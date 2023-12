POSTA! - CARO DAGO, CENSIMENTO, L'ISTAT: "CONTINUA IL CALO DELLE NASCITE, -31,8% RISPETTO AL 2008". UNA EVIDENTE PROVA DELL'ESISTENZA DEL PATRIARCATO CHE CONSIDERA LE DONNE UTILI SOLO PER "FIGLIARE" - HO LETTO ANCH'IO L'INTERVISTA DI PAOLI E FOSSI STATA ELODIE, MAI MI SAREI SENTITA CHIAMATA IN CAUSA. IL CANTAUTORE PARLA IN GENERALE DI CANTANTI CHE ANCHE SOLO PER FARSI NOTARE DEVONO ESIBIRE IL PROPRIO CORPO. NON È CHE ELODIE C'HA IL CULO DI PAGLIA?

Riceviamo e pubblichiamo:

soldati israeliani scoprono un tunnel di hamas a gaza

Lettera 1

Caro Dago, Israele scopre un tunnel gigantesco di Hamas a Erez. Ecco la fine che fanno i nostri "aiuti ai palestinesi". Continueremo a mandare soldi e a farci prendere giro?

Achille Gambini

Lettera 2

Caro Dago, Seul: "La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il mare". Vogliono denunciarli per pesca di frodo?

Claudio Coretti

Lettera 3

Caro Dago

navalny

Permettimi un piccolo tentativo di soprannome, sicuramente non al livello tuo che sei il maestro indiscusso. Rivedevo stamattina il video di ieri, e niente, le due parole che mi vengono in mente sono pesciarola pasionaria, pescionaria!

Un abbraccio

Marco

Lettera 4

Caro Dago, Russia: sospese udienze su denunce Navalny, non si sa dove sia. Non l'avranno mica mandato a curarsi in Germania come ai tempi dell'«avvelenamento»?

GERARD DEPARDIEU CON IL PASSAPORTO RUSSO

Neal Caffrey

Lettera 5

Caro Dago, via la statua di Gérard Depardieu dal museo delle cere di Parigi. Colpevole senza un processo: lo "Stato di diritto" nelle grandi democrazie occidentali...

Simon Gorky

Lettera 6

Caro Dago, Mes, Conte chiede il Giurì d'onore: "Meloni ha mentito al Parlamento". E allora per "Giuseppi", che raccontava che il "Superbonus 110%" sarebbe stato "Gratis" mentre è costato agli italiani quasi 100 miliardi di euro, che cosa bisognerebbe chiedere? Il boia?

Lucio Breve

emmanuelle debever gerard depardieu 1

Lettera 7

ciao Dago,

premesso che ognuno vede il mondo a suo modo, cos'è che resta dell'incredibile incontro fra "er popolo de Atreju" e l'imprenditore postmodernissimo (e dunque arcaico) Musk?

Forse la convergenza, sghemba ma comprensibile, su un'idea di Italia inesistente e perduta, che appartiene sia agli stranieri (il paese di Woody Allen), che agli italiani conservatori e reazionari che temono il presente e il futuro.

giuseppe conte

La crisi demografica, fatto strutturale e irreversibile (dal 1964 in poi gli italiani declinano), viene additata come complotto di Soros e la risposta diventa un "volémose bbene" (have more sex, for god's sake!) che nasconde la verità.

In fondo, tutta la retorica di Evita Melòn è un canto triste che ci allontana dalla realtà e ci ricorda quanto eravamo belli e giovani, non tanto nel Ventennio che fu, ma in quello successivo (1945-1965).

Rob

Lettera 8

Caro Dago,

ho letto anch'io l'intervista di Paoli e fossi stata Elodie, mai mi sarei sentita chiamata in causa. Il cantautore parla in generale più di cantanti, donne spesso, che anche solo per farsi notare devono esibire il proprio corpo.

elodie al concerto di roma 6

Penso alla prorompente Elettra Lamborghini che nonostante l'ingente patrimonio familiare nella musica è entrata dimenando (male all'inizio) le natiche. Lo stesso Damiano dei Maneskin si è presentato terga all'aria ai VMA. Insomma mai fu più democratico il sedere in bella mostra: ricco o povero, donna o uomo ora le chiappe sono sempre in bella mostra. Insomma non è che Elodie c'ha il c--lo di paglia?

