Lettera 1

VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV

Caro Dago, Kiev: "La controffensiva potrebbe cominciare in estate" . Ma certo, meglio aspettare che i piani completi e dettagliati escano sui social...

Tom Schusterstich

Lettera 2

Caro Dago,

Le baby gangs che terrorizzano le citta' girando armate di coltelli ,minacciando e menando con violenza inaudita per rapinare o anche solo per il gusto di sopraffare i piu' deboli e indifesi sono composte da quegli adolescenti "così sensibili" da non poter affrontare la scuola che pretende di giudicare la loro preparazione assegnando dei voti ?

elon musk intelligenza artificiale

Ma cosa ci stiamo raccontando ?!

Giovanna Maldasia

Lettera 3

Caro Dago, il tribunale di Trapani ha condannato l'ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello a 12 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Speriamo almeno che sia antifascista!

Theo

Lettera 4

Caro Dago, migranti, potenziate le espulsioni. Il solito metodo del foglio di carta con scritto "Devi andare via"?

Ice Nine

BARCHINO CON MIGRANTI AL LARGO DI MALTA

Lettera 5

Caro Dago, Elon Musk: "Il personale di Twitter ridotto da 8.000 a 1.500 addetti". Un'operazione che il Ceo di Tesla e SpaceX ha definito "dolorosa". Chiederlo può sembrare sconveniente, però se la baracca va avanti lo stesso significa che 6.500 persone erano "superflue"?

Ranio

Lettera 6

Caro Dago, Meloni: "Approvato un disegno di legge per contrastare i sempre più frequenti fenomeni di vandalismo che colpiscono i nostri beni culturali aggiungendo sanzioni amministrative a quelle penali. Chi danneggia il nostro patrimonio artistico non può e non deve farla franca". Quindi, da ora in poi, giocare con la vernice sui monumenti sarà alla portata solo dei figli di papà: i figli di putt*na sono avvisati!

Claudio Coretti

Lettera 7

LA RISPOSTA DI CHATGPT A CHI CHIEDE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Caro Dago,

Incuriosito dal chiacchiericcio attorno all’intelligenza artificiale, ho trascorso l’ultima settimana collegato con ChatGPT disabilitato per gli utenti in Italia ( ma io ho usato il VPN) e credo di essere in grado di fare qualche considerazione:

E’ veloce ma attendibile al 50%

Abbiamo parlato di dimensioni dell’Universo, fisica quantistica, Prezzolini intellettuale di destra, il noema, gli ho chiesto se c’era la canzone Ruby di Ray Charles in un film di Fellini e ha risposto NO. Quando l’ho corretta si è scusata e ha detto che si trova in Boccaccio 70 l’episodio del professore interpretato da Alberto Sordi.

Si corregge immediatamente e si scusa.

LA NAVE ONG GEO BARENTS FERMA AL PORTO DI AUGUSTA

Cade nelle trappole. Per esempio: se in una corsa podistica sorpasso il secondo in quale posizione mi trovo? Sbaglia se chiedi con i presupposti sbagliati. Per esempio ho chiesto: Nel 24° libro dell’odissea quando Atena predice la morte di Ulisse in un paese dove non mangiano pane salato, con cosa scambia il suo remo Odisseo?

La macchina ha risposto con un termine inglese che vuol dire ventaglio perché forse non ha nel database la traduzione del 1924 che dice che è un ventlabro. Non solo, la predizione la fa Tiresia nel canto XI e se tu correggi con una fake lei rifà l’articolo e se tu lo approvi lo archivia. Quindi forse è suscettibile alle fake news. Le ho chiesto se l’umanità ha scritto prima i numeri o le parole e mi ha risposto: prima le parole. L’ho corretta e si è scusata e mi ha scritto il giorno dopo: prima i numeri. L’ho corretta e si è scusata e mi ha detto che non si può determinare. Ho postato documenti inerenti gli scavi della prof. Marcella Frangipane ad Arslantepe e la macchina ha corretto il suo articolo dicendo che viene prima la scrittura dei numeri.

open al chat gpt

Conclusioni: tra qualche anno avrà imparato dai suoi errori ma sarà attendibile al 70% perché chiunque può imbrogliare.

Cordialità

Aldo Vincent

Lettera 8

Caro Dago, "figli" coppie gay, la procura di Padova chiede gli atti delle iscrizioni all'anagrafe. Si tratta dei casi di 32 bambini, tutti di coppie di mamme per cui il Tribunale potrebbe decidere la nullità della firma del sindaco Sergio Giordani. Follia pura questa dei sindaci Pd! È come se l'occupante abusivo di un appartamento si presentasse al Catasto e, asserendo che lui abita lì da tempo, pretendesse la registrazione dello stesso come sua proprietà e un funzionario assecondasse tale richiesta.

