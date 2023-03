POSTA! - COME FACEVA COSPITO IN REGIME DI 41 BIS A PARLARE CON IL BOSS DELLA ‘NDRANGHETA, FRANCESCO PRESTA, NEL CARCERE DI SASSARI E A CONDIVIDERE L'ORA D'ARIA CON ALTRI TRE MAFIOSI? LA RATIO DI QUESTA NORMA NON DOVREBBE ESSERE QUELLA DI IMPEDIRE DI POTER COMUNICARE TRA DETENUTI? SE QUESTA NORMA NON FUNZIONA, CHE SENSO HA CHIEDERE O RESPINGERE LA RICHIESTA DI REVOCA DEL REGIME DI CARCERE DURO?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, tragedia di Cutro. "Preoccupante" l'omaggio silenzioso di Mattarella alle bare dei migranti a Crotone. Sarà in accordo o in disaccordo col Governo? Nel secondo caso sarei sicuro di aver votato giusto.

J.N.

Lettera 2

Caro Dago, Giorgia Meloni ad Abu Dhabi per rilanciare le relazioni tra Italia ed Emirati. A cosa ci servono gli Emirati se abbiamo già gli immigrati?

Mich

Lettera 3

Caro Dago,

A una ragazza sono state amputate gambe e braccia ,a un uomo il pisello :

In entrambi casi per una diagnosi sbagliata di tumore inesistente .

Il ricco signore che quando era al governo operava per un sistema sanitario privato sul modello americano e ha iniziato lo smantellamento della sanita' pubblica ancora ha il coraggio di parlare.......

Giovanna Maldasia

Lettera 4

Caro Dago, "Quel sorrisetto del cazzo di Travaglio, che potrebbe avere solo uno stronzo". Marco Travaglio risponde a Elly Schlein: "Quel sorrisetto da stronzo lo detesto anch’io, ma mi esce sempre fuori quando mi confronto con uno stronzo o una stronzata". E allora chissà che dramma quando si fa barba alla mattina!!!

Greg

Lettera 5

Dago colendissimo,

la richiesta di invio a giudizio da parte del procuratore di Bergamo di Conte, Speranza, Fontana etc. è pregna di un grave errore metodologico. Il rinvio a giudizio va chiesto per tutti gli elettori italiani. Che pervicacemente di volta in volta eleggono personaggi già in partenza abbastanza scarsi per gestire la ordinaria amministrazione. Quando poi la città brucia, chi mandi a spegnere l’incendio? I travet della politica? Che il virus se li beve con il cappuccino?

Saluti da Stregatto

PS: Dal primo lotto di potenziali imputati, manca Grillo, il gran sciamannato che ha inventato Conte.

Lettera 6

Caro Dago, a margine del G20 a New Delhi, il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov si sono parlati di persona per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina. Biden ha messo la testa a posto e pensa che sia ora di iniziare a tagliare i viveri al pupazzo Zelensky?

Max.A.

Lettera 7

Caro Dago, ahi ahi ahi! Per Zelensky si mette male. Al G20 dei ministri degli Esteri a New Delhi, il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo hanno ricominciato a parlarsi. E di certo l'argomento non sarà stato l'imminente consegna degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles...

Camillo Geronimus

Lettera 8

Dago squisitissimo.

L'oligarca Russo Oleg Deripaska: " Dall'anno prossimo in Russia non ci saranno più soldi". Beati loro. Qui da noi è già anni che non se ne vedono...

Cordialità Phantomas.

Lettera 9

Caro Dago, nei supermercati inglesi nom si trova più la verdura? È un'ottima notizia. Così si va meno al bagno e s'inquina di meno!

Gripp

Lettera 10

Caro Dago, il programma numismatico 2023 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dedica una serie di monete ai fumetti. Si inizia con il mitico Diabolik, prima moneta dedicata a Eva Kant. Una moneta dedicata al re del crimine e compagna, mentre il politically correct obbliga a cambiare parole e pigmentazione dei personaggi di libri e favole e negli Stati Uniti abbattono le statue di Cristoforo Colombo?

Pino Valle

Lettera 11

Un momento di riflessione poetica davvero toccante a "Belve" durante un'intervista alla Oxa. La Fagnani non solo gioca a mantenere il controllo delle cose ma galoppa così tanto con la fantasia da farci sapere che si sente tanto sexy. Me la immagino scabrosa nel talamo come una tigre del Bengala che non vede l'ora di sbranarsi quel formaggino di Mentana in braghettoni, che non ha affatto una sessulità monotona come si crede in giro...

Impeto Grif

Lettera 12

Caro Dago, il senatore Pd Bruno Astorre è morto lanciandosi dalla finestra del suo ufficio, al quarto piano di Palazzo Cenci. Già qualche giorno fa, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe tentato il suicidio, senza però riuscirci. Ma come si fa a lasciare sola una persona che ha tentato di ammazzarsi pochi giorni prima? In che Paese viviamo? Davanti a fatti così, la "gramde commozione" per i migranti morti nel tragico naufragio davanti alle coste calabresi assume la connotazione di una sceneggiata ipocrita.

Lettera 13

Come faceva Cospito in regime di 41 Bis a parlare con Francesco Presta, il boss della ‘ndrangheta, nel carcere di Sassari e a condividere l'ora d'aria con altri tre mafiosi? La ratio di questa norma non dovrebbe essere quella di impedire di poter comunicare tra detenuti? Se questa norma non funziona (spero di sbagliarmi su Messina Denaro) nella non previsione di una fattispecie, che senso ha "essere pronti a morire per l'abolizione del 41 bis", chiedere o respingere la richiesta di revoca del regime di carcere duro presentata dall'avvocato di Cospito e far salire la tensione e gli scontri fra anarchici e le forze dell'ordine?

Impeto Grif

Lettera 14

Caro Dago, chissà se vi sono state delle responsabilità per quanto successo nel bergamasco durante il Covid. Di certo è difficile da credere che chi doveva arrestare Messina Denaro - pur con tutte le "coperture" che può avere avuto - non lo abbia fatto per 30 lunghissimi anni...

SL

Lettera 15

Caro Dago, Scholz si recherà in giornata in visita alla Casa Bianca per un incontro privato con Biden. Entrambi sono diventati sempre più espliciti riguardo alle loro preoccupazioni che la Cina possa fornire armi alla Russia. Il mondo è bello perché è vario. Se vi sono più opinioni vuol dire che il mondo è ancora una grande "democrazia". Ci sarebbe da preoccuparsi se tutti la pensassero allo stesso modo.

Lettera 16

Caro Dago, inchiesta Covid, Conte: "Ci sono delle verifiche giudiziarie in corso, ben vengano. Risponderò nelle sedi opportune ma non vi aspettate da me show mediatici". Vuol dare un dispiacere all'appassionato di processi tv Marco Travaglio?

Ranio

Lettera 17

Caro Dago, Bersani "il comunismo è morto ma l'anticomunismo vive alla grande". Dimentica di dire che il fascismo è morto e che l'antifascimo è

l'unico programma politico della sinistra.

FB

