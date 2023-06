POSTA! - CARO DAGO, L’ESTATE ROMANA È DAVVERO COMINCIATA, MA SOLO PER GLI AUTISTI DELL’ATAC, CHE NON SI VEDONO IN GIRO NEMMENO PER SBAGLIO! TI RACCONTO LA MIA ODISSEA QUOTIDIANA: ABITO A BALDUINA E LAVORO IN CENTRO, E OGNI GIORNO ASPETTO ALMENO 30-40 MINUTI PER VEDER PASSARE IL PRIMO 990 DISPONIBILE. AVVISATE GUALTIERI: LA VERA TRANSIZIONE ECOLOGICA LA STIAMO FACENDO NOI CITTADINI, COSTRETTI AD ANDARE A PIEDI…

i nuovi bus ibridi di atac su instagram 2

Lettera 1

Dagosapiens, scrivo per tranquillizzare i nostri poveri studentelli. Spari pallini agli occhi della prof? Tranquillo, al massimo avrai nove in condotta invece che dieci. Accoltelli la prof? Tranquillo, anche se ti bocciano e ti cacciano dalla scuola il tuo babbino e la tua mammina diranno che non è colpa tua né colpa loro ma "del sistema”, andranno dall’avvocato, faranno ricorso e poi vedrai che il Tar ti riabiliterà.

Vittorio ProfessorAristogitone ExInFeltrito

Lettera

Caro Dago,

l’Estate Romana è davvero cominciata: non sto parlando di eventi culturali ma degli autisti dell’Atac, che non si vedono in giro nemmeno per sbaglio! Dopo un inverno passato a scioperare e a poltrire, con il sole che picchia forte i poverini sono debilitati e se ne stanno evidentemente al fresco di qualche ufficio con l’aria condizionata. Non si spiega altrimenti come mai, da ormai qualche settimana, i già biblici tempi di attesa dei puzzolenti e marcescibili autobus della Capitale si siano prolungati all’infinito.

ROBERTO GUALTIERI - SINDACO DI ROMA

Ti racconto la mia odissea quotidiana: abito a Balduina e lavoro in Centro, e ormai aspetto almeno 30-40 minuti ogni mattina per vedere sopraggiungere all’orizzonte il primo 990. Il tutto mentre su Instagram la società annuncia fantastici nuovi mezzi ibridi: “una nuova grande flotta entro l’estate”.

Avvisate Gualtieri che con la transizione ecologica può stare tranquillo: la stiamo già mettendo in pratica da soli, noi cittadini, costretti ad andare a piedi. Se non altro, non inquiniamo.

Firmato: M., una tua fedele lettrice

il coltello e la pistola finta usati dallo studente ad abbiategrasso

Lettera 3

Dago colendissimo,

preoccupanti scricchiolìi della società italiana oramai iperburocratizzata nell’anima.

Segnale 1: la scuola boccia ed espelle il ragazzino demente che ha accoltellato la professoressa. La famiglia - guardandosene bene dal porgere le proprie scuse alla vittima - annuncia il ricorso al Tar. L’avvocato, invece di farsi una sonora risata, procede. Evidentemente ritiene che in certi ambiti, il buon senso si sia molto attenuato.

ROVIGO - PROFESSORESSA COLPITA CON UN FUCILE AD ARIA COMPRESSA IN AULA

Segnale 2: i ragazzini dementi che hanno sparato pallini alla professoressa - a cui nessuna delle famiglie ha porto le scuse- sono stati trionfalmente promossi, per giunta con un buon voto di condotta. Avvertite Nordio che sussiste un caso (vero) di abuso di ufficio da parte di un consiglio di classe.

Saluti da Stregatto

PS Segnale 3: i ragazzini assassini di Secondigliano. A quando gli inviti ad “Amici” o a “X-Factor”?

Lettera 4

Caro Dago, Kiev: "La nostra forza principale non è stata ancora dispiegata". Aspettano che i russi esauriscano i microchip da frigoriferi e lavastoviglie?

