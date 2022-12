POSTA! - DOPO LA SUOCERA INDAGATA ANCHE LA MOGLIE DI SOUMAHORO, LILIANE MUREKATETE. AD ABOUBAKAR NON RESTA CHE ATTACCARSI AL KATETERE – CARO DAGO, LE RECENTI VICENDE CHE COINVOLGONO LA POLITICA NAZIONALE ED EUROPEA POSSONO ESSERE RIASSUNTE IN UNA OSSERVAZIONE DI REALPOLITIK: IN ITALIA LA PROSTITUZIONE NON È UN REATO PER CUI ANCHE LA PROSTITUZIONE DELLE IDEE PRATICATA DA ALCUNI POLITICI NON È UN REATO…

MARIE THERESE MUKAMITSINDO, LA SUOCERA DI ABOUBAKAR SOUMAHORO

Lettera 1

Caro Dago

alla suocera di Soumahoro sequestrati oltre 600mila euro. E quanti scontrini non ha battuto?

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago, prosegue l'allarme influenza in casa Francia ad appena 48 ore dalla finale dei Mondiali 2022 in Qatar contro l'Argentina. Fannulloni cagasotto! Macron mandi la visita fiscale.

M.H.

Lettera 3

Caro Dago, tante chiacchere poca ciccia al parlamento europeo, se ne riparlerà nel prossimo summit, quando la ciccia sarà distribuita…..Bobilduro

Lettera 4

Dago Lux,

aboubakar soumahoro con la moglie

ho scritto a Babbo Natale per chiedergli un regalo altruistico. Ecco la richiesta: "Caro Babbo Natale, restituisci a Soumahoro la libertà, donandogli l'amore di un' altra fanciulla, magari orfana totale".

La risposta di Babbo Natale: "Scarica subito il triangolo di Venere che ti distrugge e ti dà ansia di trepidazione. Tanto, se incameri dieci volte lo stipendio di un insegnante, pure le femministe ti salteranno addosso e ti sarà ancor più dolce fornificar nel muliebre mar".

Giancarlo Lehner

Lettera 5

MATTEO SALVINI POS DELLE CERIMONIE - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, Salvini: "La Cgil, con scioperi inutili, lascia gli operai a piedi, senza treno e senza bus". E su questo ha ragione. Invece di andare a rompere le palle a chi ha più soldi, creano disagi a chi è già in difficoltà. Il mondo alla rovescia di Landini.

SL

Lettera 6

Caro Dago, FI: "Ci sarà l'aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75". Certo, perché sotto a quell'età la schiena è ancora abbastanza flessibile da permettere di andare a rovistare nei cassonetti dell'immondizia...

Yu. Key

Lettera 7

Caro Dago, se, come sembra e come si legge sul tuo sito, 35 miliardi per sistemare la Sanità sono 'indispensabili' come l'aria che si respira, chi andrebbe a farseli prestare da un Ente (MES) che è per statuto , privato, sovranazionale, sovragiuridico ed i cui membri godono dell'immunità totale...?

SALVINI BERLUSCONI MELONI MEME NATALIZIO

Alternative molto meno problematiche sarebbero, farseli prestare dal mercato.

Che ci stanno a fare 2500 Mld nei conti correnti...? La muffa..?

Un bel prestito, remunerato, a noi stessi sarebbe un'ottima soluzione.

Max

Lettera 8

Caro Dago, la vicepresidente della Commissione Europea, Vera Jourova : "Le notizie sulla sospensione arbitraria dei giornalisti su Twitter sono preoccupanti. La legge sui servizi digitali dell'Ue richiede il rispetto della libertà dei media e dei diritti fondamentali ed Elon Musk dovrebbe esserne consapevole. Ci sono linee rosse. E sanzioni, presto''. Dopo Eva Kaili col discorso dei progressi sui diritti umani in Qatar, un'altra vucepresidente che dice cazzate. Pubblicare in tempo reale la posizione di una persona, come hanno fatto i giornalisti in questione con Elon Mask, non è libertà dei media, è una coglionata "criminale" che può avere conseguenze drammatiche per chi viene indicato. A Bruxelles hanno perso la trebisonda?

Liliane Murekatete con la madre, Marie Therese Mukamitsindo

J.N.

Lettera 9

Dagosapiens, Concita De Gregorio ha fatto una bella arrampicata sugli specchi di Repubblica per giustificare la sua difesa della moglie di Soumahoro; la quale ha certamente il diritto di prendere a modello le influencer, se le piace.

Ma, non ne abbiamo bisogno noi di altre chiareferragnez, figurarsi gli immigrati. Per il resto, come si suol dire, aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso (di nove anni come per Sara Tommasi?).

Vittorio Specchiospecchio… ExInFeltrito

Lettera 10

ELON MUSK

Caro Dago, dopo i fatti di Bruxelles, che vede "chiacchierati" alcuni personaggi di sinistra, chissà se qualcuno vorrà rileggere la storia di tangentopoli, anche lì c'erano valige di soldi che viaggiavano insieme a tale Greganti del vecchio PCI...

FB

Lettera 11

Caro Dago

Se non ci fosse il Qatar non esisterebbe più il calcio mondiale, il parlamento europeo e manco il PD.

