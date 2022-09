I LOCKDOWN DI XI JINPING BLOCCANO IL MONDO – I 21 MILIONI DI ABITANTI DELLA CITTA' DI CHENGDU SARANNO MESSI IN ISOLAMENTO PER UN TEMPO "INDEFINITO". È LA SOLITA, INSPIEGABILE, POLITICA "ZERO COVID" DEL PRESIDENTE CINESE, CHE PERÒ ORA FA TREMARE APPLE, CHE NEL CAPOLUOGO DELLO SICHUAN HA UN IMPORTANTE STABILIMENTO. IL TUTTO PRATICAMENTE IN CONTEMPORANEA CON IL LANCIO DEI NUOVI IPHONE, WATCH E AIRPODS. (SARÀ UNA COINCIDENZA?) - VIDEO