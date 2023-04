POSTA! - CARO DAGO, SICURO CHE RACHELE SILVESTRI, CON LA LETTERA AL CORRIERE, NON VOLESSE PROPRIO FARE ESPLODERE IL CASO, PIÙ O MENO INCONSCIAMENTE? STRANO NESSUNO LE AVESSE DETTO CHE “UNA SMENTITA È UNA NOTIZIA DATA DUE VOLTE” (CIT. ANDREOTTI) – GIANCARLO LEHNER: “LUNGA VITA A SILVIO. AUGURIO DI ALCUNI DISINTERESSATI E DI ALTRI TERRIBILMENTE SPAVENTATI. IN MOLTI CERCHERANNO DI ACCASARSI CON ALTRI SCHIERAMENTI, MA SOLTANTO 5/6 PARLAMENTARI FORZISTI MI PARE ABBIANO QUALITÀ E SPESSORE TALI DA MERITARE DI NON ANDARE POLITICAMENTE PERDUTI…”

JOE BIDEN MANGIA UN GELATO

Caro Dago, "Dl Siccità, il Cdm dà l'ok: nasce la cabina di regia". Quindi adesso, se dovesse scarseggiare l'acqua, invece dello sciacquone tireremo la "cabina di regia"?

Antonello Risorta

Caro Dago, Casa Bianca: "Ritiro dall'Afghanistan necessario dopo il caos lasciato da Trump". Ahahah! È una bella battuta. Peccato che la ripresa del potere da parte dei talebani sia, come il mondo intero ha potuto vedere, diretta conseguenza della disastrosa strategia di ritiro del signor Biden.

GIANCARLO LEHNER

Neal Caffrey

Dago drago,

I malanni di Berlusconi dispiacciono agli amici sinceri e rendono nevrastenici quanti temono di uscire definitivamente dalla politica. Maurizio Gasparri, ad una domanda del tutto legittima sul futuro di Forza Italia, postagli dai colleghi Gianluca Fabi e Roberta Feliziani di Radio Cusano (rubrica L'Italia s'è desta), ha risposto con insulti da angiporto.

In qualche modo, però, ha risposto, perché lo scatto isterico denota e connota, appunto, virulento nervosismo riguardo al futuro del partito senza Berlusconi.

Andrea Papi

Lunga vita, perciò, a Silvio. Augurio di alcuni disinteressati e di altri terribilmente spaventati. Certo, in molti cercheranno di accasarsi con altri schieramenti, ma soltanto 5/6 parlamentari forzisti mi pare abbiano qualità e spessore tali da meritare di non andare politicamente perduti.

Giancarlo Lehner

Caro Dago, un runner 26enne è stato ucciso, pare, da un orso mentre si allenava in un bosco del Trentino. Se i fatti saranno accertati l'orso responsabile dell'aggressione verrà abbattuto. Ma come, prima riportano l'orso sul proprio territorio - perché è stato portato di proposito visto che non c'era più - e poi si lamentano se si comporta da orso? Pensavano che si sarebbe limitato a fare dei selfie coi turisti?

E.S.

LA NAVE ONG GEO BARENTS FERMA AL PORTO DI AUGUSTA

Caro Dago, solitamente siete sempre sul pezzo... ma la notizia della nostra nave Morosini in acque cino-pacifiche perché non l'avete voluta/potuta dare? Magari un gossip in meno la prossima volta!

Saluti

Elisabetta

Caro Dago, New York Times: "Carte segrete di Usa-Nato su esercito di Kiev pubblicate sui social". L'importante è che non finiscano su Tik Tok: è spiato dai cinesi...

Francesco lollobrigida guido castelli elena leonardi lucia albano rachele silvestri francesco acquaroli

Oreste Grante

Caro Dago, migranti, Geo Barents a Brindisi con 339 persone a bordo. Avanti così e alle europee la Meloni torna al 4%!

L.Abrami

Caro Dago,

sicuro che Rachele Silvestri, con la lettera al Corriere, non volesse proprio fare esplodere il caso, più o meno inconsciamente?

Strano nessuno le avesse detto che “una smentita è una notizia data due volte” (cit. Andreotti).

rachele silvestri 6

Francesca

Caro Dago allora sembra che anche la Schlein stia studiando per parlare in pubblico. Un'altra disgrazia dell'Italia: prima il ruolo e poi tutti in formazione...