Signoramia

Lettera 12

Caro Dago,:stamattina a Radio Anch'io,incentrata sul Quatar-Maroccogate, è andata in onda una gustosissima gag, protagonista la verbosa piperina Simona Bonafè.Alla domanda del pur molto moderato e ultragarantista conduttore su come avesse votato sulla questione marocchina,abbiamo potuto constatare prima un lungo silenzio,poi una balbettante richiesta di ripetere la domanda,poi al tentativo di tirarsi fuori dicendo che non vota da 3 mesi,infine,di fronte al fatto che le votazioni risalgono a qualche mese indietro,udite ,udite ,la Bonafè ha fatto ricorso all'intramontabile paravento menzognero del "non ricordo",facendo così buona compagnia all'(ex)indomita Bonino.

ANTONIO PANZERI

Paloma

Lettera 13

Preclaro Dago,

vabbè che il “buon” Vladimir è ormai diventato per gli USA e l’Europa l’essenza del male, ogni cosa brutta viene addebitata a lui, tra poco pure il maltempo (!!) ma perché da giorni i giornaloni e tv varie lo dipingono come un Grinch che non vuole una pausa natalizia dai combattimenti questo mese?

Ma per quale motivo dovrebbe sospendere i combattimenti ora? Loro (e gli ucraini) sono ortodossi ed il loro natale è il 7 gennaio… perciò per loro il 25 dicembre è un giorno come gli altri. Siccome non penso che i giornalisti siano così ignoranti ( o no?) debbo supporre la loro malafede a diffondere una notizia falsa per pura propaganda.

Asgaqlun

EVA KAILI CON IL VELO

PS giusto per…. Nei giorni del Natale 1972 gli americani con operazione Linebacker II fecero i più pesanti bombardamenti

della guerra del Vietnam con migliaia di morti civili del nord… per dire chi è senza peccato………

Lettera 14

Caro Dago,

Adesso abbiamo capito che le torture indicibili inflitte a Meghan possono riassumersi in :

"Se non posso diventare regina io nemmeno Kate lo sarà' ". Adesso stiamo a vedere se i Royals saranno capaci,con un guizzo di intelligenza e magari umorismo ( a guardarli sembra molto improbabile) , di liquidare i due rumorosi Frignoni e le loro dozzinali sceneggiate in un lampo .

Ci vorrebbe Woodhouse come consulente al Palazzo!

principe harry meghan markle

Giovanna Maldasia

Lettera 15

Caro Dago,

Brando Benifei (capo delegazione PD in UE): "Se il Parlamento europeo rischia dei casi di corruzione è colpa della destra che ha sempre bloccato norme più rigide sul tema". Che significa "norme più rigide"? Che i suoi (ex) compagni di partito non si sarebbero fatti corrompere se il reato di corruzione prevedesse la pena dell'ergastolo? È veramente puerile scaricare sulla destra la responsabilità dello scandalo: la corruzione è un reato indipendentemente dalle pene previste.

Gualtiero Bianco

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

Lettera 16

Dago,

Che la Lagarde sia senza carisma, lo si era visto anche in precedenti occasioni e' solo la portavoce di altri che rimangono defilati. Ed anche l'imperizia nel comunicare decisioni che scatenano spread e ribassi in borsa non e' casuale. Stanno mettendo i bastoni tra le ruote del nuovo governo.

MP

Lettera 17

Abderrahim Atmoun Francesco Giorgi Pier Antonio Panzeri

Le recenti vicende che coinvolgono la politica nazionale ed Europea possono essere riassunte in una osservazione di Realpolitik: in Italia la prostituzione non è un reato per cui anche la prostituzione delle idee praticata da alcuni politici non è un reato.

Lettera 18

Caro Dago, dopo la suocera indagata anche la moglie di Soumahoro, Liliane Murekatete. Ad Aboubakar non resta che attaccarsi al Katetere.

Pop Coo

Lettera 19

TIFOSI MAROCCO

Caro Dago, non percepisci qualcosa di stridente tra il fatto che l'Europa sia stata invasa da migliaia di "poveri" marocchini e che ci sia anche il Marocco tra i partecipanti alla campagna acquisti di onorevoli sinistri europei, con somme imponenti ? Quanto hanno influito e influiscono detti "acquisti" sulle politiche o - meglio - non politiche europee sull'immigrazione lasciata sostanzialmente a sé stessa totalmente ingovernata ? Cincinnato 1945

Lettera 20

documentario harry e meghan 8

Caro Dago, "le ong servono a far girare i soldi" parole di Giorgi, uno che di quelle cose se ne intende. Aggiungerei che servono anche destabilizzare i governi, vedi il caso delle navi ong che partono dall'altra parte del mondo per andare a raccogliere clandestini in Africa per poi volerli portare esclusivamente in Italia, con l'evidente ragione di mettere sotto pressione il nostro paese e creare attriti con gli altri paesi europei. Se non è un tentativo di intromissione negli affari di un paese cosa è? Basta con le ong e le loro oscure trame e finanziamenti...

FB

EVA KAILI GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI eva kaili 1 eva kaili 2 eva kaili 3