Lettera 1

Dagovski,

per evitare problemi, la prossima volta la Juve paghi Ronaldo con il POS.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, il portavoce del Cremlino Peskov: "Le relazioni bilaterali con gli Usa continuano a rimanere in uno stato deplorevole". Perché Biden continua a darsi delle "arie"?

P.T.

Lettera 3

Caro Dago

evasione dell’Iva ? Basta che i clienti/contribuenti italiani esigano di ricevere la fattura e/o scontrino. A pagarla per intero e non essere i primi a chiederne lo sconto.

Saluti, Usbergo

Lettera 4

Caro Dago,

non c'è più religione.

Sembra infatti che persino l'U.E. voglia aiutare gli evasori fiscali proponendo di fissare a 10.000,00 euro il limite massimo per all'uso del contante.

O forse, tutte le polemiche cui abbiamo assistito in questi tempi sull'aumento di tale limite in Italia da 2000 a 5000 euro, che aiuterebbe l'evasione, non hanno alcun fondamento logico in quanto un'eventuale evasione nasce dalla mancata emissione dello scontrino fiscale e non dal fatto che il limita all'uso del contante sia fissato a 1000, a 2000 o a 5000 euro ?

Pietro Volpi

Lettera 5

Egregio Dago

questi eroici traghettatori delle Ong (meglio Ngo) non pensano di potere aiutare in qualche modo i giovani e le donne Iraniane, che veramente sono vittime di orrende persecuzioni, al contrario di tutti questi fasulli richiedenti asilo?

Cordiali saluti

Sanvic

Lettera 6

Caro Dago,

questa te la devo proprio raccontare. Ieri sera, verso le 21.30, sono passato da Piazza Venezia, a Roma, e ho notato un furgoncino con un gruppo elettrogeno che alimentava il fantomatico albero a energia solare di Gualtieri. Faceva una puzza tremenda: altro che fotovoltaico! Oltre il danno dell’orrenda vista dei pannelli solari, la beffa: si vede che con le nuvole le batterie non si caricano. Insomma, Robertino ha fatto un’enorme cavolata, tanto paga Pantalone!

Un lettore

Lettera 7

Caro Dago, Francia, Macron: dal 2023 preservativi gratis per i giovani. Anche per gli studenti che hanno relazioni con le prof di letteratura?

Dario Tigor

Lettera 8

Caro Dago, in Italia vige una strana legge per cui nei 6 mesi antecedenti la scadenza del mandato il presidente della Repubblica non può sciogliere le camere.

Non mi spiego perché non venga introdotta una legge che vieti ai sindaci, presidenti di Regione ecc. di fare nomine che, come sappiamo, hanno il solo scopo di premiare fedelissimi o persone che torneranno utili per il prosieguo della carriera...

FB

Lettera 9

Dago colendissimo,

il Marocco accede ai quarti di finale del mondiale di calcio, ma – stando i numerosi illuminati di casa nostra - non è mai in grado di offrire un “porto sicuro” ai migranti. Possiamo almeno chiedere ai nostri professorali giornalisti di sostituire “porto sicuro” con “porto italiano”? Almeno è più chiaro. Grazie.

Saluti da Stregatto

Lettera 10

Caro Dago,

è mai possibile che sulla prima pagina di un "giornalone" chi minaccia di "sventrare" Giorgia Meloni e sua figlia venga definito "poverocristo" affetto, guarda caso, da presunti problemi mentali e ci si indigni perché qualcuno ha osato indignarsi per le minacce? Negli anni settanta era in auge lo slogan "ammazzare un fascista non è reato". Sono passati cinquant'anni e, per qualcuno, non è cambiato niente...

Gualtiero Bianco

Lettera 11

Caro Dago, l'Italia, il Regno Unito e il Giappone hanno stretto un'alleanza nel settore della difesa per lo sviluppo e la costruzione del caccia del futuro, un jet supersonico di sesta generazione. Si chiamerà Tempest e dovrebbe essere operativo nel 2035. Zelensky avrà la pazienza di continuare la guerra con Putin sino ad allora?

Giuly

Lettera 12

Esimio Dago,

Vladimir Putin: "La Russia si concentra sui mezzi pacifici ma se non resta altro è pronta a difendersi con tutti i mezzi a disposizione".

Mezzi "pacifici"? "Difendersi"? Ma chi è lo spin doctor di Putin? Alessandro Orsini?

Bobo

Lettera 13

Caro Dago, lo "stato influenzale" della Meloni prima di Alicante mi ricorda i vari "stati influenzali" di mio figlio (terza superiore) il giorno prima delle verifiche di italiano e matematica.

Carlo Bo

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina, Usa: pronte nuove sanzioni per la Russia. Invece per l'Iran un altro bell'accordo premiante come quello del luglio 2015 di Obama?

J.N.

Lettera 15

Caro Dago,

Siamo sicuri che la guardia di finanza si impegni a fondo nella caccia agli evasori? Se si esamina il numero di evasori trovati ogni anno non direi. Invece lodi sperticate all'inaugurazione del nuovo anno. Eppure il personale negli uffici non manca...

Lettera 16

Caro Dago

crollo FTX, il simpatico Sam Bankman FRIED, che alternando sesso & trading, ha incantato col suo piffero magico tanti allocchi anche di grosso calibro istituzionale, più che colpevole di BANCAROTTA si può definirlo più correttamente colpevole di BANCAFRITTA!

Lorenzo B.

Lettera 17

Caro Dago, la Francia ha inviato 100 generatori per aiutare l'Ucraina a superare l'inverno. Uno per ogni condominio?

Lino

Lettera 18

Caro Dago, Bruxelles fissa il tetto del contante a 10 mila euro. Che tirata d'orecchie per Giorgia Meloni che voleva alzarlo solo a 5 mila, eh?

Marella

Lettera 19

Caro Dago, complimenti a M5S e Pd. Col loro Governo, nel 2020, primi in Europa per mancata riscossione dell'Iva: 26 miliardi! E meno male che il tetto basso al contante combatte l'evasione fiscale. La Germania, con quasi un terzo di popolazione in più rispetto a noi e "senza" tetto al contante, 11 miliardi. Sull'argomento Conte e Letta ne sanno meno di zero.

Piero Nuzzo

Lettera 20

Caro Dago, il Conte che va a sobillare i percettori del RDC assicurando che vuole canalizzare le proteste in modo pacifico, ricorda uno che porta della benzina ad un piromane per essere sicuro che usi carburanti green.

FB