IL SOMMERGIBILE TITAN - MEME BY HIPDEM

RP

Lettera 5

Caro Dago, abbiamo perso il senso della misura: con tutta la gente che ogni minuto muore per fame, guerre e malattie, noi occidentali ci siamo occupati per tre giorni di cinque ricconi kamikaze (o, forse, "kapikaze") affondati a 4.000 metri? "Ma che, davero?" direbbero a Roma...

Il Gatto Giacomino

Lettera 6

Caro Dago, Biden: "Le mie parole su Xi dittatore? Escludo conseguenze". Sleepy Joe irrecuperabile: ormai vive in un universo tutto suo...

Marino Pascolo

Lettera 7

Caro Dago, Cnn: "Usa delusi dalle prime fasi del contrattacco ucraino Non sta soddisfacendo le aspettative su nessun fronte". Governanti occidentali più stupidi dei followers di uno YouTuber! Pensavano che l'ex comico ucraino avrebbe vinto la guerra col servizio su Vogue?

Sasha

Lettera 8

Caro Dago, il MES?

Massì, indebitiamoci ancora di più, che un debito pubblico di 2.500.000.000.000,00 euro su cui si pagano (i cittadini regolari) interessi e capitale alle scadenze previste... è poco. A proposito, l'ho scritta bene duemilacinquecento miliardi? Leo Sclavo

Lettera 9

Caro Dago, subito dopo la riforma della giustizia parte un'inchiesta penale che coinvlge l'ex deputato leghista Pini, Report attacca la Santanché e le agenzie di rating minacciano l'Italia se non approva il mes: solo coincidenze o dietro c'è qualcosa di più? Grazie e buon lavoro, Nicola

Lettera 10

Caro Dago,

fiumi di parole verranno dette e scritte relativamente alla disgrazia

del Titan, ma secondo me l'unica mancanza non evidenziata ancora da

nessuno è che nessuno aveva fatto un collaudo non distruttivo del

manufatto. Se questo doveva resistere a 4000 m ( 400 atmosfere) avrebbe

dovuto essere stato portato almeno a 6000 - 7000 m verificando i

cedimenti della struttura e quindi comprendendo quanto margine ci

sarebbe stato. In secondo luogo, se si tratta di cedimento della

struttura, esso sarebbe avvenuto per affaticamento a causa delle varie

uscite senza controllo della struttura.. Le critiche sulla qualità e

provenienza dei dispositivi impiegati sono semplicemente polemiche inutili.

Grazie.

Gianfranco.

Lettera 11

Caro Dago,

Avvisa Giorgia Meloni di non credere che se cade il governo si vada a votare.

Ciao! Andrea

Lettera 12

Caro Dago,

bisogna iniziare a dubitare che Gravina sappia parlare, ogni volta che c’è bisogno del suo intervento diventa un cartonato. Le malelingue dicono che la sua unica capacità ,è stata portare al ristorante in terra abruzzese , il potere che fu. È ora di cambiarlo non ha fatto mai niente per il calcio Italiano da presidente. Francamente non se ne può più.

Giovanni Brera fu Carlo

Lettera 13

Caro Dago, l'Ue a Musk: "Twitter rafforzi le sue risorse entro il 25 agosto". Invece che di quel che viene scritto sui social, Bruxelles dovrebbe occuparsi che, con la scusa della messa in scena dei naufragi, in Europa non entrino cani e porci, come sta succedendo 365 giorni all'anno!

Nick Morsi

Lettera 14

titan sommergibile

Caro Dago, il Titan, il sommergibile imploso nel tentativo di raggiungere il relitto più famoso della storia a 3.800 metri di profondità nell'oceano, era un mezzo costruito in economia - con luci acquistate in un negozio di articoli da campeggio - e guidato con un banale joystick per videogiochi, di 13 anni fa, del valore di 50 euro. Normale quindi che sia colato a picco. E quindi una storia totalmente diversa dai resti del transatlantico che i 5 passeggeri volevano raggiumgere: il Titanic, presentato all'epoca come "la massima espressione della tecnologia navale del tempo". E infatti, al viaggio inaugurale...

