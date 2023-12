POSTA! - CHE LA SCRITTRICE VALERIO, IN MERITO AI FEMMINICIDI, DICA CHE LA SOCIETA' CHE E' STATA COSTRUITA VADA RIPENSATA, ASSUME IL TONO DI UN DISCORSO VUOTO. E GLI OMICIDI, LE VOLENZE GENERICHE, LE RAPINE, LE TRUFFE, GLI INFANTICIDI, I PARRICIDI? TUTTO NON VA BENE, QUANDO SI TRATTA DI PREVARICAZIONE, COLPEVOLIZZARE TUTTI I MASCHI E' GENERICO, SA DI CACCIA ALL'UNTORE. LA RESPONSABILITA' E' INDIVIDUALE, ANCHE PER QUELLO CHE SI SCRIVE E SI VUOLE DIFFONDERE…

Riceviamo e pubblichiamo:

IL PANDOROGATE DI CHIARA FERRAGNI - VIGNETTA DI MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO

Lettera 1

Caro Dago, la Ferragni è caduta sul Pandoro. Sempre meglio di quella concorrente del "Rischiatutto" di Mike Bongiorno "caduta sull'uccello"...

Berto

Lettera 2

Caro Dago, Ue: "Attacco russo all'Ucraina vile e indiscriminato". Ma non hanno sempre detto che vile è chi discrimina?

Sandro Celi

Lettera 3

Caro Dago, Milleproroghe, aumentano del 2,3% le tariffe autostradali. Come dire: andate a piedi che inquinate meno!

A.Sorri

Lettera 4

Caro Dago, Zelensky: "110 missili russi sull'Ucraina, risponderemo". Visto il personaggio, potremmo dare una mano inviando i botti di Capodanno non a norma sequestrati in questi giorni...

Volodymyr Zelensky

Lucio Breve

Lettera 5

Ma Chiara Valerio, Valerio di nome e Chiara di cognome?

Giovanni

Lettera 6

Addio,cartelle esattoriali sorgenti dall'acque,ed elevate al cielo;versamenti Inps inuguali,noti a chi è cresciuto tra voi e impressi nella mente del commercialista, non meno che lo sia l'aspetto incazzato de' tuoi familiari; versamenti de' quali si distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche del'Agenzia delle Entrate; bollette sparse e biancheggianti sul pendio, che non pagheremo più, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana! Ma a dicembre chiudiamo la Partita IVA.

Signoramia

Lettera 7

MES KETA - MEME BY EMILIANO CARLI

Con il camioncino carico di regali arrivato alla Presidente del Consiglio, a casa per malattia si sarà divertita almeno ad aprire i pacchi.

Francesca

Lettera 8

Caro Dago, Chiara Ferragni pronta a collaborare con i magistrati. Vuole far "beneficenza" anche per le toghe?

Theo

Lettera 9

Caro Dago, previsioni meteo,

rimandata l'ondata di maltempo per Capodanno: previste nubi con piogge isolate. Saggia decisione! La facciamo Il 4 gennaio assieme alla conferenza stampa della Meloni?

John Doe Junior

Lettera 10

Meloni deve ribellarsi contro libero, ma che problemi hanno le donne della Sinistra Italiana? Certo che questa opposizione fa pietà , ogni giorno a sfornare minchiate prive di senso e contenuti

SOUPAHNDORO - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 11

Caro Dago, il no del governo Meloni al MES sta suscitando interessanti discussioni e analisi. In primo luogo il "no" del maggiore partito di opposizione il M5S, il PD non è un partito ma una sigla che racchiude più partiti molto rissosi, e non può essere preso in considerazione.

Ma l'aspetto più interessante è l'atteggiamento della Meloni stessa, o è incosciente sui rischi che questa posizione può portare all'Italia o è consapevole di aver sentito un odore (Lucarelli dixit) sul fatto che gli italiani sono scettici su quello che sta bene all'Europa, soprattutto a Germania e Francia, ma penalizza sempre l'Italia. Staremo a vedere nelle prossime settimane e soprattutto alle Europee.

FB

Lettera 12

Caro Dago

ANTONIO TAJANI E L ADDIO AL SUPERBONUS - VIGNETTA DI GIANNELLI

in riferimento al superbonus 110%, il governo si farà carico del 70% dell’onere. Il restante 40% sarà da richiedere direttamente a Giuseppe Conte.

