Joe Biden annuncia un piano da 100 milioni di vaccinazioni in 100 giorni e subito la Pfizer taglia del 30% le forniture all'Ue. E meno male che a Bruxelles avevano tanto festeggiato la "sconfitta" di Donald Trump. Con Sleepy Joe siamo passati da "America first" a "Europa fuck you".

Lauro Cornacchia

Lettera 7

Caro Dago, Navalny: "Mi processano in questura, è inaudito". Inaudito e che gli lascino postare video su Internet. A Trump prima di processarlo gli hanno oscurato tutti i social.

Maury

Lettera 8

Caro Dago, un 36enne ha riportato ustioni di primo e secondo grado a causa dell'esplosione della sua sigaretta elettronica. E meno male che erano le bionde classiche a fare male..

Pino Valle

Lettera 9

Caro Dago, Covid, gli spot tv del premio Oscar Tornatore per convincere gli italiani a vaccinarsi. La grandissima idea del commissario Arcuri: così gli italiani penseranno che è tutto finto come al cinema.

Stef

Lettera 10

Caro Roberto,

alla luce del disastroso derby, prega, a nome dei giallorossi, il tuttofar-male Arcuri di non tifare mai più per la Roma.

Giancarlo Lehner

Lettera 11

Caro Dago,

nel suo discorso pietoso a caccia di volontari per "il bene del Paese", ha commesso una clamorosa entrata in gamba tesa in un aspetto, come dalla nostra vituperata Costituzione, spetta soltanto al Parlamento: la Legge elettorale. Eppure, nessun politico glielo ha ancora rinfacciato.

Vediamo se glielo rinfaccia l'uomo del Colle, sempre attento a non sconfinare quando si tratta della destra, mentre ben felice di farlo se si tratta dei suoi amichetti, alla faccia della neutralità.

Forse il "Professore", che non è stato neanche eletto, non ha le idee ben chiare su questo argomento: lui è semplicemente incaricato dal Parlamento, al quale è tenuto a rendere conto, di governare il Paese. Non è il Parlamento che deve rendere conto a Conte...

Johnkoenig

Lettera 12

Dago darling, tanto rumor per nulla. Tanti "esperti" e marionette a blaterare sui media sulla sorte del governo Conte per giorni, quando é certissimo che Conte rimarrà a Palazzo Chigi. Magari con qualche variante. A forza di sentir parlare di "varianti" nel settore sanitario, adesso c'é chi teme che - dopo le varianti inglese, brasiliana, sudafricana, ecc. -, arrivi anche la variante bubbonica. E così qualche novello Boccaccio potrà scrivere il Decamerone 2021.0, in cui l'unica cosa proibita sarà l'uso di "piuttosto che" al posto di "o". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 13

Ci sarà un miracolo che San Giuseppi non sia in grado di fare? Almeno nei discorsi? Ma per favore!

Francesca

Lettera 14

Caro Dago, non capisco come il nostro presidente Mattarella possa accettare che un "oscuro avvocato", peraltro "non di prima fascia" come hanno scritto in molti, si presenti a lui nel giro di pochi mesi, come premier di un governo di destra, poi di sinistra, e ora si prospetta un governo con un PD senza...segretario e i cosiddetti big impegnati nella personale corsa al colle, i grillini con l'unica preoccupazione di tenersi stretta poltrona e stipendio a cui si aggiungono gli scarti degli altri partiti e partitini.

Se per noi questo è normale non riesco a immaginare il pensiero dei vari leader europei che si trovano davanti Conte, premier di governi di ogni colore e composizione. Ma le elezioni non sono la massima espressione di democrazia? Le fanno in Iran, Corea del Nord e perfino in molti paesi europei. Da noi sembrano vietate...

Lettera 15

Caro Dago, dopo le parole di Domenico Arcuri: "vincerà la Roma e saremo tutti più contenti", il trionfo della Lazio al derby era scontato. Federico Barbarossa

Lettera 16

L'on. Sandra Mastella, papale papale:"votero' la fiducia SENZA NULLA IN CAMBIO". In quella frase, per chi vi sa leggere, c'e' tutto: ammesso che sia vero, la sostanza non cambia. Saluti BLUE NOTE

Lettera 17

Caro Dago, crisi di governo, scrive Ugo Magri su La stampa che "se Conte chiederà la fiducia, per tirare avanti gli basterà ottenere la maggioranza dei voti espressi". Quindi se in Senato - magari per paura del Covid - si dovessero presentare in tre, a "Giuseppi" basterebbero due voti?

Martino Capicchioni

Lettera 18

Caro Dago, il "traditore/voltagabbana" Sergio De Gregorio fu pagato da Berlusconi. I "responsabili/costruttori" li pagheremo.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 19

C’è speranza per l’italia? Purtroppo sì, c’è. E fa pure il ministro.

Giuseppe Tubi

Lettera 20

Caro Dago, la proibizione di andare nelle seconde case è solo un atto di pauperizia: non dare vantaggio ai privilegiati, in realtà aiuta molto a rilassare l'assembramento cittadino e permettere una quasi normalità in sicurezza, soprattutto se la destinazione è una località poco abitata.

Da sempre le epidemie erano caratterizzate dallo spopolamento delle città e il rifugio nelle campagne, come nel Decamerone durante la peste del 1300.