Gripp

Lettera 15

Esimio Dago,

giorgia meloni contro il mes

secondo l'avvocato, accoltellare un'insegnante non è un motivo sufficiente per essere espulsi dalla scuola né, tantomeno, per essere bocciati. Una domanda all'avvocato: compiere una strage con un fucile d'assalto (come purtroppo avviene spesso nelle scuole statunitensi) sarebbe un motivo sufficiente per essere almeno bocciati?

Bobo

Lettera 16

Dago,

Bene fa la Meloni a non ratificare il MES. Una trappola per topi, gli stati che ne avessero bisogno sarebbero spacciati, vedi grecia. E ti ricattano pure se non lo ratifichi. Alla faccia della liberta'.

MP

Lettera 17

Caro Dago, in Italia non c'è una opposizione credibile ma anche il governo non scherza! C'è una Lega i cui componenti sono continuamente sfiorati da inchieste e per far vedere che conta qualcosa provoca sgambetti all'esecutivo. FI resta il partito dei segnalati, raccomandati e...assenteisti cronici. A questo punto meglio davvero il voto....

FB

Lettera 18

jill biden narendra modi joe biden

Si parla tanto delle gaffe di Biden. Ma se facessimo una lista che dire del Trump-one con la dentiera in bella mostra mentre gli fa via col vento il riporto color carota del Tennessee mentre sale le scale dell'Air force one con la carta igienica attaccata sotto al piede? O quando chiama "Mozzarella' il presidente Mattarella sostenendo che Usa e Italia siano alleati dai tempi dell'impero romano? E non si possono relegare nel dimenticatio le figure di palta del ras del Cremlino con la coperta del nonno alla parata militare e le promesse di una batteria di pentole, la coperta in lana merinos e la bicicletta con cambio shimano per ogni russo che sostiene la guerra in Ucraina...!

TRACCIA DELLA PRIMA PROVA DELLA MATURITA 2023 - LETTERA AL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI

Impeto Grif

Lettera 19

Caro Dago,

se i candidati all'esame della patente di guida fossero promossi nella percentuale media del 99,8% dei candidati ci sarebbe sicuramente di che preoccuparsi a circolare sulle nostre strade.

Per contro sono attualmente in svolgimento gli esami di maturità che, si sa sin d'ora, porteranno a promuovere circa il 99,8% dei candidati (lo 0,2% che non supererà l'esame verrà bocciato non perché non conosca le materie d'esame ma per altri motivi) e nessuno si rende conto che un esame che porta a simili risultati di promossi non è una cosa seria e che, se fosse abolito, nessuno ne sentirebbe la mancanza.

videomessaggio di giorgia meloni per i maturandi

Va anche segnalato che l'esame di maturità attribuisce i migliori voti nelle zone del paese dove le prove INVALSI indicano una minor conoscenza delle materie rispetto ad altre zone per cui l'esame di maturità, per come è svolto attualmente, oltre che inutile appare oltremodo bugiardo nella valutazione degli studenti.

La nostra scuola ha rinunciato alla funzione di insegnare, promuove tutti, zittendo in tal modo gli studenti ed i loro genitori ( cosa pretendono più della promozione garantita a tutti ?) ed assicura il lavoro a centinaia di migliaia di insegnanti e personale ausiliario.

Nel mondo della scuola, sembra che tutto vada bene, madama la marchesa.

Pietro Volpi

Lettera 20

Dago,

Non ci sono parole per commentare la promozione dei due stupidi che hanno sparato, per fortuna a salve, alla loro insegnante. Fino a che la loro sara' considerata, dagli adulti, una 'bravata' non c'e' speranza di futuro.

MP