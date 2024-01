POSTA - CARO DAGO, PD, REVOCATO L'INCARICO AD ANNA MARIA BIGON: CON LA SUA ASTENSIONE AFFOSSÒ LA LEGGE SUL FINE VITA IN VENETO. EVVIVA LA LIBERTÀ DI COSCIENZA: EVIDENTEMENTE PER I DEM NON È UN "DIRITTO" DA DIFENDERE - STREPITOSA VITTORIA DI SINNER SU DJOKOVIC (LA TERZA NEGLI ULTIMI QUATTRO INCONTRI DIRETTI). BENE MA NON BENISSIMO I TIFOSI ITALIANI CHE CONTINUANO A…

mino pecorelli

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, su Mino Pecorelli, Luca Bottura senza cultura.

F.T.

Lettera 2

Dago,

Il tempismo della manifestazione pro palestina, che vorrebbero fare nello stesso giorno della giornata della memoria, la dice lunga su quanta ideologia ci sia in queste 'spontanee' manifestazioni a favore dei palestinesi. Certo Israele ci sta andando giu' pesante, ma e' hamas che ha sferrato il primo pugno.

MP

Lettera 3

gianni letta progetto citta firenze

Caro Dago, Francia: "Nostri mercenari tra i soldati ucraini? Fake news di Mosca". Ma certo. In quasi due anni di guerra abbiamo visto chiaramente che quanto a fake news sull'andamento della guerra l'Occidente non è per nulla secondo alla Russia...

Oreste Grante

Lettera 4

Caro Dago

ohh che paroloni eleganti...sulla lettera del divino Gianni Letta che annuncia l'uscita da FI... il sorcio scappa quando la nave affonda ! e qui pare a tutti evidente, ma vedremo alle prossime elezioni, che forza italia è defunta e giace ad Arcore insieme al Cav.

saluti

LB

attacco di hamas del 7 ottobre 5

Lettera 5

Caro Dago, la Corte internazionale di giustizia dell'Aja ordina a Israele di prevenire atti di genocidio a Gaza. Che vergogna! Dovrebbero ordinare a Hamas di liberare gli ostaggi!

Rob Perini

Lettera 6

Egregio Dago

Pur essendo totalmente contrario alla pena di morte mi domando come sia possibile che negli Stati Uniti nessuno abbia ancora pensato all'anestesia per giustiziare un condannato. Sembrerebbe l'uovo di Colombo...

Cordialità

Sanvic

kenneth smith

Lettera 7

Caro Dago, Donald Trump dopo l'Iowa ha vinto facilmente anche le primarie in New Hampshire? Fa nulla, scrivono "Repubblica" e "La Stampa", Biden può batterlo comunque... Non ci resta che conoscere l'opinione de "Il Manifesto" e "L'unità" per avere un punto di vista "oggettivo" e "imparziale" su cosa potrebbe accadere a novembre...

SdA

Lettera 8

Caro Dago, che bello spettacolo ha offerto il PD in Veneto! Impegnato ogni giorno ad impartire lezioni di democrazia alla "destra fascista" si ribalta su se stesso rimuovendo la consigliera Bigon, colpevole di non aver seguito le indicazioni del partito (le radici Soviet resistono ancora). Ovviamente come da copione al Nazareno non sapevano nulla!

FB

DONALD TRUMP - VITTORIA IN IOWA

Lettera 9

Caro Dago, Pd, revocato l'incarico ad Anna Maria Bigon: con la sua astensione affossò la legge sul fine vita in Veneto. Evviva la libertà di coscienza: evidentemente per i Dem non è un "diritto" da difendere...

Ugo Pinzani

Lettera 10

caro Dago,

a proposito degli insulti razzisti a Udine: allora se dico bianco di m..... ad un calciatore sono razzista pure io?

Tonyborg

Lettera 11

Dagonzo

Anna Maria Bigon

Non c'è niente di autonomo. Tutti dipendono da qualcuno o da qualcos'altro .

Icj

Lettera 12

Caro Dago, Jannik Sinner primo finalista degli Australian Open. Incontrerà un russo, Medvedev, o un tedesco, Zverev. È già tanto che non debba incontrare un ucraino, altrimenti avrebbe dovuto lasciarlo vincere!

Bibi

Lettera 13

Caro Dago,

SINNER DJOKOVIC BY OSHO

questa è una lettera Pubblicità&Progresso. Strepitosa vittoria di Sinner su Djokovic (la terza negli ultimi quattro incontri diretti). Bene ma non benissimo i tifosi italiani che continuano a sventolare la bandiera italiana al contrario, col rosso a destra. Prego le istituzioni di orchestrare una campagna-stampa per spiegare ai connazionali come è fatta la bandiera nostrana. Non facciamoci sempre riconoscere.

L’elettore triste

Lettera 14

Caro Dago, ho letto che il ministro Crosetto ha deciso di istituire una sorta di riserva nazionale. Senza difesa, non c'è libera istruzione, democrazia né libero commercio. Non so da dove abbia pescato questa profonda visione ma, se conoscesse bene gli italiani, saprebbe che la nostra riserva nazionale sarebbe composta per un buon 85% da imboscati in ufficio (anche per motivi di salute, ad esempio sciatalgie varie), ed il resto, impreparato sul campo. Valutare l'idea di ripristinare il servizio militare, probabilmente sarebbe la cosa più semplice e logica, due aggettivi che con la politica non hanno nulla da dividere. Saluti. Il Gandi

guido crosetto alla camera 6

Lettera 15

Dago,

L'idea di crosetto, che verra' sicuramente tacciato di essere un guerrafondaio, di creare una forza militare stabile, per emergenze, mi pare piu' che sensata, doverosa. Il mondo sta ribollendo e trovarsi impreparati e' da sprovveduti. E se mancano fondi, si attingano dalle spese inutili, che ne abbiamo tante.

MP