Per fortuna, infine, se ne sono accorti

Lettera 21

Caro Dago, un italiano di 41 anni, Manolo Gambini, è evaso da Rebibbia. Mah, sarà anche italiano, però porta con sé una faccia da jihad.

Lettera 22

Che magia il PD, caro Dago! Ieri, nell'era ante PD, Conte veniva trattato come un rospo ( anzi un burattino nelle mani di Salvini e Di Maio come si mormorava a Bruxelles), oggi è bastato un tocco del Nazareno per trasformare il rospo in un principe. Anzi nello Statista del secolo. Antonio Pochesci

Lettera 23

Ave Dago,

Mastella dà del burino a Calenda, entrambi di area non sovranista, dirà qualcosa ?

Lettera 24

Caro Dago,

il fratello di Montalbano non farebbe meglio a chiedere a suo fratello di avere in aiuto Agostino Catarella, come consigliere al posto di Bettini? Per noi italiani, ostaggio di un partito che ha perso alle elezioni ma che vuole continuare a governare, il risultato sarebbe sicuramente migliore.

Luca

Lettera 25

Occhiuto, forzitaliota, ore 13 e 18, diretta Rai1 (18.1.2021) :

«Ce lo ha insegnato il presidente Berlusconi: vengono prima gli interessi del Paese che quelli della propria forza politica». Premio miglior battuta dei primi 20 anni del secolo XXI.

Giuseppe Tubi

Lettera 26

Caro Dago,

un certo direttore del quotidiano esperto di Fatti del giorno, ospite fisso del salotto esclusivo Lilli, colui che vede, prevede. giudica e sentenzia sempre con il ghignetto tatuato, intravede uno squallido suk se e forse alcuni del M5S si offrono all' opposizione, Dopo aver benedetto coloro che si apprestano a salire sul monopattino di Casalino per andare dove devono andare, beh il prefato non ha il dubbio che i presunti del suk non stiano cercando una gratifica extra per continuare a capire come si apra una scatola di tonno per poi passare all' Aula di Montecitorio?

Saluti - peprig -

Abbiamo pagato con le nostre tasche e sulla nostra pelle la formazione politica del M5S. Adesso che giovani ingenui sono diventati furbi ed esperti, governano come i predecessori. Potevamo risparmiarci i quasi dieci anni di formazione, il rallentamento dei processi di perfezionamento della nostra democrazia, il loro essere così inesperti: bloccando cantieri, olimpiadi e mes...

Un giorno, quando tutta la formazione sarà conclusa, allora, non avremo certo la classe politica migliorie di sempre, ma comunque abbiamo plasmato da giovani senza capacità né merito uomini delle Istituzioni. Questo processo, a mio avviso, è stato determinato dagli anticorpi della democrazia. Prima o poi faremo anche gli anticorpi della meritocrazia, ma non sarà la mia generazione a vederne i frutti.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 26

Caro Dago,

come al solito, questo governo fantoccio fa il bulletto con i deboli.

Nove pattuglie dei carabinieri per fare un verbale ad un barista che aveva aperto nonostante le restrizioni sul Covid.

Che miserabili. Quando si tratta di operare contro i delinquenti, non c'è benzina, non vi sono auto e manca persino la marca da bollo.

Ma la pazienza ha un limite, che presto questi gran figli della mignotta conosceranno.

Forti con i deboli, collusi con i potenti che vogliono la rovina economica per imporre la nuova normalità.

Vedrai, Dago, come piacerà il "nuovo umanesimo" promosso anche dal falso profeta Bergoglio, quando non si potranno più possedere beni e si verrà costretti a vivere dove decide un algoritmo di AI, che deciderà anche quale lavoro fare, quale scuola frequentare, se abitare da soli o dividere l'appartamento con qualche risorsa...

Che bel mondo che ci aspetta da qui a breve.

Bravi, mi raccomando, andrà tutto bene.

Johnkoenig

Lettera 27

Caro Dago,

Leggo sempre con piacere Natalia Aspesi, ma questa volta penso abbia cannato tanto con il suo giudizio sulla serie di Netflix.

Penso che una delle più grandi bugie tra noi donne moderne e istruite è che non tutte vorrebbero essere la super professionista, femminista, faccio tutto io! Non sai quante conosco che darebbero tutto, ma proprio tutto per fare la casalinga.

Ciò non significa essere sottomesse, ma nemmeno sognano di lavorare per €1500 al mese in ufficio e vedere i figli dopo lavoro per poche ore e vivere costantemente in bilico tra un’immagine di donna in carriera e quella di moglie e mamma. L’unica volta che io sono rimasta a casa per seguire mia figlia, mi hanno chiesto tutti perché mi stavo buttando via. Quando Ho solo preferito tenere mia figlia a casa e non mandarla al nido. Scelta che non rinnego e rivendico.

Poi non parliamo del fascino della casalinga di lusso menzionata da Aspesi: cambiare gioielli, suonare l’arpa, andare a qualche ricevimento per molte sembra una vita da sogno e che non possono ammettere che vorrebbero avere. Ecco spesso la grande cattiveria nei commenti contro quelle donne che la vita dorata ce l’hanno eccome.

Penso che si potrà parlare di femminismo quando una donna potrà davvero scegliere che fare senza sentire la pressione sociale di cosa sia giusto o sbagliato, perché altre donne lo dicono.

Saluti dalla serie Netflix,

Lisa