Saluti a chi ha la coda e il cu.. di paglia,

Lisa

P.S. Ma Meloni che se la piglia con la Ferragni è la stessa che ha invitato Musk all'Atreju? A parte che mi chiedo se Musk abbia voluto un obolo di presenza, ma lo sa che Musk NON ha pagato i bonus dei suoi dipendenti a Twitter/X?

gino paoli elodie2

Insomma la nostra influencer per me non sa scrivere in italiano (hai letto il comunicato di non scuse? A momenti si sentiva urlare Wanna Marchi che è divenuta celebre con lo slogan: "I co...? Vanno incu...") ma lui che non paga i suoi dipendenti che sarebbe...?

Lettera 9

Esimio Dago,

polemizzando con Gino Paoli, Elodie lo definisce una "merda" mentre lei si considera una "bella persona". Presumendo che non si riferisse al proprio aspetto fisico (in particolare al culo), Elodie dovrebbe rendersi conto che dare della "merda" a qualcuno (che, oltre tutto, non ha offeso nessuno) non è propriamente da "bella persona".

Bobo

GINO PAOLI

Lettera 10

Caro Dago, Prodi alla Schlein: "Saranno gli altri partiti a seguire il Pd". Effetto Werther?

Pikappa

Lettera 11

Caro Dago, Barack Obama è preoccupatissimo per i possibili risultati di Joe Biden alle elezioni del prossimo anno e "ritiene che i Democratici potrebbero perdere". Quindi un po' di olio sui gradini dell'«Air Force One»?

Fritz

Lettera 12

Dago Massimo Comunicatore,

chiara ferragni e fedez

Ferragni e Saviano avevano e hanno milioni di followers. ex ante le ultime elezioni politiche entrambi erano schierati contro Salvini e Meloni in particolare. Non hanno cambiato l' esito previsto di vittoria della destra, non sono emigrati per protesta e sono sulla scena mediatica every day, sono i big della pubblicità, tutto quanto premesso ricordo un vecchio slogan di Carosello:" più li mandi giù e più vanno sù ". Lo avrà capito il mago pubblicitario del panettone ?

- peprig –

Lettera 13

Caro Dago, Censimento, l'Istat: "Continua il calo delle nascite, -31,8% rispetto al 2008". Una evidente prova dell'esistenza del patriarcato che considera le donne utili solo per "figliare"...

Jonas Pardi

Lettera 14

Caro Dago, Gaza, a dieci giorni dal veto degli Usa, questa sera nuovo voto Onu sul cessate il fuoco. Ripetere all'infinito la medesima cosa aspettandosi ogni volta un risultato diverso: Albert Einstein definiva questo comportamento "follia"...

meme elodie gino paoli

J.N.

Lettera 15

Caro Dago,

Qualcuno ha detto ad Elodie che e' una bella persona?

Giovanna Maldasia

Lettera 16

Caro Dago, Diletta Leotta: "Mi sento ancora 'mamma dilettante', altri figli? Due è numero perfetto". Eh certo, per la Champions League ne servirebbero 11 più la panchina...

Samo Borzek

Lettera 17

Caro Dago, Vaticano: "Sì alla benedizione delle coppie gay, ma non è matrimonio". Insomma, devono sempre prenderlo in quel posto...

Theo

Lettera 18

Caro Dago,

BERGOGLIO CON SCIARPA GAY

Un articolo di Repubblica che hai pubblicato dice: la destra non fa autocritica, occupa i mezzi d'informazione, cerca nemici. A parte che sono le stesse cose che si diceva della sinistra al governo, ma mi chiedevo: ma la sinistra invece che autocritica fa? Che quando perde le elezioni l'unica giustificazione che usa è il fascismo? Un Pd al 19 per cento, e io di parole di autocritica non ne ho mai lette.

Saluti e un abbraccio.

Lettera 19

Caro Dago,

elodie al concerto di roma 5

La RAI,per incrementare l'audience,dovrebbe cavalcare la nuova corrente delle autocertificatesi Renne alla moda,ovvero le Cornutissime che esibiscono i loro nuovi diademi frontali ramificati .

Si potrebbe indire per festeggiare la notte di Natale il Trofeo "Corno d'Oro", dove le partecipanti sfilerebbero con le ramificazioni graziosamente adorne come alberi natalizi scintillanti ( obbligatoria la camicia di seta bianca e le scarpette rosse con stiletti di 50 cm ) e un Gran Torneo finale con duelli a corna intrecciate.

La vincitrice sarebbe insignita del "Rametto d'oro" e potrebbe infliggere agli spettatori la lacrimevole vicenda dei suoi patimenti a reti unificate .

Giovanna Maldasia

elodie al concerto di roma 3

giorgia canta al concerto di elodie a roma 6 ELODIE - MINUTO DI SILENZIO PER GIULIA CECCHETTIN AL FORUM DI ASSAGO