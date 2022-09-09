POSTA-FLASH! – CARO DAGO, GRAN FERMENTO IN RAI. SU TELEVIDEO, SI FA RIFERIMENTO AL DUCA DI CAMBRIDGE COME AL "DUCE" DI CAMBRIDGE. E' LA STAMPA, BELLEZZA!-
POSTA-FLASH! – CARO DAGO, GRAN FERMENTO IN RAI. SU TELEVIDEO, SI FA RIFERIMENTO AL DUCA DI CAMBRIDGE COME AL "DUCE" DI CAMBRIDGE. E' LA STAMPA, BELLEZZA!-
I LOCKDOWN DI XI JINPING BLOCCANO IL MONDO – I 21 MILIONI DI ABITANTI DELLA CITTA' DI CHENGDU SARANNO MESSI IN ISOLAMENTO PER UN TEMPO "INDEFINITO". È LA SOLITA, INSPIEGABILE, POLITICA "ZERO COVID" DEL PRESIDENTE CINESE, CHE PERÒ ORA FA TREMARE APPLE, CHE NEL CAPOLUOGO DELLO SICHUAN HA UN IMPORTANTE STABILIMENTO. IL TUTTO PRATICAMENTE IN CONTEMPORANEA CON IL LANCIO DEI NUOVI IPHONE, WATCH E AIRPODS. (SARÀ UNA COINCIDENZA?) - VIDEO
CAFONALINO TOILETPAPER BEAUTY! DA PARIDE VITALE, VINCITORE DI PECHINO EXPRESS, ALLA PREZZEMOLINA GIULIA DE LELLIS: ECCO CHI C’ERA AL PIJAMA PARTY A PALAZZINA GRASSI A VENEZIA PER ANNUNCIARE LA NASCITA DELLA COLLABORAZIONE TRA TOILETPAPER, IL MAGAZINE DI MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, E LA BOTTEGA, AZIENDA ITALIANA LEADER NEL SETTORE BEAUTY. A RENDERE LA SERATA ANCORA PIU’ SPECIALE I…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ALT-ZHEIMER! – UNA SCOPERTA ITALIANA DA’ UNA SVOLTA ALLA LOTTA CONTRO L'ALZHEIMER: BASTA SPRUZZARE NEL NASO UNA MOLECOLA PER RALLENTARE IL DEPOSITO E GLI EFFETTI TOSSICI DELLE PROTEINE CHE CAUSANO LA PATOLOGIA – I RICERCATORI SONO ENTUSIASTI: “IN FASE PRECOCE DELLA MALATTIA LA SOMMINISTRAZIONE E’ EFFICACE NEL PROTEGGERE LE SINAPSI” ED E’ PURE A BASSISSIMO COSTO - VIDEO