Amandolfo

Caro Dago,

da l'Espresso deridono il progetto sullo stretto di Messina. È normale, il settimanale rappresenta la summa del pensiero micragnoso catto-comunista dove il denaro (altrui) è lo sterco del demonio e qualsiasi cosa (che non sia mia) è un lusso peccaminoso, diociliberi dall'innovazione.

Quindi in Italia ci siamo persi la TV via cavo, per vendere il pane pre-tagliato la GDO dovette combattere un decennio, in casa abbiamo 3 miseri kW/h e gli impianti non reggono più di 6 quando in Germania una villetta ne dispone di 63 (e vorremmo andare verso l'auto elettrica), avere una piscina significa essere additati come nemici dell'umanità.

MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI

Ma è bene che si sappia che gli studi fatti da ingegneri italiani negli anni '90 hanno portato a concepire un archetipo di ponte che da 20 anni è lo standard mondiale per ogni nuova opera, addirittura è stato coniato il termine "Messina Type" per classificarli.

Quindi la situazione è che il contribuente italiano ha finanziato studi riconosciuti a livello mondiale come lo stato dell'arte, ma il ponte rimane una chimera osteggiata dal pensiero micragnoso cattocomunista, pensiero che ha devastato ed avvilito questo povero paese negli ultimi 50 anni riducendolo ad un luna park per turisti.

colin powell.

Ossequi.

A.Francesco

Caro Dago, la notizia del giorno riguarda la famosa (?) UE che richiama l'Italia sui migranti. E la stessa UE tace sul comportamento criminale di Malta che non soccorre nessuno, ultimo scempio il natante con quasi 400 migranti cinicamente ignorati, nel 2022 ha accolto un (uno) migrante! Non vorrei che ci fossero "oscuri" motivi per non intervenire con Malta. Valige? Conti segreti? Ah saperlo!

FB

Caro Dago, New York Times: "Diffuse sui social carte segrete Usa-Nato. Piani per rafforzare l'esercito di Kiev". I documenti pubblicati includono le prossime consegne di armi, i piani strategici e lo stato di truppe e battaglioni in vista di un'offensiva contro la Russia. Se non è un piano per depistare il nemico, a questo pumto un presidente serio si dimetterebbe... Ma Biden è un clown e quindi resterà al suo posto.

silvio berlusconi e il fumo dalla testa

Sandro Celi

Non riesco a togliermi dalla mente la visione terrappiattista (o gombloddara) di Travaglio a 8 ½ che, per tentare di salvare le apparenze, si arrampica sugli specchietti per allodole mentre mima Powell, quando agita la fialetta all'Onu accusando l‘Irak di possedere armi chimiche.

Per i detrattori una dialettica di banali accuse per puntare il dito contro gli USA perché non furono trovati armi di distruzione di massa. Impresa non poco facile in un territorio che si estende su una superficie di oltre 438 000 km².

Silenzio tombale invece su fatti comprovati come ' l'iprite e l’agente nervino tabun' che Saddam faceva impiegare a Dujail, Anfal contro i curdi, Halabja e contro i civili nella città di Bassora, una guerra brutale che in otto anni, fino al 1988, ha provocato oltre un milione di vittime sole iraniane. E i criminali sarebbero Powell & company.

MARTA FASCINA

Impeto Grif

Caro Dago, oltre tremila assunzioni nella Pubblica amministrazione, di cui i due terzi (oltre 2.100) per le forze dell'ordine: carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia, capitanerie di porto e guardia costiera. Bene carabinieri e polizia, per difendere i cittadini, ma di più guardia costiera, per salvare ed accogliere più migranti, proprio non se ne sentiva il bisogno.

Arty

Caro Dago, Ucraina, sui social i piani segreti Usa-Nato per aiutare Kiev. Il Pentagono apre un'indagine. A sostegno dell'Ucraina una coalizione di pivelli imbranati! Come si fa a vincere con gente così?

guerra in ucraina combattimenti a bakhmut

Mario Canale

Certo, certo, fa chemio ma chiama e discute…chi vogliono convincere!?

Povero Silvio, finire per essere “soggetto fragile”, superato da una donna, mentre per una vita ha cercato di fare la parte del duro…sic transit gloria mundi.

Giuseppe Tubi

Caro Dago, Istat: 2022, natalità a minimo storico. Bisogna rinnovare i cataloghi, altrimenti i bimbi non si vendono!!!

Frankie