Saluti, Usbergo

Lettera 13

Egregio Dago,

con sollievo ho appreso che anche questo fine/inizio anno i pedaggi autostradali saranno aumentati. Per fortuna tutti i governi, indipendentemente dal colore, pensano ai poveri concessionari e non li lasciano soffrire ingiustamente.

Cordialità e Auguri

Sanvic

P.S.

Prendendo parte ad un funerale ho scoperto che il patriarcato esiste! Mai visto una donna tra gli addetti alle pompe funebri.

Lettera 14

GIORGIA MELONI RINVIA DI NUOVO LA CONFERENZA STAMPA - VIGNETTA BY NATANGELO

Dago,

Che la scrittrice Valerio, in merito ai femminicidi, dica che la societa' che e' stata costruita vada ripensata, assume il tono di un discorso vuoto. E gli omicidi, le volenze generiche, le rapine, le truffe, gli infanticidi, i parricidi? Tutto non va bene, quando si tratta di prevaricazione, colpevolizzare tutti i maschi e' generico, sa di caccia all'untore. La responsabilita' e' individuale, anche per quello che si scrive e si vuole diffondere.

MP

Lettera 15

Caro Dago, non riesco ad immaginare i tormenti del presidente Mattarella alle prese con il discorso di fine anno! Cosa dire ai poveri (purtroppo in senso esteso) italiani alle prese con un governo dalle decisioni indecifrabili e una opposizione che non ha ancora compreso il suo ruolo? A questo punto basterebbe solo una parola....Auguri!!! (Con il sottotesto vededevela da soli...)

FB

Lettera 16

Caro Dago,

lavinia mennuni 44

Hanno suscitato non poche polemiche le parole della senatrice Mennuni di FDI, sulla maternità. Ovviamente la sinistra ha colto la palla al balzo, sostenendo che la maternità non è un dovere e non è una missione e la donna deve sentirsi libera di scegliere se fare un figlio o meno. Però, guarda caso se la maternità riguarda le coppie di omosessuali, allora lì diventa un diritto, un dovere ed una missione!

Un caro saluto e buon 2024.

Mary

Lettera 17

Caro Dago, Beppe Grillo ha preso lucciole per lanterne. Internet non è nato per "migliorare la comunicazione". È nato per renderla facile ed immediata. E ha centrato in pieno l'obiettivo, tanto è vero che seduti nel salotto di casa possiamo raggiungere qualunque luogo del mondo.

Nino

Lettera 18

SUPERBONUS 110

Dago Lux,

Da astensionista militante, giuro che darò il mio voto e mi farò tenace agit-prop del governo che varerà la riforma strutturale della giustizia. Al momento, constato che financo i corollari marginali richiesti dalla Ue, tipo il doveroso riconoscimento dei diritti dei giudici di pace, vengono promessi, per essere, subito dopo, cancellati. Insomma, il governo Meloni non possiede gli attributi, non dico per rivoltare come un calzino la casta faraonica togata, ma nemmeno per spettinarla.

Giancarlo Lehner

Lettera 19

Caro Dago,

DATI SUL SUPERBONUS

non concordo con il lettore che sostiene che il colpevole di tutto quello che non funziona nel nostro paese non sia la burocrazia ma sia il burocrate. Il colpevole di tutto questo è, a mio avviso, il parlamento italiano che sfornando decine di leggi e relativi regolamenti all’anno toglie di fatto la libertà ai cittadini.

Per cui, qualsiasi cosa si voglia fare, è indispensabile richiedere ed ottenere preventivamente permessi, licenze, autorizzazioni, pareri preventivi etc. etc.

E qui entra in funzione la burocrazia o, se preferiamo, il burocrate.

Sono infatti le leggi dello stato che permettono alla burocrazia od ai burocrati, non vedo una sostanziale differenza fra le due parole, di montare in cattedra e di rendere difficile la realizzazione di una qualsiasi cosa.

MEME SU GIUSEPPE CONTE E SUPERBONUS BY USBERGO

Stando così le cose, alcuni burocrati approfittano della posizione di forza che la legge attribuisce loro elargendo o non elargendo con facilità o con difficoltà le licenze, i permessi, le autorizzazioni ed i pareri necessari per fare quello che si vuol fare.

Il burocrate può fermare tutto.

Ma il mandante è il parlamento o, se si preferisce, i partiti che fanno le leggi in parlamento.

Pietro Volpi