Baldassarre Chilmeni

UTERO AFFITTO

Lettera 9

Caro Dago,

sono agnostico militante, eternamente memore della breccia di Porta Pia, tuttavia, non mi garba, anzi mi disturba, che si citi una fonte improbabile (un criminale contiguo alla banda della Magliana), per sparare una seconda volta e, da morto, su Wojtyla.

Giovanni Paolo II trattato come papa Formoso, dunque, a riprova che la barbarie moderna non ha nulla da invidiare ai secoli bui.

I mandanti, comunque, sono i soliti nipotini di Stalin, che non perdonano al papa polacco d'avere decisamente contribuito al disvelamento dell'imbroglio leninista ed al crollo del comunismo.

karol wojtyla con i bambini 2

Solidarnosc, la classe operaia polacca e Wojtyla furono la miccia che fece esplodere la parte colonizzata del Vecchio Continente, liberandola dalla povertà, dal regime poliziesco, dallo sfruttamento, dall'annuale contributo in denaro al Pci, insomma dal nazional-imperialismo dei sovietici.

Credo che meritino gratitudine e rispetto.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago,altro che dichiarare lo stato di emergenza:scortando pescherecci stracarichi e recuperando migliaia di migranti nelle varie Sar del Mediterraneo,senza annunciarlo, il governo ha inaugurato l'operazione Sophia 2.0.Dato che a differenza della prima, che era targata UE,questa è solo italiana ,suggerirei di chiamarla Operazione Sophia Scicolone,in onore della nostra grandissima attrice.

Andrea Papi

Paloma

Lettera 11

Caro Dago, Fmi: "Clima è minaccia esistenziale, serve azione urgente. Se le politiche resteranno invariate, le emissioni aumenteranno". Non è detto. Magari scoppia una guerra nucleare (molti stanno operando in tal senso...), la popolazione mondiale si riduce del 75% e il problema sarebbe "risolto"...

Marino Pascolo

Lettera 12

Dago,

Che gli orsi in trentino siano troppi e' palese. Ma chi li ha voluti e non controllati? Prendiamocela con lui e non solo con gli orsi. Poi l'orso che uccide verra' abbattuto e per l'umano che assassina ci sara', forse, l'ergastolo. Non si tratta di essere animalisti, ma di non credersi superiori a tutto e tutti.

MP

TRENTINO - UN ORSO SI ARRAMPICA SUL BALCONE

Lettera 13

ORBAN CALA LA MASCHERA: ORMAI NON NASCONDE PIÙ DI ESSERE IL CAVALLO DI TROIA DI PUTIN IN EUROPA. Che strani questi ungheresi! Quando erano nell'orbita sovietica erano filo occidentali, ora che sono nell'orbita occidentale sono filorussi!! Carlo Leonardi.

Lettera 14

Caro Dago, il mitico (per lui) Calenda ha dimostrato di avere la stoffa del leader! Prima "impedisce" a Renzi e alla Boschi di lasciare la politica, come avevano promesso, facendoli eleggere ancora una volta in parlamento. I due per rungraziarlo hanno continuato a fare i propri comodi, uno girando il mondo e fatturando milioni, l'altra facendosi fotografare a feste e party con l'eterno fidanzato, ignorando partito e istituzioni! In aggiunta le poche poltrone di potere disponibili sono andate proprio al minipartito di Renzi! Ora c'è da spartirsi il tesoretto che Renzi ovviamente non vuole mollare. Davvero un bel volpino Calenda!

FB

vladimir putin viktor orban 1

Lettera 15

Caro Dago

Repubblica mette in prima pagina l’assunzione

Della figlia di Fini da parte di Rocca…

Ma davvero???? Vogliamo ricordare

Il poltronificio che era la regione Lazio con

Zingaretti…!!??

Per rimanere in tema…ma quanto je rode…

Saluti

LB

Lettera 16

caro Dago

mettiamo che milioni di elettori domandano a chat GPT consiglio per quale partito votare, o per quale presidente votare....mettiamo che i giudici domandano consiglio a chat GPT per come giudicare in un processo, o un governo chieda se una guerra sarebbe vittoriosa o perdente.......queste e mille altre simili, sono domande inquietanti, e mi piacerebbe avere una risposta (e non proveniente da chat GPT).

Lorenzo B.

MATTEO RENZI E CARLO CALENDA

Lettera 17

Caro Dago, Cia: "La Russia rischia di diventare una colonia economica cinese". Il boomerang dell'ideona delle sanzioni: pensavano che i russi si sarebbero lasciati morire di fame?

J.R.

Lettera 18

Caro Dago Forze Speciali NATO in Ucraina? E perché no: 1) si spiegano tanti "successi" 2) gli ucraini sono diventati bravi in tempi brevissimi 3) gli ucraini si addestravano da tempo.

Amandolfo